O acordo de paz para reabrir o estreito de Hormuz em 7 dias proposto pelo Irã - (crédito: BBC Geral)

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que seu país propôs um acordo aos EUA que permitiria a reabertura do Estreito de Ormuz em uma semana.

Araghchi disse a jornalistas na ONU, em Nova Iorque, que isso poderia ser feito "se as condições necessárias forem cumpridas" e afirmou que estas estavam previstas no memorando de entendimento (MOU) assinado em junho.

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"A escolha agora cabe aos Estados Unidos", disse ele, acrescentando que o plano foi entregue aos EUA via Catar.

Questionado sobre a oferta iraniana, um funcionário americano disse à BBC que discussões positivas estavam ocorrendo por meio de mediadores, inclusive sobre questões nucleares.

Embora os EUA ainda não tenham apresentado sua resposta oficial à proposta, o Wall Street Journal (WSJ), citando autoridades americanas, informou que o presidente dos EUA, Donald Trump, rejeitou o acordo.

De acordo com o jornal, Trump também disse a assessores que espera retomar os bombardeios contra o Irã depois das eleições legislativas americanas de novembro. As autoridades citadas pelo jornal disseram que, em privado, Trump continua cético de que o Irã cumpra suas exigências e considera provável uma nova campanha de bombardeios.

A proposta iraniana previa um cessar-fogo de sete dias, a reabertura do Estreito de Ormuz e a retomada das negociações sobre o programa nuclear em troca da suspensão, pelos EUA, do bloqueio aos portos iranianos, que vem causando graves danos à economia do país.

Segundo as autoridades citadas pelo WSJ, os EUA informaram ao Irã e aos mediadores que Trump não pretende suspender o bloqueio marítimo.

Segundo relatos, Trump estava cético em particular quanto à possibilidade de o Irã atender às suas exigências e havia dito à sua equipe que considerava provável uma retomada da campanha de bombardeios.

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã em 28 de fevereiro. O Irã respondeu atacando Israel e bases americanas no Golfo Pérsico e aliados árabes dos EUA na região, além de bloquear o Estreito de Ormuz.

Cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo costumavam passar pelo estreito antes da guerra, e seu fechamento causou grandes oscilações nos preços da energia.

Isso também aumentou a pressão sobre Trump para que encontre uma maneira de pôr fim ao conflito, especialmente porque os EUA se preparam para as eleições para o Congresso em novembro.

"Se as condições necessárias forem atendidas, o estreito poderá ser reaberto e a passagem marítima normal restabelecida em sete dias", disse Araghchi aos repórteres.

Ele não especificou quais medidas o Irã queria que os EUA tomassem, mas acrescentou que "as ações que os Estados Unidos devem tomar não são novas. Elas já estão todas no memorando de entendimento".

"Posso afirmar que, se os Estados Unidos estiverem realmente empenhados em chegar a um acordo e reabrir o Estreito de Ormuz, tudo já está preparado", acrescentou.

Um funcionário americano disse à BBC que os EUA estão "em uma posição muito forte, com o controle do Estreito de Ormuz, então não temos pressa".

Em entrevista à CBS News, parceira da BBC nos EUA, o presidente iraniano Masoud Pezeshkian afirmou que o processo de cessar-fogo "começará no mesmo dia em que for aceito".

"Já tínhamos chegado a um acordo com base no memorando de entendimento assinado no Paquistão... se os Estados Unidos concordarem em prosseguir dessa forma, tudo voltará a ser como era antes", acrescentou.

Pezeshkian também afirmou que o Irã agora permitirá a entrada de inspetores nucleares da ONU no país.

Rejeitando as alegações de que o Irã está tentando desenvolver uma arma nuclear, o presidente iraniano disse: "Se eles desejarem entrar e fazer inspeções, podemos chegar a acordos e entendimentos sobre esse tema específico dentro das negociações."

O memorando de entendimento entre os EUA e o Irã, assinado em 18 de junho, tinha como objetivo estabelecer um cessar-fogo e reabrir, pelo menos parcialmente, o Estreito de Ormuz.

O acordo de 14 pontos afirmava que o Irã jamais teria uma arma nuclear. Nele, constava que os EUA, o Irã e seus aliados encerrariam as operações militares em "todas as frentes" e continha disposições que incluíam o fim do bloqueio naval americano e o alívio das sanções.

O comunicado também afirmou que o Irã "faria todos os esforços para garantir a passagem segura de embarcações comerciais" pelo estreito e manteria conversas com Omã sobre futuros acordos de navegação.

Mas o acordo desmoronou pouco tempo depois, quando ambos os lados retomaram as greves.

O Irã atacou embarcações que, segundo o país, tentaram cruzar o Estreito de Ormuz sem autorização.

Os EUA atacaram instalações iranianas no estreito, bem como petroleiros iranianos ao largo da costa do país. Também mantiveram um bloqueio aos portos iranianos, causando enormes perturbações à economia do Irã.

Desde então, Trump afirmou que os EUA tiveram sucesso em extrair petróleo pelo Estreito de Ormuz.

Dados de transporte marítimo mostram uma média recente de 10 dias de cerca de 18 trânsitos por dia, com números diários chegando a cair para apenas nove embarcações em certos dias, de acordo com a Kpler, uma empresa de dados e análises de commodities citada pela Reuters.

No entanto, os houthis do Iêmen - aliados do Irã - intensificaram recentemente os ataques com o objetivo de interromper as exportações de petróleo da Arábia Saudita através do Mar Vermelho, do outro lado da península Arábica.

O grupo tomou posse de grandes trechos estrategicamente importantes da costa do Mar Vermelho em uma rápida ofensiva neste mês, incluindo o porto de Mokha, que tem vista para o Estreito de Bab al-Mandab, outro ponto de estrangulamento para a navegação global.

A situação foi agravada pelos ataques dos houthis às instalações petrolíferas sauditas. A imprensa americana noticiou que o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, solicitou apoio militar a Trump.

No sábado, a coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen afirmou ter interceptado dois mísseis balísticos e drones lançados pelos houthis em direção à Arábia Saudita.

Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU esta semana, Trump disse acreditar que um acordo com o Irã, que até agora lhe escapou, seria fechado logo após as eleições de novembro.

"Será possível chegar a um acordo com o Irã que lhes permita reconstruir e criar um país muito maior do que jamais foi?", questionou ele.

"Ou devo aniquilar a República Islâmica rapidamente, sem nunca mais lhes dar a chance de matar e destruir pessoas e países? Devo mandá-los para o inferno?"

Na sexta-feira, Araghchi afirmou que o Irã não aceita "coerção, ameaças ou intimidação" e acrescentou que "a paz não pode ser construída por meio de ameaças de aniquilação".