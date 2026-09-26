Apostas como 'vilãs' e golpe no futebol: como a imprensa internacional noticiou a proibição das bets por Lula

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assina uma medida provisória que proíbe as plataformas de apostas esportivas on-line, durante uma cerimônia em São Paulo, Brasil, em 25 de setembro de 2026. - (crédito: Getty Images)

A imprensa internacional repercutiu a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de proibir as apostas online no Brasil, anunciada na sexta-feira (25/9), a pouco mais de uma semana do primeiro turno da eleição presidencial.

Agências e jornais dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França destacaram o peso eleitoral da medida, o endividamento das famílias e o impacto sobre o futebol brasileiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Horas antes do anúncio, a agência Bloomberg já antecipava a decisão e a colocava no centro da disputa eleitoral. Em reportagem intitulada originalmente "Com dívidas esmagando eleitores, Lula pinta as apostas online como vilãs", a agência afirmou que Lula vinha atacando as apostas online em comício após comício, acusando-as de esvaziar os orçamentos das famílias e de enfraquecer o consumo que impulsionou o crescimento econômico em seus governos.

Com a eleição a poucos dias e a disputa empatada nas pesquisas, escreveu a agência, o presidente estava "transformando retórica em política".

A Bloomberg também informou, com base em duas fontes, que Lula assinaria no mesmo dia uma segunda MP, voltada à renegociação de dívidas de pessoas físicas.

A proibição foi confirmada no fim do dia, em um evento em São Paulo. A medida provisória determina:

a proibição imediata de depósitos de clientes nos sites de apostas;

que os apostadores solicitem o saque de seus fundos até 5 de outubro;

o bloqueio de todos os sites licenciados a partir de 6 de outubro;

a proibição imediata de novos contratos de publicidade, com os contratos atuais anulados após 6 de outubro.

A MP entra em vigor imediatamente, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para continuar valendo.

Getty Images O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assina uma medida provisória que proíbe as plataformas de apostas esportivas on-line, durante uma cerimônia em São Paulo, Brasil, em 25 de setembro de 2026.

A agência Reuters noticiou que o anúncio é "o mais recente de uma série de medidas reveladas antes da eleição", em um momento em que as pesquisas mostram Lula em disputa apertada com o senador Flávio Bolsonaro.

A agência também destacou a preocupação dentro do governo de que os gastos com apostas estejam drenando os orçamentos familiares e contribuindo para níveis recordes de endividamento.

A AP noticiou que a decisão encerra a operação, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas, e registrou a reação de Flávio Bolsonaro, que acusou o presidente de adotar uma "medida eleitoral". A agência lembrou ainda que, dias antes, na Assembleia Geral da ONU, Lula havia acusado o setor de lucrar com o vício e destruir lares.

No Reino Unido, o jornal The Guardian destacou a fala de Lula de que se tratava de uma medida "dura, drástica e necessária", e ressaltou que, segundo as pesquisas, a decisão deve ter amplo apoio popular.

A agência francesa AFP deu destaque ao impacto no futebol. Segundo a agência, 13 dos 20 clubes da primeira divisão têm um site de apostas como patrocinador principal de camisa, e jogadores como Neymar e Vinicius Junior estão entre os rostos mais conhecidos da publicidade do setor.

A AFP também relatou que Lula comparou as apostas a um câncer, dizendo que ou se retira o tumor, ou ele mata, e que Flávio Bolsonaro o descreveu como desesperado. Segundo a agência, as 85 licenças concedidas ao setor, de R$ 30 milhões cada, não serão devolvidas.

A agência lembrou ainda que a medida depende do Congresso para se tornar lei definitiva, e que o setor promete reagir. A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), que representa as empresas licenciadas, alertou que a proibição pode empurrar apostadores para plataformas ilegais e defendeu mais fiscalização em vez do fim do mercado.

Segundo o site Rio Times, voltado ao público estrangeiro, o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) afirmou que as operadoras consideram ir à Justiça para recuperar o valor das licenças e dos investimentos.