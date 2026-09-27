Polícia britânica prende cinco suspeitos de planejarem ato terrorista próximo a uma base aérea utilizada pelo exército dos EUA

Esta imagem tem circulado após a prisão de cinco homens perto da base aérea da RAF Fairford. - (crédito: BBC)

A polícia britânica prendeu neste domingo (27/9) cinco homens suspeitos de crimes relacionados ao terrorismo após interceptá-los perto de uma base da Força Aérea Real (RAF, na sigla em inglês), onde supostamente transportavam explosivos.

A base também é utilizada pelos militares dos EUA em suas operações contra o Irã.

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As prisões ocorreram perto da Base Aérea de Fairford, a cerca de 120 quilômetros de Londres. Após as prisões, equipes de desativação de bombas foram enviadas para a vila vizinha de Whelford, onde pelo menos 85 famílias foram evacuadas.

As autoridades não divulgaram as identidades ou nacionalidades dos cinco homens presos.

O vice-chefe de polícia de Gloucestershire, Richard Ocone, confirmou apenas que os homens permanecem sob custódia.

Questionado se o incidente poderia ser considerado um ataque terrorista, o policial simplesmente afirmou que "está em andamento o trabalho para determinar todas as circunstâncias do incidente".

No entanto, minutos depois, a polícia antiterrorista declarou que os detidos são "suspeitos de planejar um ato terrorista".

Enquanto isso, o governo britânico afirmou que a situação está "sob controle".

"Podemos ficar tranquilos sabendo que a situação está sob controle. É exatamente por isso que nossas equipes de resposta a emergências e nossas Forças Armadas estão de prontidão 24 horas por dia, 7 dias por semana", escreveu o ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, em um comunicado à imprensa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também comentou o incidente, afirmando que os suspeitos "pretendiam causar danos graves".

"Eles pretendiam causar danos graves à nossa fortaleza, e a colaboração com os britânicos funcionou maravilhosamente bem", afirmou.

"Pode ter sido a Scotland Yard (Polícia Metropolitana de Londres), não sei. Colaboramos com muitos deles. Mantivemos a vigilância por um longo tempo e os prendemos", acrescentou.

Trump, que nos últimos meses criticou repetidamente seu aliado britânico, descreveu as ações das autoridades do Reino Unido neste caso como "fantásticas".

"A colaboração com o Reino Unido foi um trabalho incrível", disse ele.

Onde fica a RAF Fairford?

A base aérea da RAF em Fairford está localizada em Cotswolds, a cerca de 6,4 km da cidade de Fairford, que fica às margens do rio Coln. O município está a 146 km de Londres.

A base tem uma longa história com as forças armadas americanas e, recentemente, foi utilizada por aviões de guerra dos EUA como ponto de partida para ataques defensivos contra o Irã.

BBC

O que aconteceu?

A polícia de Gloucestershire informou ter recebido uma ligação sobre "três veículos suspeitos" viajando em direção à base aérea da RAF Fairford às 00h45 deste domingo (20h45 do sábado, no horário de Brasília).

Cinco homens foram presos perto de Whelford, uma vila a cerca de 3,2 km da base.

Uma equipe de desativação de bombas também foi enviada à vila para examinar vários veículos, disse a polícia, em torno da qual foi estabelecido um cordão de isolamento de 400 metros.

Imagens aéreas mostraram um robô controlado remotamente se aproximando de duas vans brancas estacionadas em uma área arborizada, embora seu uso não tenha sido confirmado pela polícia.

A Unidade de Combate ao Terrorismo (CTP, na sigla em inglês) está liderando a investigação do incidente.

As Forças Armadas dos EUA afirmaram estar "trabalhando em estreita colaboração" com seus homólogos do Reino Unido "para monitorar a situação, minimizar os impactos e garantir a segurança do pessoal americano, de suas famílias e da comunidade local".

Uma grande presença de serviços de emergência foi observada na área desde as primeiras horas de domingo, e a chefe de polícia interina de Gloucestershire, Maggie Blyth, afirmou que essa presença deverá se manter nos próximos dias.

Blyth disse em uma entrevista coletiva no domingo à tarde que a polícia continuaria a auxiliar a CTP e a manter contato com outros parceiros nacionais.

Ela também afirmou que deixaria qualquer declaração de um "incidente terrorista" a cargo do CTP.

Quem são os suspeitos?

Os cinco homens foram inicialmente detidos sob suspeita de terem cometido crimes previstos na Lei de Explosivos.

Eles foram então presos sob suspeita de preparação de um ato terrorista.

Os homens, que permanecem sob custódia, não foram identificados. A polícia não informou onde eles estão detidos.

Os suspeitos podem ser mantidos sob custódia por até 14 dias sem acusação formal, em comparação com o limite de 24 horas para prisões comuns sem pedido de prorrogação.

Questionada se a polícia estava procurando outros indivíduos em relação ao incidente, Blyth disse acreditar que o assunto estava "sob controle".

BBC Esta imagem tem circulado após a prisão de cinco homens perto da base aérea da RAF Fairford.

O programa Your Voice da BBC recebeu uma imagem que supostamente mostra o momento em que cinco homens foram presos.

A imagem mostrava homens detidos em Whelford, a cerca de 350 metros do acesso à pista no Portão de Segurança 6A da RAF Fairford.

A BBC não conseguiu verificar a fonte original, mas o BBC Verify geolocalizou a imagem e confirmou que ela parece ser autêntica.

Quantas casas foram evacuadas?

A polícia de Gloucestershire informou que os moradores desalojados foram avisados de que não poderão retornar às suas casas na noite de domingo.

Segundo o vice-diretor executivo, David Stanley, o Conselho Distrital de Cotswold providenciará alojamento para pernoitar aos afetados que não puderem ficar com familiares e amigos.

Oitenta e cinco famílias foram evacuadas após o incidente e orientadas a se abrigarem em um centro de lazer próximo.

Diversas pessoas relataram à BBC que foram acordadas pela polícia na madrugada de domingo e receberam ordem para deixar o local.

"Tivemos que simplesmente vestir nossas roupas e vir. Não sabíamos de nada", disse uma moradora que se identificou apenas como Jo.

Outro morador, Jason, disse: "Tudo aconteceu muito rápido. Nós simplesmente arrumamos nossas coisas e viemos para cá."

De acordo com um repórter da BBC presente no local, várias pessoas no centro de lazer ainda estão vestindo pijamas.

O que testemunhas disseram?

Uma moradora de Whelford, que preferiu não ser identificada, disse à agência de notícias PA que chamou a polícia depois de ver três vans "bloqueando a estrada" e um "grande grupo de homens encapuzados e com balaclavas".

A moradora disse que estava dirigindo para casa na madrugada de domingo quando viu pessoas na estrada.

"Eles devem ter visto os faróis fortes", disse ela. "Provavelmente pensaram que éramos a polícia e entraram em pânico."

Ela acrescentou: "Ao que parece, ao fazer isso, acabei frustrando todos os planos deles."

Outro morador descreveu o momento em que disse ter visto a polícia prender os suspeitos.

Jeff disse à BBC que ouviu "gritos do lado de fora de sua porta da frente", embora não tivesse certeza de onde vinham.

Ele disse que então olhou pela janela e viu "pessoas sendo detidas pela polícia do lado de fora".

O que o governo do Reino Unido disse?

O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, disse que o incidente era "profundamente preocupante" e que o governo "sempre tomará todas as medidas necessárias" para proteger as pessoas.

O secretário de Defesa britânico, Wes Streeting, recusou-se a comentar sobre uma operação em andamento, mas disse que havia entrado em contato com seu homólogo americano, Pete Hegseth.

Questionado num evento paralelo à conferência do Partido Trabalhista em Liverpool sobre o possível envolvimento do Irã, ele disse que era "muito cedo para comentar ou especular, e seria irresponsável da minha parte fazê-lo".

Para que serve a RAF Fairford?

A base aérea da RAF Fairford tem sido usada como local de operações avançadas pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) há décadas.

A base foi ocupada pelo Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos EUA durante a Guerra Fria e, posteriormente, durante a primeira Guerra do Golfo, em 1991.

Os bombardeiros B-52 também foram utilizados pela Força Aérea dos EUA, partindo da base aérea da RAF em Fairford, em missões no Iraque em 2003.

Foi utilizada mais recentemente em 1 de março, após uma decisão do ex-primeiro-ministro britânico Sir Keir Starmer de permitir que os EUA utilizassem bases no Reino Unido - incluindo a RAF Fairford - para ataques "defensivos" contra as capacidades iranianas.

Conflitos foram desencadeados em todo o Oriente Médio depois que os EUA e Israel lançaram ataques de grande alcance contra o Irã em 28 de fevereiro.

O Irã respondeu lançando ataques contra Israel e países aliados dos EUA no Golfo.