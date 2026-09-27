Flávio diz que irá ao debate na Globo, o último antes do 1º turno; Lula não está confirmado - (crédito: BBC Geral)

O senador Flávio Bolsonaro disse neste domingo (27/9) que comparecerá ao debate entre os candidatos à Presidência na quinta-feira (1/10), promovido pela rede Globo.

'Vou no debate da Globo. Está confirmado aqui. Ele que lute. Eu quero ir para lá debater com ele. Eu estou chamando o Lula para o debate: 'Lula, eu quero você no debate da Globo, vem debater comigo, porque eu vou esfregar verdade na sua cara e vou mostrar que o meu projeto de Brasil é melhor que o seu'", afirmou o senador em uma entrevista coletiva após uma carreata, em Goiânia (GO).

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A BBC News Brasil tentou confirmar a presença do presidente Lula (PT), mas não obteve retorno da assessoria de imprensa da campanha.

O confronto de quinta-feira é o último antes do primeiro turno, que ocorre no domingo (4/10). Se de fato Flávio estiver presente, este será o primeiro debate do qual ele participará de toda a campanha, marcada pelo esvaziamento destes encontros promovidos pela imprensa.

Assim como o senador, Lula também não compareceu a nenhum dos embates.

Neste domingo, haveria um debate na rede Record, mas a emissora cancelou o evento na quinta-feira (23/9). Segundo comunicado da emissora, a decisão foi tomada depois que os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas — Lula e Flávio — informaram que não compareceriam.

A Record afirmou que, sem a participação de quem concentra a maior parte das intenções de voto, o programa não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias esperado.

Outro debate, que aconteceria no dia 14 de setembro, organizado por um consórcio de veículos, também foi cancelado depois que Lula e Flávio não confirmaram presença.

O Consórcio Momento da Decisão, que reúne CNN Brasil, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia, RedeTV!, Rede Vida, SBT, SBT News, Terra e VEJA+ TV., anunciou a decisão de cancelamento em 8 de setembro.

O debate da Band abriu a temporada de confrontos entre os candidatos a presidente na eleição de 2026 em 23 de agosto, com Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão), e sem a presença de, que lideram as pesquisas de intenção de voto. Convidado, Romeu Zema (Novo) também anunciou de última hora que não iria.

Um debate com candidatos ao governo de São Paulo em 18 de setembro também foi cancelado, após a ausência de confirmação de Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição.

"O pool [consórcio] agradece às campanhas de Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), que haviam confirmado presença no debate presidencial, e à campanha de Fernando Haddad, que havia confirmado participação no debate para o governo de São Paulo", diz um comunicado.

"A decisão não altera a convicção dos veículos de que os debates eleitorais são instrumentos fundamentais do processo democrático, ao permitir que os eleitores conheçam e comparem diretamente propostas, posições e visões dos candidatos, em um ambiente comum, submetido às mesmas regras e ao contraditório."

Ao todo, 13 candidatos registraram seus nomes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para concorrer ao Palácio do Planalto.

Pablo Marçal (PRTB), que estava inelegível, teve o registro de candidatura rejeitado por unanimidade pelo TSE em 11 de setembro. Ele renunciou em 14 de setembro, e o partido o substituiu por Leonardo Avalanche, que era seu vice.

Confira a seguir o calendário e o que está previsto para cada encontro até o momento.

Primeiro turno

1º de outubro (quinta-feira): Globo.

Segundo turno (se houver)

11 de outubro (domingo): Record.

Globo (1/10)

A Globo realizará o último debate presidencial antes do primeiro turno em 1º de outubro, numa quinta-feira, logo após o Jornal Nacional.

O encontro ocupará a faixa normalmente destinada à novela das 21h e terá transmissão simultânea pela GloboNews e pelo g1.

A campanha de Lula avalia comparecer ao debate, segundo a CNN Brasil. Flávio Bolsonaro tem afirmado que só participa de debates em que Lula estiver presente.

A emissora também fez uma nova dinâmica nas entrevistas com os candidatos à Presidência: os encontros foram realizados após o Jornal Nacional, e não mais dentro do telejornal.

No primeiro turno, as entrevistas foram conduzidas por César Tralli e Renata Vasconcellos a partir de 24 de agosto.

As regras sobre o debate ainda não foram divulgadas.

Record (11/10), em caso de segundo turno

Em caso de segundo turno, a Record prevê um debate presidencial em 11 de outubro, um domingo, às 21h. A data foi antecipada: a previsão anterior da emissora era 18 de outubro.

O encontro reuniria apenas os dois candidatos mais votados no primeiro turno. As regras ainda não foram divulgadas.

A emissora havia marcado um debate para o primeiro turno em 27 de setembro, às 21h, após o programa Domingo Espetacular, mas cancelou o encontro nesta quarta-feira (23/9). Segundo a Record, os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas informaram que não compareceriam, e o programa, sem eles, não cumpriria o objetivo de colocar frente a frente as principais propostas em disputa.

Antes disso, a Record fez entrevistas com os presidenciáveis entre 15 e 21 de setembro, dentro do Jornal da Record.

Quais candidatos podem participar dos debates?

Pela legislação eleitoral, têm participação garantida nos debates transmitidos por emissoras de rádio e televisão os candidatos filiados a partidos, federações ou coligações que tenham ao menos cinco representantes no Congresso Nacional.

Entre os candidatos à Presidência, se enquadram nesse critério Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Os demais candidatos podem ser convidados pelas emissoras e pelos organizadores dos debates.

As regras de cada confronto devem ser definidas em acordo entre os partidos e as emissoras responsáveis pela transmissão e comunicadas à Justiça Eleitoral.

No primeiro turno, os debates podem ser realizados até as 7h da sexta-feira anterior ao dia da eleição. Em caso de segundo turno, os encontros não podem ultrapassar a meia-noite da sexta-feira anterior ao pleito.