Quem é o homem mais rico da África — e por que ele quer vender parte de seu império

A Bamboo, empresa que administra uma das ferramentas de investimento mais populares da Nigéria, entrou em colapso após a venda de ações da Dangote - (crédito: Reuters)

O homem mais rico da África, Aliko Dangote, lançou a maior oferta pública inicial de ações da história do continente. Ele está listando sua empresa de refinaria de petróleo, a Dangote, na bolsa de valores da Nigéria neste mês.

O bilionário nigeriano batizou a abertura de capital de "IPO [oferta pública inicial] do Povo" — promovendo a venda como uma oportunidade para os cidadãos possuírem parte de uma empresa que muitos nigerianos já consideram um patrimônio nacional.

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A agência de notícias Reuters noticiou que, se todas as 4,1 bilhões de ações disponíveis forem vendidas, a empresa arrecadará 2,15 trilhões de nairas nigerianas — ou US$ 1,6 bilhão — para ajudar na expansão de sua refinaria, que já tem capacidade para processar cerca de 700 mil barris de petróleo bruto por dia.

No primeiro dia da venda de ações, os aplicativos de investimento tiveram dificuldades técnicas para lidar com a alta demanda pelas ações.

Reuters A Bamboo, empresa que administra uma das ferramentas de investimento mais populares da Nigéria, entrou em colapso após a venda de ações da Dangote

Apesar do grande entusiasmo de investidores, analistas alertam que os preços das ações podem cair ou subir.

"Eles deveriam investir apenas um dinheiro de que não precisarão pelos próximos três, quatro ou cinco anos", disse à BBC o consultor financeiro Abdulrazak Ibrahim Fagge.

Mas o que se sabe sobre Aliko Dangote, e sua promessa de trazer prosperidade e independência financeira a cidadãos africanos?

Getty Images Dangote, que vem de uma família rica, demonstrou talento para os negócios desde criança

Quem é Aliko Dangote?

Aos 69 anos, Dangote é a pessoa mais rica da África, com uma fortuna superior a US$ 51,5 bilhões, segundo dados da revista Forbes de 20 de setembro.

Dangote domina os mercados de cimento, açúcar, sal e fertilizantes da Nigéria há décadas.

Em 2024, seu império representava um terço do valor de todas as empresas listadas na bolsa de valores nigeriana.

Ele é conhecido por seu temperamento ameno — e costuma dirigir seu próprio carro no trajeto entre reuniões.

Quando ainda estava na escola, ele comprava doces em grandes quantidades, contratava outras crianças para vendê-los e ficava com uma parte dos lucros.

Getty Images As operações de Dangote abrangem diversos setores, incluindo cimento, açúcar e sal

O lado materno da sua família já possuia um grande patrimônio, e seu bisavô era o homem mais rico da África Ocidental quando morreu.

"Ele vem de uma família com tradição no mundo dos negócios", disse Lekan Sote, colunista do jornal nigeriano The Punch, à BBC.

Após se formar em administração de empresas, Dangote iniciou seu próprio negócio de comércio de commodities com um empréstimo de 500 mil nairas (então cerca de R$ 2 mil). Foi um grande sucesso e ele quitou o empréstimo em menos de 6 meses.

Hoje, seu portfólio inclui a Dangote Cement, a maior produtora de cimento da África, e a refinaria de petróleo Dangote, que iniciou a produção em 2024, e hoje é uma das maiores do mundo.

Getty Images Dangote pretende duplicar a capacidade da refinaria, que já fornece mais de 70% do consumo de energia da Nigéria

Qual é a estratégia de Dangote?

A estratégia de Dangote tem se concentrado na substituição de importações — o que significa que suas empresas produzem localmente bens que a Nigéria tradicionalmente compra do exterior.

Diversos países africanos sofrem com a incapacidade de processar suas matérias-primas e, consequentemente, comprar produtos processados a partir delas, o que aumenta os custos. Os governos frequentemente subsidiam os preços.

A possibilidade de criar um produto final localmente reduziria a necessidade desse tipo de suporte.

No entanto, os críticos da substituição de importações argumentam que os controles sobre a concorrência podem causar aumento de preços e impulsionar a inflação.

A Nigéria é o maior produtor de petróleo da África, mas até a inauguração da refinaria de Dangote, a maior parte do combustível do país era importada devido à falta de capacidade de refino. Isso significava que a Nigéria tinha que comprar petróleo refinado a um custo elevado.

Atualmente, a refinaria fornece mais de 70% do consumo de energia da Nigéria.

O documento sobre a oferta de ações afirma que a Dangote pretende dobrar a capacidade da refinaria.

Bloomberg via Getty Images Aliko Dangote disse desejar que todos os nigerianos participem da oferta de ações

Acusações de monopólio

Em 2024, a organização beneficente Oxfam relatou que Dangote "detém um 'quase monopólio' no setor de cimento na Nigéria. A expansão de seu império para o petróleo levantou preocupações sobre um novo monopólio privado."

Mas, segundo o jornalista Lekan Sote, alguns analistas acreditam que o bilionário está simplesmente preenchendo lacunas que o governo não consegue ocupar: "Ele sabe que o governo é lento. Qualquer pessoa que seja ousada o suficiente, que possa jogar pesado e estar presente nesse mercado, aproveitará o que está acontecendo."

Getty Images As afirmações de que a expansão da refinaria trará independência econômica a partes da África podem ser 'exageradas', diz Sote

Dangote nega acusações de praticar monopólios.

"Temos estado dispostos a investir de forma significativa, demonstrando o nosso compromisso com a excelência. Reconhecemos o potencial do setor manufatureiro na Nigéria e no resto da África, e o aproveitamos quando outros não conseguiram", disse.

Ele afirma que a expansão da refinaria impulsionará a independência econômica da região. No mês passado, ele disse à BBC que seus planos terão "um impacto enorme", ajudando algumas nações do continente a se tornarem autossuficientes em energia.

"Isso garante que os países recebam seu próprio produto. Eles não vão mais viver na miséria. A refinaria está lá, é para eles", disse ele.

Mas as afirmações de que a expansão da refinaria trará independência econômica a partes da África são "provavelmente exageradas", diz Sote. O jornalista, porém, reconhece que a refinaria poderá baixar preços na região "devido à economia de escala que surgirá quando a capacidade de produção eventualmente aumentar".

BBC Dangote disse à BBC que sua refinaria de petróleo beneficia as nações africanas

Os nigerianos podem ter economizado dinheiro com a redução dos preços de combustíveis, mas alguns argumentam que a riqueza gerada não está chegando às pessoas comuns.

Kingsley Moghalu, ex-vice-governador do Banco Central da Nigéria, escreveu no jornal nigeriano Premium Times em julho de 2025: "A riqueza de Dangote é pessoal. Ela não enriqueceu os nigerianos de forma significativa."

Mas ele questiona se enriquecer os nigerianos deveria ser uma preocupação de Dangote, que é, afinal, um homem de negócios.

"Será essa uma responsabilidade dele?"

Reuters Anúncios de jornal incentivavam as pessoas a investir na refinaria

Entusiasmo em meio a críticas

As tentativas declaradas da empresa de aumentar a autossuficiência africana ajudaram a gerar entusiasmo em torno da venda de ações, disse à BBC o analista de investimentos Oluwasina Oluwaleke.

"A nação apoia firmemente essa iniciativa porque reconhece o impulso econômico para a independência, não apenas da Nigéria, mas da África Ocidental e da África em geral."

No entanto, Simon Jack, editor da BBC, afirma: "Há acusações de que Dangote não faz o suficiente pelas pessoas de baixa renda no norte da Nigéria e concentra sua riqueza no sul."

Os negócios de Dangote têm sido alvo de críticas devido aos seus impactos ambientais.

Em 2020, uma ação judicial foi movida contra o grupo Dangote em nome de pessoas que sofriam de problemas de saúde que estariam ligados à sua indústria de cimento.

A Dangote Cement pagou um pacote de indenização de US$ 270 mil para pessoas que moram nos arredores de uma de suas fábricas.

Getty Images A demanda pelos produtos da refinaria foi impulsionada por interrupções no fornecimento relacionadas à guerra com o Irã

'Oportunidade'

Dangote afirmou que deseja dar aos nigerianos comuns a oportunidade de participar do sucesso da refinaria de petróleo e "democratizar a criação de riqueza".

A compra mínima é de 5.525 nairas (equivalente a R$ 20) — um desembolso inferior ao de muitas outras ofertas de ações.

"Todos os dias, os nigerianos usam produtos que dependem de petróleo refinado. O que torna este IPO único é que ele oferece às pessoas a oportunidade não só de consumir, mas também de participar como proprietárias do sistema industrial que impulsiona a vida econômica", disse Dangote antes da venda.

Oluwaleke afirma que as interrupções no fornecimento relacionadas à guerra com o Irã aumentaram a demanda pelos produtos da refinaria, impulsionando a expectativa em torno da venda: "As redes sociais e os veículos de comunicação estão repletos de notícias."

No entanto, alguns analistas são mais cautelosos, acreditando que as ações se desvalorizarão se os altos lucros atuais desaparecerem.

Oluwasina Oluwaleke O foco de Dangote na independência econômica africana contribuiu para o entusiasmo em torno do IPO, afirma o analista de investimentos Oluwaleke

Entre os investidores está Isah Salisu, que disse à BBC que retirou 50 mil nairas (R$ 190) de suas economias para investir.

"Minha esperança é que meu pequeno dinheiro um dia se multiplique. Não quero perder essa oportunidade, já que muitas pessoas que conheço também estão investindo", disse ele.

Mas o especialista em economia Abdulrazak Ibrahim Fagge alerta que o preço das ações pode vir a cair, o que significa que as pessoas poderiam perder parte do seu dinheiro.

Ele adverte: "O que os potenciais compradores, especialmente aqueles que estão comprando ações pela primeira vez, devem saber é que não devem investir todo o seu dinheiro — ou o dinheiro que precisarão em alguns meses."