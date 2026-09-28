Como fazendeira ajudou polícia a prender suspeitos de ataque a base militar no Reino Unido

Imagens aéreas do local mostram as três vans que estavam estacionadas perto da base da RAF - (crédito: BBC)

Cinco homens foram presos sob suspeita de crimes com explosivos e terrorismo após um incidente "grave" em uma base aérea no Reino Unido no oeste da Inglaterra, informou o governo nesta segunda-feira (28/09).

Equipes de desativação de bombas examinaram diversos veículos perto da base aérea da RAF Fairford, em Gloucestershire, na Inglaterra, e dezenas de casas na área foram evacuadas.

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A operação foi iniciada após uma denúncia recebida pelos serviços de emergência no Reino Unido, que podem ser contatados pelo telefone 999.

Uma fazendeira que mora na região disse à BBC ter feito a denúncia que provocou a operação. Ela ligou para os serviços de emergência na madrugada de domingo ao perceber três veículos suspeitos e uma movimentação de "um grande grupo de homens encapuzados e mascarados".

Uma equipe de desativação de bombas também foi enviada ao vilarejo de Whelford, perto da base aérea, para examinar vários veículos, disse a polícia.

Imagens aéreas mostraram um robô controlado remotamente se aproximando de duas vans brancas estacionadas em uma área arborizada.

A força antiterrorismo do Reino Unido (CTP, na sigla em inglês) está liderando a investigação do incidente. A BBC apurou que a operação não foi baseada em informações dos serviços de inteligência, mas em denúncias de pessoas públicas.

A base aérea da RAF em Fairford tem uma longa história de colaboração com as Forças Armadas dos Estados Unidos e, recentemente, foi usada por aviões de guerra americanos para ataques contra o Irã.

As Forças Armadas dos EUA disseram que estão "trabalhando em estreita colaboração" com o Reino Unido "para monitorar essa situação, minimizar os impactos e garantir a segurança do pessoal americano, de suas famílias e da comunidade local".

Há uma forte presença de serviços de emergência na área desde as primeiras horas de domingo, e a chefe de polícia interina de Gloucestershire, Maggie Blyth, afirmou que esse contingente deverá permanecer nos próximos dias.

O que disse a fazendeira?

A fazendeira de Whelford, que preferiu não se identificar, disse que estava voltando para casa de uma festa quando encontrou a estrada e a entrada de sua garagem bloqueadas por três vans brancas.

Após dar a volta e dirigir por uma curta distância, ela viu "um grande grupo de homens encapuzados e mascarados".

"Quando me viram, começaram a correr. Alguns foram para o campo e outros para o vilarejo vizinho de Kempsford", disse ela.

"Foi então que percebi que algo muito incomum estava acontecendo", disse ela.

Ela disse que sabia que a base da RAF em Fairford estava operando sob um nível elevado de segurança, por isso ligou imediatamente para o Ministério da Defesa, mas não obteve resposta.

Ela ligou para o serviço de emergência e, em questão de 10 minutos, segundo ela, o vilarejo estava repleto de policiais armados.

"Acho que foi pura sorte eu ter chegado ao vilarejo praticamente ao mesmo tempo que as vans", disse ela.

"Fico absolutamente chocada por ter cabido a mim, uma cidadã comum, ver e relatar isso. A base aérea mantinha uma barreira de controle perto da entrada, mas não nas outras vias de acesso."

"Presumíamos que alguém estaria monitorando as estradas ao redor do perímetro da base e realizando patrulhas regulares no vilarejo. Claramente, isso não estava acontecendo."

"Acredito que minha ligação para o serviço de emergência frustrou quaisquer planos que eles tivessem", disse ela.

Outro morador descreveu o momento em que disse ter visto a polícia prender os suspeitos.

Jeff, que não revelou seu sobrenome, disse à BBC que ouviu "gritos do lado de fora de sua porta", embora não tivesse certeza de onde vinham.

Ele disse que então olhou pela janela e viu "pessoas sendo detidas pela polícia do lado de fora".

O que disse o governo do Reino Unido?

O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, disse que o incidente é "profundamente preocupante" e que o governo "sempre tomará todas as medidas necessárias" para proteger as pessoas.

O primeiro-ministro pediu às pessoas "que não especulem enquanto as autoridades apuram todos os fatos".

Em entrevista à BBC na segunda-feira, o ministro de Defesa, Wes Streeting, agradeceu ao público pela vigilância e rápida ação em alertar os serviços de emergência sobre o plano.

Ele acrescentou que a fazendeira que relatou à BBC sua ligação para o serviço de emergência "fez a coisa certa" ao denunciar os homens, mas disse que ela só tem uma "visão parcial" dos acontecimentos, sem dar mais detalhes.

O ministro de Defesa afirmou que "este não é o momento para especular" sobre um possível envolvimento iraniano no complô.

Sobre as ameaças iranianas ao Reino Unido em geral, Streeting acrescentou: "Sabemos que o Irã e seus aliados desejam nos prejudicar."

Quem são os suspeitos?

Os cinco homens — detidos sob suspeita de preparação de um ato terrorista — não foram identificados. A polícia não informou onde eles estão detidos. Eles poderão ser mantidos em custódia por até 14 dias sem acusação formal.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os presos "estavam planejando causar grandes danos", acrescentando: "Nós os estávamos monitorando há muito tempo e os pegamos".

O programa Your Voice da BBC recebeu uma imagem que supostamente mostra o momento em que cinco homens foram presos.

A imagem mostra homens detidos em Whelford, a cerca de 350 metros do acesso à pista no Portão de Segurança 6A da RAF Fairford.

A BBC não conseguiu verificar a fonte original, mas a BBC Verify — equipe de checagem de dados da BBC — geolocalizou a imagem e confirmou que ela parece ser autêntica.

BBC Imagens aéreas do local mostram as três vans que estavam estacionadas perto da base da RAF

Casas evacuadas

Oitenta e cinco famílias foram evacuadas no domingo após o incidente e orientadas a se abrigarem em um centro de lazer próximo.

Diversas pessoas relataram à BBC que foram acordadas pela polícia na madrugada de domingo e receberam ordem para deixar o local.

"Tivemos que simplesmente vestir nossas roupas e sair. Não sabíamos de nada", disse uma moradora, que se identificou apenas como Jo.

Outro morador, Jason, disse: "Tudo aconteceu muito rápido. Nós simplesmente arrumamos nossas coisas e viemos para cá."

A base aérea da RAF Fairford tem sido usada como local de operações avançadas pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF) há décadas.

A base foi ocupada pelo Comando Aéreo Estratégico da Força Aérea dos EUA durante a Guerra Fria e, posteriormente, durante a primeira Guerra do Golfo, em 1991.

Os bombardeiros B-52 também foram utilizados pela Força Aérea dos EUA, partindo da base aérea da RAF em Fairford, em missões no Iraque em 2003.

Foi utilizada mais recentemente em 1º de março, após uma decisão do ex-primeiro-ministro britânico Keir Starmer de permitir que os EUA utilizassem bases no Reino Unido — incluindo a RAF Fairford — para ataques "defensivos" contra as capacidades iranianas.