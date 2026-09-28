Eleições presidenciais: o que as pesquisas diziam sobre Lula x Bolsonaro a uma semana da eleição em 2022 e 2018 — e o que dizem em 2026

O candidato Augusto Cury, o terceiro com mais intenções de votos, em evento de campanha no Rio de Janeiro - (crédito: Tercio Teixeira/AFP via Getty Images)

A uma semana do primeiro turno das eleições presidenciais, marcada para o próximo domingo (4/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) travam um embate acirrado.

Segundo o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, Lula tem 41% das intenções de votos, enquanto Flávio soma 36%.

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O escritor e psiquiatra Augusto Cury, candidato do Avante, aparece na terceira posição, com 4% da preferência do eleitorado.

O cenário é diferente do que foi visto nos últimos dois pleitos, em 2018 e 2022.

Há oito anos, Jair Bolsonaro, então no PSL, tinha mais vantagem sobre seu principal adversário, Fernando Haddad, do PT, do que Lula tem hoje sobre Flávio Bolsonaro.

Em 2018, a uma semana do primeiro turno, os institutos de pesquisa que estavam entre os principais da época, Datafolha e Ibope, registravam 28% e 31% das intenções de votos para Jair Bolsonaro, respectivamente. Haddad tinha 22% e 21%, nas mesmas pesquisas.

A projeção se comprovou nas urnas, no dia 7 de outubro de 2018, quando Bolsonaro teve 46% dos votos contra os 29,3% de Haddad, conforme mostram o gráficos abaixo.

Já em 2022, a uma semana do primeiro turno, o Datafolha e a Quaest mostravam Lula com 47% e 46% da preferência do eleitorado, respectivamente. O petista registrou 48,4% dos votos nas urnas no dia 2 de outubro de 2022.

Já Bolsonaro, à época já no PL, registrava 33% das intenções de votos no mesmo período, em ambos os institutos, e teve 43,2% da preferência do eleitorado nas urnas.

Como estão as pesquisas em 2026

A última pesquisa divulgada foi a da Quaest, nesta segunda-feira (28/09). Ela mostra Lula com 39% das intenções de voto e Flávio com 34%, no primeiro turno.

A diferença está fora do intervalo da margem de erro, de 2% para cima ou para baixo. Desta forma, Lula lidera a preferência do eleitorado no primeiro turno.

Quem aparece em terceiro lugar é Augusto Cury, com 4% das intenções de votos.

Em relação à pesquisa do mesmo instituto divulgada na semana passada, Lula teve uma alta de 2 pontos percentuais, e Flávio, de 1 ponto. Cury caiu dois pontos, para 4%.

A queda de Cury vem se acentuando. Ele começou o mês de setembro com 10% da preferência do eleitorado, impulsionado pela participação no primeiro e único debate eleitoral entre presidenciáveis realizado até agora, na Bandeirantes.

Analistas políticos afirmavam que, caso se consolidasse nessa posição, Cury poderia ter um papel crucial em um eventual segundo turno, pois seu apoio poderia até desempatar a votação, mas este cenário já não tem mais se mostrado provável.

Cerca de 10% dos entrevistados disseram que vão votar branco, nulo ou não vão votar, e 5% estão indecisos.

Tercio Teixeira/AFP via Getty Images O candidato Augusto Cury, o terceiro com mais intenções de votos, em evento de campanha no Rio de Janeiro

Segundo o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, Lula tem 41% das intenções de votos, enquanto Flávio soma 36%, no primeiro turno.

Em um possível segundo turno a ser disputado entre Lula e Flávio no dia 25 de outubro, o candidato do PT tem 45%, enquanto o do PL tem 44%.

O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, feito em parceria com a consultoria Polling Data, compila resultados das pesquisas eleitorais e calcula a estimativa de intenção de voto para os candidatos à Presidência.

São consideradas as pesquisas estimuladas, em nível nacional, registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Agregador não prevê o resultado final da eleição, mas mostra a estimativa da situação atual da opinião pública.

A estimativa de intenção de voto pode ser entendida como uma "média" das pesquisas, mas leva em conta pesos diferentes para cada levantamento.

É uma ferramenta para compreender a evolução consolidada das intenções de voto dos políticos na disputa.

Gráficos por Camilla Costa, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil