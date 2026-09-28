Executivo do New York Times é morto a tiros; sogros de 77 anos são suspeitos - (crédito: BBC Geral)

Um executivo do jornal americano The New York Times foi morto a tiros na Califórnia, supostamente pelos pais de sua esposa, que foram presos por suspeita de homicídio.

Jonathan McKinsey, de 40 anos, diretor do setor de engenharia de jogos do jornal, foi encontrado morto na tarde de sábado (26/09) com vários ferimentos a bala em um estacionamento em Dublin, a 56 km de São Francisco, segundo informou a polícia.

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Seus sogros, Shouyong Zhang e Shili Chen, ambos de 77 anos, foram presos em conexão com o caso e enfrentam várias acusações, incluindo homicídio em primeiro grau.

Eles devem comparecer ao tribunal nesta quarta-feira (30/09) para uma audiência de instrução.

O The New York Times confirmou a morte de McKinsey.

Testemunhas disseram à emissora KGO-TV terem ouvido uma rajada de tiros antes de encontrarem a vítima morta.

"Eu vi o homem cair no chão, com a cabeça e o peito cobertos de sangue", disse Assad Razawi à emissora local.

A filha de Razawi acrescentou que o pai viu o casal de idosos "caminhando juntos e depois se afastando calmamente do local do tiroteio".

Shouyong Zhang e Shili Chen foram presos minutos depois por um policial que passava pelo local. Segundo outra testemunha, o casal permaneceu na área após o incidente.

McKinsey foi declarado morto no local. A polícia não revelou o motivo do assassinato.

O casal de idosos está detido na Cadeia do Condado de Santa Rita, na Califórnia.

Eles também enfrentam acusações de conspiração para cometer crimes, disparo intencional de arma de fogo por negligência grave e ações que colocaram crianças em perigo.

Segundo o New York Times, documentos judiciais do Condado de Alameda mostram que a esposa de McKinsey, Candice Jang, entrou com um pedido de medida protetiva alegando violência doméstica em outubro de 2025.

Ela também solicitou uma ordem de proteção contra o executivo para seus três filhos e sua mãe.

Em dezembro passado, McKinsey entrou com um pedido de medida protetiva contra sua esposa, alegando violência doméstica. Ele também havia apresentado um pedido de divórcio.