Por que milhares de empresas estão fechando na Argentina e o que isso revela sobre a economia na era Milei?

Durante uma visita a Nova York na semana passada, o presidente argentino Javier Milei afirmou não ver "nenhum problema" com o crescimento econômico do país.

Ele fez essa declaração em resposta aos temores de que o país pudesse estar caminhando para uma "recessão técnica", fenômeno que ocorre quando há dois trimestres consecutivos de contração econômica.

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O primeiro semestre deste ano foi marcado por altos e baixos que aumentaram a sensação de fragilidade, embora, ao comparar o primeiro semestre com o mesmo período do ano anterior, o Produto Interno Bruto (PIB) tenha continuado a crescer a uma taxa de 2,2%.

Apesar da expansão econômica e da drástica redução da inflação, de mais de 211% — quando ele assumiu o cargo — para 33,5%, o custo social das políticas de choque implementadas pelo governo deixou cicatrizes.

Um em cada três argentinos vive na pobreza; o desemprego gira em torno de 8%, enquanto a renda e o poder de compra real da população continuam a ficar aquém da inflação. Uma das maiores preocupações dos argentinos é a precariedade do emprego, que levou muitas pessoas a trabalharem informalmente — sem contratos ou segurança social — e a contraírem dívidas muito além da sua capacidade de pagamento.

A inadimplência afeta cerca de um terço daqueles que contraíram empréstimos, e muitos ainda não viram a recuperação econômica prometida por Milei refletida em seus bolsos.

Enquanto isso, os salários estão caindo em relação ao custo de vida, os serviços básicos estão mais caros — após cortes nos subsídios — e grande parte da indústria manufatureira local foi afetada pela abertura às importações, que pôs fim a uma longa história de políticas de proteção à indústria nacional.

Em meio ao debate sobre a discrepância entre os números macroeconômicos positivos e o cotidiano da maior parte da população, Milei classificou como "estúpida" a afirmação de que 80% dos argentinos têm dificuldades para sobreviver.

"Com o que eles vão viver, ar? O que eles vão comer, ar? O que eles vão beber, ar?" Ele afirmou isso no início de setembro, durante a Convenção Anual do Instituto Argentino de Executivos de Finanças, em Puerto Iguazú.

E rejeitou as críticas referentes ao aumento da inadimplência.

"A realidade é que, quando o crédito privado passa de praticamente inexistente para uma expansão no ritmo atual, é matemática básica que a inadimplência aumentará durante a transição; é uma consequência natural", afirmou.

No setor empresarial, surgiram vencedores e perdedores.

O crescimento foi impulsionado por setores como mineração, energia, agricultura e serviços bancários (intermediação financeira), enquanto o comércio e a indústria têm enfrentado dificuldades neste ano, segundo os últimos relatórios do Banco Central da Argentina (BCRA).

Por isso, fala-se em uma economia de duas velocidades ou até mesmo em um país com duas economias paralelas.

E, entre as empresas que enfrentaram dificuldades, as pequenas e médias empresas (PMEs) foram as mais afetadas.

Segundo o Centro de Economia Política Argentina (Cepa), com dados disponíveis até junho, 31.342 empresas fecharam desde que Milei assumiu o cargo em dezembro de 2023, o equivalente a cerca de 6% do total.

Essa estimativa, que a organização atualiza mensalmente, é baseada em informações fornecidas pela Superintendência de Riscos Ocupacionais (SRT), utilizando dados do sistema previdenciário, já que não existe um número oficial que relate especificamente a abertura e o fechamento de empresas no país.

'Tive que fechar'

Pequenos empresários como Alejandro Marchizotti vivenciaram a dura realidade de ter que fechar as portas.

Apesar de todas as suas tentativas de salvar seu negócio de hambúrgueres, o Hupa San Andrés, a situação ficou insustentável. "Os negócios estavam indo bem até que o consumo caiu drasticamente e eu tive que fechar", disse ele à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

Alejandro Marchizotti Alejandro Marchizotti teve que fechar sua hamburgueria neste ano

No início de 2024, os primeiros problemas começaram. As vendas estavam lentas, pagar os salários dos funcionários era uma luta, e a empresa fez um empréstimo, depois outro, mas não conseguiu se manter à tona.

"Passei de cinco funcionários para apenas um", diz Marchizotti. A falta de clientes chegou a um ponto em que o negócio se tornou insustentável. "Além disso, o preço de serviços públicos como eletricidade e gás, e o custo do aluguel, me derrubaram", explica.

A ausência de empregos formais e a proliferação de trabalhos precários, diz ele, jogaram contra o seu negócio: "As pessoas são demitidas e você para de comprar porque não pode pagar; eu vivi isso na pele."

Ele acabou fechando a hamburgueria no final de maio e enfrenta um futuro incerto. "Estou ansioso porque tenho 63 anos e é difícil encontrar um emprego estável", destaca. Por enquanto, ele está dirigindo para passageiros de um aplicativo de transporte.

Alejandro Marchizotti A queda no consumo e o aumento das despesas afetaram as possibilidades de manter a hamburgueria aberta, afirma o empresário argentino.

Embora a experiência de Marchizotti seja comum entre pequenos empresários, outras grandes empresas, mais voltadas para a exportação, estão em boa situação.

"O problema é que os setores que mais geram empregos estão com desempenho ruim", explicou Hernán Letcher, diretor da Cepa, à BBC News Mundo.

Na sua perspectiva, o fechamento de empresas se deve a uma combinação de fatores, como a queda no consumo, a diminuição dos salários reais, o aumento das tarifas básicas dos serviços públicos e, claro, o grande volume de importações que entram no país.

"A fatia do bolo encolheu. E essa fatia, que agora é menor, está sendo dividida com novos concorrentes que importam", argumenta.

Durante o atual governo, a indústria manufatureira foi a mais afetada em termos de perda de empregos.

As fábricas locais reclamam das dificuldades em competir com a entrada maciça de produtos estrangeiros de baixo custo, que — segundo elas — estão "destruindo" a indústria nacional.

A União Industrial Argentina (UIA) afirmou que, apesar dos avanços alcançados por Milei em termos de estabilidade macroeconômica, o setor atravessa uma situação "crítica", com alta pressão tributária e dificuldades para obtenção de financiamento.

A entidade também alertou que a transição para um novo modelo econômico envolve um profundo processo de adaptação, que "não é homogêneo nem imediato".

AFP via Getty Images O governo argumenta que a indústria manufatureira local terá que se adaptar à liberalização do comércio.

Diante dessas questões, Milei afirmou que muitas das empresas que estão fechando são compostas por apenas uma pessoa, minimizando o impacto sobre o emprego.

O Ministro da Desregulamentação e Transformação do Estado, Federico Sturzenegger, anunciou há algumas semanas que mais de meio milhão de empregos foram criados durante o atual governo, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística.

Essa declaração alimentou o debate sobre o mercado de trabalho argentino e trouxe à tona novamente a questão da qualidade dos empregos criados.

Economistas vêm alertando nos últimos meses que uma análise mais detalhada da geração de empregos revela que o emprego formal, na verdade, diminuiu, enquanto o trabalho informal (sem contrato ou previdência social) e o trabalho autônomo aumentaram.

Quando questionado sobre a questão do emprego em Nova York, o presidente argentino reconheceu que a geração de empregos sofreu uma reviravolta. "O que está acontecendo é que esses empregos estão sendo criados no setor informal. Portanto, há uma contração no setor formal e uma expansão no setor informal. O resultado líquido é a expansão", disse o presidente.

Esse fenômeno, relacionado ao fechamento de empresas e ao crescimento desigual entre os setores e regiões produtivas do país, é um ponto de grande controvérsia, e Milei tem sido bastante claro em sua posição: "Aqueles que estão em pior situação, se não se adaptarem, irão à falência".

Vencedores e perdedores

Os setores de mineração, energia e agricultura, considerados os motores do crescimento econômico da Argentina, estão trazendo uma quantidade recorde de dólares para o país, um elemento fundamental para o atual governo atingir suas metas monetárias e fiscais e manter a estabilidade econômica.

Milei tem defendido uma transição para setores capazes de gerar grandes quantidades de moeda estrangeira, com base em um programa de incentivos para grandes investimentos em projetos relacionados a gás, petróleo, lítio e minerais críticos, com compromissos de investimento que totalizam bilhões de dólares.

Getty Images Os setores de mineração, energia e agricultura estão impulsionando o crescimento econômico do país.

Nesse contexto, o fechamento de empresas consideradas não competitivas e a perda de empregos formais no setor privado não parecem ser uma grande preocupação para o governo, segundo alguns especialistas.

"Este é um governo mais preocupado com a estabilidade macroeconômica, e na Argentina, isso deve ser interpretado como ter dólares suficientes, e todo o resto lhes interessa pouco", afirma Letcher.

Guido Zack, diretor da área econômica do Centro de Pesquisas Fundar e professor da Universidade Nacional de San Martín (Unsam), também argumenta que simplesmente acumular dólares não basta, pois incentiva apenas o desenvolvimento de um setor da economia.

O economista concorda com a ideia de liberalização comercial para que as empresas argentinas possam competir com o resto do mundo nos mercados nacional e internacional, mas se preocupa com a forma como isso está sendo feito.

"A economia precisa ser aberta, mas precisa ser aberta em condições de igualdade", declara à BBC News Mundo, acrescentando que muitas empresas estrangeiras pagam menos impostos do que as empresas argentinas.

"O governo está abrindo a economia com condições equitativas em favor das empresas estrangeiras, e isso é uma sentença de morte para muitas empresas nacionais", argumenta Zack, apontando para um dos motivos que contribuíram para o fechamento de empresas.

Outros fatores que aceleraram o fechamento de empresas, acrescenta ele, são a valorização da taxa de câmbio e o aumento dos custos de logística e financiamento em um ambiente econômico muito difícil.

Com um dólar forte, impostos altos e financiamento caro, tornou-se muito difícil para elas competirem, diz o economista: "Apenas o setor da economia ligado às matérias-primas está crescendo, e estamos enfrentando o maior número de fechamentos de empresas em mais de 20 anos."

Getty Images No modelo atual, o país recebeu um grande influxo de dólares do exterior.

O economista Miguel Boggiano, fundador e diretor da empresa CDI Capital, não compartilha dessa visão. "É impreciso dizer que nem todos os setores da economia estão crescendo", disse ele à BBC News Mundo.

Embora seja verdade que os setores de energia, mineração e agricultura tenham apresentado maior crescimento, outros também cresceram, afirma ele, citando dados do Relatório de Política Monetária (IPOM), publicado trimestralmente pelo Banco Central.

Em relação ao fechamento de mais de 30 mil empresas durante o governo Milei, Boggiano afirma que esse número é "enganoso".

"Se o crescimento está em seu nível mais alto, como tantas empresas podem estar fechando?", questiona. "Parece um número enorme, mas, na realidade, as empresas que fecharam são muitas pequenas empresas com apenas um ou dois funcionários."

"Eu imaginaria que esse número tenha sido usado principalmente para atacar o governo, para mostrar que houve uma destruição massiva de empregos, mas não é o caso", conclui.

Getty Images Críticos apontam que os benefícios econômicos não chegaram à maior parte da população.

O importante, segundo o economista, é que o país está passando por uma grande transformação estrutural. Uma transformação que aponta para o crescimento de indústrias voltadas para a exportação, seguindo a tendência do comércio internacional.

As empresas que fecharam, argumenta Boggiano, são geralmente negócios ou setores que, sob governos anteriores, eram financiados por meio de emissão monetária — ou seja, imprimindo dinheiro e aumentando a inflação. "Esses setores que foram financiados com políticas populistas são agora os mais afetados", afirma.

No modelo atual, não há mais espaço para auxiliar as empresas por meio de emissão monetária, afirma. "O governo é responsável pela macroeconomia, é responsável por nivelar o campo de atuação, por reduzir os impostos o máximo possível e, para isso, precisa reduzir os gastos", acrescenta.

E, segundo ele, as províncias também precisam reduzir a carga tributária sobre as empresas, algo que depende dos governos locais em cada região e não do governo central. Olhando para o futuro, sua perspectiva é de que muitas empresas dos setores produtivos, que atualmente enfrentam dificuldades, se recuperarão lentamente à medida que os salários superarem a inflação.

"É por isso que é crucial que a inflação permaneça baixa", afirma Boggiano.

O debate em torno do fechamento de empresas, da perda de empregos formais, das dívidas e do custo de vida continuará — especialmente a partir de outubro, quando o aumento do imposto sobre combustíveis entrará em vigor.

E é provável que se intensifique consideravelmente no próximo ano, quando os argentinos forem às urnas para as próximas eleições presidenciais.