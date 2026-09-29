A menina prodígio de 11 anos que se tornou a mais jovem mestre de xadrez da história

Uma jovem prodígio britânica do xadrez se tornou a jogadora mais jovem da história a conquistar o título de Grande Mestre Feminina (WGM, ou Woman Grandmaster, em inglês).

Bodhana Sivanandan, de 11 anos, moradora do noroeste de Londres, conquistou sua terceira e última norma de WGM — um desempenho certificado em nível necessário para a obtenção do título — enquanto representava a Inglaterra na 46ª Olimpíada de Xadrez, em Samarcanda, no Uzbequistão, informou a Federação Internacional de Xadrez (Fide).

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Em entrevista à Fide, Sivanandan disse estar feliz com a conquista, mas que queria "continuar fazendo história".

Este é o marco mais recente na ascensão da estudante, que já se tornou a mais jovem campeã britânica de xadrez feminino e a pessoa mais jovem a representar a Inglaterra internacionalmente em qualquer esporte.

Sivanandan, de Harrow, disputou as 11 rodadas no primeiro tabuleiro da Inglaterra — posição destinada ao principal jogador da equipe — e terminou o torneio com oito pontos.

Ela já havia ultrapassado a marca de 2.300 pontos exigida para o título de WGM antes de conquistar sua terceira e última norma.

Getty Images Bodhana Sivanandan frequenta a escola em período integral enquanto disputa torneios internacionais de xadrez

Kateryna Lagno, que já representou tanto a Rússia quanto a Ucrânia, detinha anteriormente o recorde de idade para o título de WGM, conquistado aos 12 anos. Hou Yifan, da China, também obteve o título aos 12 anos e continua sendo a mulher mais jovem a conquistar o título superior de grande mestre (GM), aos 14.

O título de grande mestre feminina é o mais alto título exclusivo para mulheres que uma jogadora pode conquistar, e é mantido por toda a vida.

O desempenho de Sivanandan em Samarcanda também lhe rendeu uma segunda norma de Mestre Internacional (IM), colocando-a mais perto do título superior.

Normalmente, os jogadores precisam de três normas classificatórias e de ao menos 2.400 pontos para se tornarem Mestres Internacionais. Sivanandan agora tem duas normas de IM.

O título de Mestre Internacional, aberto a jogadores de ambos os sexos, está acima dos títulos que Sivanandan possui atualmente — Grande Mestre Feminina e Mestre Internacional Feminina.

Ao falar à Fide sobre seu amor pelo jogo, ela acrescentou: "Gosto de viajar e também porque estudo em período integral, então o xadrez se relaciona com muitas matérias da escola. É realmente muito útil também nesse sentido."

Como ela começou a jogar xadrez

Seu pai, Siva, disse à BBC que não fazia ideia de onde vinha o talento da filha, já que nem ele nem a mulher, ambos formados em engenharia, são bons no xadrez.

A ascensão dela no xadrez foi rápida. Depois de aprender a jogar sozinha durante o isolamento provocado pela pandemia de coronavírus, ela disputou seu primeiro torneio no Harrow Chess Club, em julho de 2021.

Um ano depois, aos sete anos, venceu todas as 24 partidas que disputou no Campeonato Europeu Escolar.

Em 2023, tornou-se a pessoa mais jovem a não ser derrotada por um grande mestre em uma partida competitiva, no Campeonato Europeu de Xadrez Rápido e Blitz, na Croácia. No ano seguinte, aos nove, foi selecionada para representar a Inglaterra na Olimpíada de Xadrez de Budapeste.

A Federação Inglesa de Xadrez afirmou que a convocação aos nove fez dela a pessoa mais jovem a representar a Inglaterra internacionalmente em qualquer esporte.

No ano passado, aos 10 anos, Sivanandan se tornou a jogadora mais jovem a derrotar um grande mestre, ao vencer Peter Wells no Campeonato Britânico de Xadrez.

Em julho deste ano, ela conquistou sua primeira norma de Mestre Internacional (IM) no Dole Open, na França, tornando-se, aos 11 anos e quatro meses, a menina mais jovem a conseguir esse feito.

Ela também derrotou o grande mestre Marc'Andria Maurizzi, tornando-se a menina mais jovem conhecida a vencer, em uma partida clássica, um jogador com pontuação superior a 2.600 pontos.