Tropas dos EUA deixam o Iraque após 20 anos: por que agora, o que mudou e o que vem a seguir?

Em 2024, Washington e Bagdá concordaram em encerrar a Operação Resolução Inerente, a missão da coalizão liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico - (crédito: AFP)

Os Estados Unidos devem concluir até esta quarta-feira, 30 de setembro, a retirada de suas últimas tropas do Iraque, encerrando mais de duas décadas de atuação militar no país.

A saída marca o fim de uma operação iniciada com a invasão liderada pelos EUA em 2003, que derrubou Saddam Hussein e abriu caminho para anos de insurgência e violência sectária. Embora as forças americanas tenham deixado o país em 2011, elas retornaram em 2014 para apoiar o Iraque na luta contra o grupo autointitulado Estado Islâmico (EI).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A nova retirada ocorre em um momento em que as tensões persistentes com o Irã voltaram a colocar militares e interesses americanos no Iraque na linha de fogo.

Ainda assim, especialistas afirmam que a influência dos EUA no país dificilmente desaparecerá com a saída das tropas.

O que está acontecendo agora e por quê?

AFP Em 2024, Washington e Bagdá concordaram em encerrar a Operação Resolução Inerente, a missão da coalizão liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico

Oficialmente, a retirada ocorre após um acordo de 2024 entre Washington e Bagdá para encerrar a Operação Resolução Inerente, a missão da coalizão liderada pelos EUA contra o EI.

No auge da Guerra do Iraque, em 2007, mais de 170.000 soldados americanos estavam mobilizados no país. Em dezembro de 2023, antes do acordo de retirada ser firmado, esse número havia caído para cerca de 2.400, segundo o Comando Central dos EUA.

Desde então, as forças americanas reduziram sua presença, deixando apenas um pequeno contingente na região autônoma do Curdistão, no norte do Iraque.

"Essa retirada foi acordada com o governo iraquiano anterior, visto que a missão de derrotar o EI atingiu seu objetivo no Iraque", afirma Safwan Al-Amin, pesquisador sênior não residente da Iniciativa Iraque no centro de estudos Atlantic Council, em Washington (EUA).

Segundo especialistas, a medida também reflete a pressão política de longa data dentro do Iraque.

Douglas Silliman, que atuou como embaixador dos EUA no Iraque entre 2016 e 2019, afirma que sucessivos governos enfrentaram exigências para o fim da presença militar americana, que muitos consideram uma violação da soberania iraquiana.

"Alguns governos iraquianos, pressionados por facções pró-Irã e por partes da comunidade majoritariamente xiita, têm exercido pressão... para garantir que essas forças deixem o país", diz Silliman, atual presidente do Instituto dos Estados Árabes do Golfo, em Washington, à BBC.

As forças americanas deixaram o Iraque em 2011, durante o governo do presidente Barack Obama, mas retornaram três anos depois, a pedido de Bagdá, após o Estado Islâmico ter tomado grandes áreas do país. Desde então, seu papel evoluiu de operações de combate para treinamento, assessoria e compartilhamento de informações.

AFP via Getty Images As tropas americanas se retiraram do Iraque em 2011, retornando em 2014 a pedido de Bagdá, após a ascensão do Estado Islâmico.

No entanto, analistas argumentam que o momento da partida deste mês é motivado mais por preocupações de segurança do que pelo fim oficial da missão contra o Estado Islâmico.

"Trata-se de risco, não do EI; essa justificativa já expirou há anos", afirma HA Hellyer, pesquisador associado sênior do think tank britânico RUSI.

Hellyer destaca os recentes ataques a instalações americanas no norte do Iraque em meio às tensões regionais envolvendo o Irã, acrescentando que Washington considera cada vez mais seu pessoal remanescente como alvos vulneráveis.

Al-Amin concorda. Ele observa que autoridades americanas e iraquianas já haviam discutido a possibilidade de manter um pequeno contingente americano mesmo após o término da missão da coalizão.

"Dado o pequeno número de tropas e sua limitada capacidade de projeção de poder, a guerra com o Irã expôs sua presença mais como uma vulnerabilidade do que como uma vantagem", afirma ele.

Qual é o legado dos EUA no Iraque?

Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Em um pronunciamento televisionado em 19 de março de 2003, o presidente George W. Bush anunciou o lançamento da Operação Liberdade do Iraque, marcando o início da invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos

Mais de duas décadas após a invasão, as avaliações do legado militar dos EUA no Iraque permanecem bastante divergentes.

Para Al-Amin, trata-se de "uma mistura de coisas boas e ruins".

"A invasão dos EUA não alcançou seus objetivos, nem a mudança de regime atendeu às aspirações dos iraquianos por um país estável e próspero", afirma ele, argumentando que ela desestabilizou a região e permitiu que o Irã expandisse sua influência.

Silliman concorda que a transição tem sido turbulenta, mas afirma que muitos iraquianos lhe disseram ao longo dos anos que valorizam a mudança política que se seguiu à remoção de Saddam Hussein.

A ideia de que "a democracia representativa deve governar o Iraque" criou raízes, mesmo que "consolidar as tradições da democracia em uma população que nunca a teve de fato antes leve tempo", argumenta ele.

Yerevan Saeed, diretor da Iniciativa Global Curda para a Paz na Universidade Americana em Washington, também se mostra otimista. "A remoção do antigo regime foi realmente um grande feito", afirma, acrescentando que os críticos ignoram a brutalidade que ela pôs fim.

Apesar da corrupção persistente, ele acredita que o Iraque agora possui mais liberdade política e pluralismo do que antes de 2003, com destaque para o Curdistão iraquiano.

Mas Hellyer rejeita completamente a ideia de enquadrar o legado em torno da democracia.

"As pessoas deveriam parar de perguntar 'os EUA construíram uma democracia?' Não, e isso está resolvido", diz ele.

Na avaliação dele, o legado mais duradouro é o impacto regional da intervenção: "A queda de Saddam acabou levando à infiltração de redes iranianas dentro do próprio Estado, absorvendo o contrapeso que Washington havia removido."

No entanto, todos os quatro especialistas concordam que o Iraque ainda está longe da democracia estável que os formuladores de políticas dos EUA idealizaram em 2003.

A corrupção é generalizada, e os grupos armados ainda exercem poder ao lado do Estado formal, dizem eles, particularmente os grupos radicais dentro das Forças de Mobilização Popular (PMF) do Iraque, a rede de milícias predominantemente xiitas que Bagdá está tentando colocar totalmente sob controle estatal.

O que acontece a seguir?

Gamma-Rapho via Getty Images O ex-presidente iraquiano Saddam Hussein, retratado aqui em 11 de novembro de 1987, foi posteriormente deposto após a invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003, julgado por um tribunal iraquiano e condenado à morte.

Al-Amin não acredita que a retirada represente o fim da influência americana no Iraque.

"Os EUA continuam a exercer uma influência considerável devido à dependência do Iraque das receitas petrolíferas em dólares. Bagdá também depende de Washington para a compra de armamento e para apoio diplomático na gestão das suas relações com os vizinhos da região", afirma.

Segundo Saeed, parte dessa influência assenta na forte presença diplomática americana no país.

"A maior embaixada dos EUA no mundo fica em Bagdá. O mesmo acontece com o maior consulado americano, em Erbil", diz. Para ele, ambas as instalações continuarão a necessitar de proteção após a retirada das tropas.

Silliman prevê que a cooperação entre os dois países permaneça estreita, incluindo apoio em áreas como treino, planeamento militar e contraterrorismo para o exército iraquiano, o Serviço de Contraterrorismo e os Peshmerga, as forças da região semiautônoma do Curdistão iraquiano.

A maior incógnita, porém, continua a ser o futuro das milícias iraquianas apoiadas pelo Irã.

O primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, pretendia inicialmente colocá-las sob total controlo do Estado até 30 de setembro. No entanto, segundo relatos, as milícias procuram adiar esse prazo até ao final de 2027.

Os especialistas divergem sobre a viabilidade desse objetivo.

"Isso não vai acontecer", afirma Saeed, apontando o profundo enraizamento das milícias nas estruturas políticas e económicas do Iraque, além da sua representação parlamentar e dos laços com Teerã.

Silliman, por sua vez, vê um possível lado positivo. Sem a presença das tropas americanas como alvo comum, as milícias podem perder uma das suas principais bandeiras políticas, criando mais espaço para que o governo em Bagdá pressione os grupos que resistem ao controlo estatal.

Ainda assim, ele alerta para outro risco: "Conversei com vários primeiros-ministros iraquianos, inclusive antes do meu período como embaixador, que temem que isso possa desencadear um conflito interno ou mesmo uma guerra civil."

Saeed também receia um ressurgimento do Estado Islâmico, traçando um paralelo com o período que se seguiu à retirada americana de 2011. Segundo ele, depois da saída das tropas, o governo dominado pelos xiitas em Bagdá perseguiu e marginalizou lideranças sunitas, alimentando ressentimentos que contribuíram para a ascensão do grupo extremista.

Com as comunidades sunitas novamente receosas quanto ao seu futuro político, Saeed considera que o risco de radicalização continua significativo.

Silliman, contudo, mostra-se mais otimista. Na sua avaliação, as forças de segurança iraquianas estão hoje muito mais preparadas e capacitadas do que há uma década para conter uma eventual ameaça do Estado Islâmico.

Gamma-Rapho via Getty Images As tropas americanas entraram em Bagdá em abril de 2003 como parte da Operação Liberdade do Iraque.

No âmbito regional, a retirada reacende o debate sobre o equilíbrio de poder entre Washington e Teerã no Iraque.

Al-Amin avalia que o Irã "consolidará sua influência, se puder", mas ressalta que a saída das tropas americanas não significa necessariamente um afastamento definitivo dos EUA.

"As tropas americanas já haviam deixado o Iraque uma vez, em 2011, mas acabaram retornando ao país alguns anos depois", afirma. "É o fim de um capítulo da história, não o capítulo final."

Ilustração de Raees Hussain