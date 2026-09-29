Após 41 anos preso, homem condenado à morte nos EUA é solto graças a um teste de DNA

Carter sempre manteve sua inocência, afirmando que a confissão assinada foi obtida sob coação. - (crédito: Getty Images)

Um homem que passou 41 anos no corredor da morte nos Estados Unidos, após ser condenado pelo assassinato de uma mulher, foi libertado sob fiança depois que promotores afirmaram que novas análises de evidências de DNA não apontam relação sua com o crime.

Douglas Stewart Carter, que hoje tem 71 anos, foi preso pelo assassinato de Eva Olesen, em Utah, em 1985.

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Ele foi condenado à morte, mas sempre manteve sua inocência, afirmando que uma confissão assinada foi obtida sob coerção.

A Suprema Corte estadual determinou um novo julgamento no ano passado, citando má conduta por parte dos investigadores, e um juiz concedeu liberdade sob fiança a Carter na segunda-feira, apesar das objeções da família da vítima. Ele é obrigado a usar um monitor GPS enquanto estiver em liberdade sob fiança.

Olesen, tia de um chefe de polícia local, foi esfaqueada várias vezes e depois baleada na parte de trás da cabeça em sua casa, em Provo, Utah, em fevereiro de 1985.

Carter, natural de Chicago, morava com sua mãe em Utah na época do assassinato. Documentos judiciais mostram que a polícia suspeitava de que ele tivesse matado Olesen durante um assalto.

Acreditando que era suspeito de outro caso não relacionado, Carter fugiu de Utah, mas acabou sendo encontrado em Nashville, Tennessee. Ele então assinou uma confissão durante um interrogatório, que mais tarde afirmou ter sido obtida sob coerção.

Apesar de não haver evidências físicas ligando Carter à cena do crime, ele foi condenado por um júri com base na confissão e no depoimento de duas testemunhas que disseram que ele havia se gabado do assassinato.

Mas as testemunhas disseram posteriormente, em 2011, que haviam sido instruídas a mentir em tribunal, recebido dinheiro e presentes da polícia e sido ameaçadas de deportação caso não depusessem contra Carter.

Após mais de uma década, a Suprema Corte de Utah determinou um novo julgamento no ano passado.

Getty Images Carter sempre manteve sua inocência, afirmando que a confissão assinada foi obtida sob coação.

Os advogados que representam Carter, que é negro, disseram que testemunhas haviam visto um homem branco fugindo da cena do assassinato e que um investigador havia ocultado evidências que apontavam para o marido da vítima, Orla Olesen.

Eles alegam que os promotores estavam prestes a apresentar acusações contra ele, mas um policial pediu que não o fizessem para que pudesse continuar investigando.

O marido de Olesen, que morreu em 2009, disse à polícia que havia encontrado a esposa morta na casa onde viviam.

As facadas sofridas pela vítima teriam sido causadas por uma faca da cozinha da residência, encontrada perto de seu corpo. A arma de fogo não foi encontrada na cena do crime.

Então, neste mês, os promotores disseram que os resultados de uma análise de DNA excluíram Carter como possível correspondência para o sangue encontrado em uma maçaneta e para material genético recuperado do cabo da faca.

A libertação de Carter ocorreu contra a vontade da família de Olesen.

Theresa Olesen, nora de Eva Olesen, disse durante a audiência sobre a fiança na segunda-feira que sua família tinha "sérias preocupações" com a libertação de Carter. Ela afirmou que ele deveria permanecer preso enquanto aguarda um novo julgamento.

"Caramba, nós esperávamos por uma correspondência concreta", disse Olesen sobre a análise de DNA. "Isso não significa que ele não estava lá."

Mas o advogado de defesa de Carter, Neal Hamilton, pediu que o caso fosse arquivado.

"Se dependesse do estado de Utah, ele teria sido executado há 15 ou 20 anos, antes de descobrirmos a má conduta", disse ele à Associated Press.