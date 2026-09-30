BBC News Brasil fará cobertura AO VIVO sobre debate e jornada eleitoral, apuração e resultados do primeiro turno das eleições 2026 - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

A BBC News Brasil prepara uma cobertura especial para os últimos dias antes do primeiro turno das eleições de 2026, com transmissões ao vivo, análises e acompanhamento diário do cenário eleitoral até o domingo (4/10), data do primeiro turno.

Mais de 158,7 milhões de eleitores brasileiros estão aptos a votar no pleito que escolherá — além do próximo presidente da República — governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

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Cobertura do debate da Globo em tempo real

Nesta quinta-feira (1º/10), a equipe de reportagem acompanha ao vivo os desdobramentos do debate da TV Globo, o último grande confronto entre os candidatos à Presidência antes da votação. Segundo a grade da emissora, o debate está marcado para as 21h30, após o Jornal Nacional. As regras ainda não foram divulgadas pela emissora.

A BBC News Brasil fará uma cobertura em tempo real no seu site a partir das 18h30, com análise dos principais momentos, embates e propostas apresentadas.

Até o momento, a campanha para a Presidência foi marcada pelo esvaziamento dos confrontos, que não tiveram participação de Flávio Bolsonaro (PL) nem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidatos que lideram as pesquisas.

Mas, desta vez, Flávio disse que estará presente. Já Lula, até o momento da publicação desta reportagem, não confirmou presença.

Agregador de Pesquisas atualizado diariamente

Alejandro Zambrana/Secom/TSE

O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil segue com atualizações diárias. A ferramenta reúne as pesquisas de intenção de voto para a presidência e mostra, de forma clara e comparável, a evolução das candidaturas na reta final da campanha.

Feito em parceria com a consultoria Polling Data, o gráfico interativo compila os resultados das pesquisas eleitorais e calcula a estimativa de intenção de voto para os candidatos. Ele não prevê o resultado final da eleição, mas mostra a situação atual da opinião pública.

No primeiro turno, Lula aparece com 41% de intenção de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 38%, segundo o Agregador de Pesquisas nesta quarta-feira (30/9). Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem com 3% cada.

Domingo de votação

Alejandro Zambrana/Secom/TSE

No domingo, dia da eleição, a cobertura em tempo real — na página da BBC News Brasil — começa cedo, às 7h30, no horário de Brasília, acompanhando a abertura das urnas, o clima da votação e os principais acontecimentos do dia.

A votação termina às 17h no horário de Brasília. A apuração e a liberação dos primeiros resultados ocorrem logo após o encerramento da votação.

Durante a apuração, a BBC News Brasil terá um mapa com os resultados em tempo real da votação para a Presidência e para governos estaduais. Além do resultado geral, será possível ver como está a votação para presidente e para governador em cada Estado e em cada um dos 5.569 municípios brasileiros.

A partir das 16h30, a BBC News Brasil fará uma transmissão ao vivo para acompanhar a apuração dos votos em tempo real. A apresentação será das jornalistas Camilla Veras Mota, em São Paulo, e Nathália Passarinho, em Londres.

O programa também vai ter a participação da repórter Mariana Schreiber, de Brasília, com informações sobre a crise no STF e as disputas estaduais e para o Senado, e da jornalista Laís Alegretti, em Londres, sobre a evolução das pesquisas de intenção de voto até o dia da eleição.

Na transmissão, a equipe da BBC Brasil vai entrevistar cientistas políticos, com análises sobre eleição.

A transmissão poderá ser acompanhada no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook e também na página da BBC News Brasil.

Caso nenhum candidato à Presidência obtenha mais de 50% dos votos válidos, a disputa será decidida em segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro.