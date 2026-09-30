Quem está por trás da campanha que dissemina desconfiança da urna eletrônica às vésperas da votação?

Flávio Bolsonaro disse que as máquinas brasileiras têm a mesma origem das urnas da Smartmatic e que um relatório da CIA teria mostrado que a empresa estaria envolvida em um plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012. - (crédito: AFP via Getty Images)

Na reta final do primeiro turno das eleições no Brasil, aumentou o número de publicações que questionam a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Elas circulam em vídeos no YouTube, posts no X, anúncios no Instagram e no Facebook e em mensagens encaminhadas por WhatsApp.

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Ao analisar quem produz e distribui esse tipo de conteúdo, a BBC News Brasil encontrou até publicações patrocinadas de candidatos e pessoas ligadas a serviços de campanhas eleitorais declaradas ao TSE.

Depois de ser procurada pela reportagem, a Meta anunciou que suspenderá temporariamente "a criação, a edição e a veiculação de todos os anúncios sobre temas sociais, eleições ou política direcionados ao Brasil."

Parte dos anúncios que colocavam dúvida sobre as urnas também foi removida.

A reportagem partiu de dois levantamentos independentes para analisar o fenômeno das mensagens.

Um deles, do Instituto Democracia em Xeque (DX) identificou 1,3 mil publicações que classifica como ataques à integridade do processo eleitoral entre 15 de agosto e 20 de setembro.

Elas partiram de 873 perfis e somaram mais de 514 mil interações (ou seja: curtidas, comentários e compartilhamentos).

A média, segundo o levantamento, passou de 23 publicações por dia em agosto para quase 50 em setembro. O aumento também aparece nas interações diárias, que passaram de 8,4 mil em agosto para 18,6 mil em setembro.

No feriado da Independência, em 7 de setembro, o Democracia em Xeque registrou quase 58 mil interações.

Apesar do avanço, os ataques representavam uma parcela pequena das publicações políticas analisadas pelo instituto, inferior a 1% do material analisado.

Marcelo Alves, diretor de metodologia e inovação do instituto e professor da PUC-Rio, disse à BBC News Brasil que a persistência dessas mensagens ajuda a manter a suspeita sobre as urnas entre os apoiadores de um grupo político.

Ele descreve esse discurso como uma "salvaguarda discursiva", que pode ser acionada diante de uma derrota eleitoral ou de uma decisão judicial contrária aos interesses do grupo.

Levantamentos recentes têm indicado que uma parcela significativa da população desconfia das urnas.

Em fevereiro deste ano, pesquisa Genial/Quaest apontou que 43% desconfiam do sistema, segundo o jornal Valor Econômico. A maioria dos entrevistados (69%) que dizia desconfiar das urnas votou em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições em 2022, ainda de acordo com a pesquisa.

O outro levantamento feito a pedido da BBC é da Palver, empresa brasileira de tecnologia especializada em monitoramento e análise de redes sociais, que analisou mais de 100 mil mensagens transmitidas em quatro plataformas: WhatsApp, X/Twitter, Instagram e Telegram.

A empresa identificou as mensagens que tratavam de urnas eletrônicas e as classificou entre as que defendiam o sistema, as que o criticavam e as que apenas abordavam o tema.

Neste levantamento, o número de mensagens cresceu, mas a proporção das que desconfiam do sistema eleitoral oscilou para baixo no período analisado. No WhatsApp, por exemplo, passou de 79% para 68% das mensagens mapeadas.

Felipe Bailez, CEO da Palver, atribui parte dessa mudança ao crescimento das mensagens em defesa do sistema eleitoral.

Mas isso não quer dizer que os ataques tenham recuado em todos os lugares.

No X, a fatia de mensagens de desconfiança no total observado pela Palver subiu de 22% para 30%, enquanto a de defesa do sistema cresceu de 4% para 13%.

A presença desses discursos, diz Bailez, reflete a intensidade com que determinados grupos discutem o tema. "Quem desconfia da urna fala mais sobre esse assunto do que quem confia", afirma.

Bailez também identifica uma mudança no alvo das críticas. Na avaliação dele, os questionamentos ao funcionamento das urnas têm perdido espaço para a desconfiança no TSE e em seus ministros, em um debate que se aproxima das críticas ao Supremo Tribunal Federal.

'Urnas mágicas'

A discussão nas redes sobre urnas eletrônicas ganhou força em julho, quando Flávio Bolsonaro associou as eleições brasileiras à empresa Smartmatic, fabricante de tecnologia eleitoral usada em outros países.

Flávio disse que as máquinas brasileiras têm a mesma origem das urnas da Smartmatic e que um relatório da CIA teria mostrado que a empresa estaria envolvida em um plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012.

O TSE já desmentiu sobre o uso de urnas eletrônicas da empresa venezuelana.

Em nota em seu site, publicada originalmente em 2020 e replicada recentemente, o TSE esclareceu que a Smartmatic nunca forneceu urnas eletrônicas ou softwares utilizados em eleições no Brasil.

A campanha de Flávio nega, no entanto, que ele tenha questionado a integridade do sistema de votações no Brasil.

Em 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Flávio, foi condenado pelo TSE em situaçào semelhante: em reunião com embaixadores, realizada no Palácio do Planalto em julho de 2022, repetiu suspeitas já desmentidas sobre eleições de 2018 e segurança das urnas eletrônicas.

Este discurso envolvendo a empresa venezuelana continua a ser repetido nas redes sociais e aplicativos de mensagem, mas não é o único.

Entre falas recorrentes estão as "urnas mágicas", a alegação falsa de fraude nas eleições em 2022 e a possibilidade de anulação da eleição ou de uma decisão "no tapetão".

"Lula não tem o povo, só as maquininhas mágicas", escreveu um perfil em 7 de setembro, captado pelo Instituto Democracia em Xeque, com 6,7 mil interações.

Para Alves, do DX, uma característica do debate deste ano é a reciclagem de alegações conhecidas. Afirmações já desmentidas reaparecem associadas a novos acontecimentos, como no caso da Smartmatic, que ele identifica em diferentes ciclos eleitorais.

O pesquisador também aponta uma mudança na linguagem depois das suspensões de contas e das punições relacionadas à eleição de 2022. Na avaliação dele, parte dos usuários passou a insinuar fraude por meio de expressões compreendidas pelos seus seguidores, sem fazer a acusação de forma explícita.

"Eles não vão dizer 'as urnas foram fraudadas', eles vão dizer 'essas caixinhas mágicas que inventam resultado, que mudam o resultado'", afirma.

A BBC News Brasil procurou a assessoria de Flávio Bolsonaro, mas não obteve retorno até o momento.

AFP via Getty Images Flávio Bolsonaro disse que as máquinas brasileiras têm a mesma origem das urnas da Smartmatic e que um relatório da CIA teria mostrado que a empresa estaria envolvida em um plano de fraude do governo venezuelano nas eleições de 2012.

'Eu não garanto, tá, gente?'

A BBC News Brasil identificou, na Biblioteca de Anúncios da Meta (dona do Facebook, Instagram e Whatsapp), anúncios pagos que questionam a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Um dos casos é da candidata ao Senado pelo PSD no Paraná, Cristina Graeml.

No vídeo, um corte de debate, ela rebate a afirmação de um candidato de que a urna eletrônica é séria: "Eu não garanto, tá, gente?".

Graeml alega que uma auditoria da eleição de 2014 teria concluído ser impossível auditar as urnas e defende o voto impresso.

"Quando não há possibilidade de auditagem, não há transparência", afirma.

A peça, identificada como propaganda eleitoral e encerrada com um pedido de voto, foi impulsionada de 16 a 18 de setembro e teve mais de 100 mil exibições.

A auditoria de 2014 foi solicitada pelo PSDB. Segundo o TSE, o partido não encontrou evidência de fraude.

A candidata disse, por meio de sua assessoria, que "reconhece que a Justiça Eleitoral dispõe atualmente de diferentes mecanismos de fiscalização e auditoria", mas que "a existência desses procedimentos, contudo, não impede que candidatos, partidos, especialistas e cidadãos defendam seu aperfeiçoamento ou a adoção de mecanismos adicionais de conferência."

Disse que "sua posição é favorável à existência de um registro físico conferível pelo eleitor e passível de auditoria, sempre preservado o sigilo do voto" e que não se trata de denúncia ou afirmação de ocorrência de fraude.

A publicação dela foi removida pela Meta por "não estar em conformidade" com suas normas de publicidade.

Há ainda publicações patrocinadas que defendem o que chamam de "voto auditável".

Um exemplo é do senador e candidato à reeleição pelo Progressistas em Santa Catarina, Esperidião Amin, que patrocinou um post, entre junho e agosto, em que diz que "defender o voto auditável é defender o direito do eleitor de ter segurança no processo."

A publicação foi vista pelo menos 150 mil vezes, segundo a biblioteca de anúncios da Meta.

Amin diz no texto que teve a oportunidade de reforçar essa defesa "como testemunha no julgamento de Anderson Torres, na ação do STF sobre a suposta tentativa de golpe."

Torres foi ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro e secretário de Segurança no Distrito Federal, inclusive durante os ataques de 8 de janeiro de 2023.

Segundo a Polícia Federal, foi encontrada na casa dele uma minuta que sugeria a decretação de estado de Defesa para intervenção após a derrota de Bolsonaro nas eleições. Ele foi condenado a 24 anos de prisão.

O post de Amin também foi removido pela Meta. Procurado, ele não se manifestou.

A defesa do voto impresso já aparecia em outras publicações anteriores ao período eleitoral.

Em maio, Fernanda Barth (PL), hoje candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, impulsionou um vídeo em que contesta a segurança do sistema por não imprimir o voto.

Ela rebate uma declaração que atribui à ministra do STF Cármen Lúcia, de que a urna seria "impossível de fraudar":

"Bom, se a Pilili não cospe papelzinho, então essa frase não serve. Ela não é real."

Pilili é o mascote da urna eletrônica apresentado pelo TSE. Segundo a Biblioteca de Anúncios da Meta, o anúncio circulou no Facebook e no Instagram e teve mais de 150 mil exibições.

Os candidatos foram acionados pela BBC News Brasil por meio dos contatos que disponibilizaram em suas redes sociais, mas não responderam até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

"Não é crime simplesmente manifestar dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação", afirma Nicolo Zingales, professor da FGV Direito Rio.

Segundo ele, a situação é diferente quando uma publicação apresenta como fato uma informação falsa ou sem comprovação técnica.

Zingales cita como exemplo a alegação de que a urna eletrônica não pode ser auditada: essa afirmação, diz, pode ser verificada nas informações publicadas pelo TSE e, dependendo do caso, levar à remoção do conteúdo e à apuração de responsabilidades.

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A propaganda política paga está sujeita a regras específicas do TSE.

As regras exigem que plataformas mantenham uma biblioteca de anúncios políticos com dados sobre conteúdo, gastos, alcance e responsáveis pelo pagamento.

A resolução também estabelece medidas contra a circulação de informações falsas ou gravemente descontextualizadas capazes de atingir a integridade da eleição.

Alves, do DX, defende maior responsabilidade das plataformas pelo conteúdo que distribuem mediante pagamento. Ele destaca que, nesses casos, as empresas também recebem dinheiro para ampliar a circulação dessas mensagens.

A Meta afirma que exige a verificação da identidade dos anunciantes políticos, mantém esses anúncios em sua Biblioteca de Anúncios e remove conteúdos que violem suas regras.

A empresa também anunciou, em resposta à BBC News Brasil, que suspenderá temporariamente a criação, a edição e a veiculação de todos os anúncios sobre temas sociais, eleições ou política direcionados ao país.

'Urna eletrônica, você confia?'

Reprodução Página de prestador de serviço em campanhas eleitorais publicou vídeos em que questiona se as espectadores confiam na urna eletrônica

Entre 20 e 21 de setembro, uma empresa que presta serviços a candidatos na eleição atual, a GoBuzz Serviços de Internet, pagou para divulgar um vídeo apresentado por seu sócio-administrador, Rafael Bergamo Gonçalves.

A chamada pergunta: "Urna eletrônica, você confia?"

No vídeo, publicado na página Rafa GoBuzz no Facebook em 20 de setembro, ele afirma: "É claro que nenhum sistema é 100%".

Rafael propõe então que a urna imprima o voto e permita ao eleitor conferi-lo.

Ao menos duas campanhas declararam gastos com a empresa GoBuzz ao TSE até o momento: Clau Camargo (PSD-SP), apresenta uma despesa de R$ 11.853 com a agência. A campanha de Jeferson Modesto (PL-SP) declarou outra, de R$ 300.

Não há evidência de participação dos candidatos no anúncio sobre urnas.

Rafael disse à BBC que o vídeo foi uma iniciativa sua, publicada em seu perfil pessoal, "com o objetivo de propor uma discussão sobre segurança, transparência e mecanismos adicionais de conferência do sistema de votação."

Ele afirmou que o impulsionamento não teve "qualquer participação financeira, solicitação ou orientação de clientes."

Reforçou ainda que confia no sistema de votação utilizado atualmente no Brasil e que não tem conhecimento de evidências que o levem a afirmar que as eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas tenham sido fraudadas.

"O que defendo é que sistemas de votação devem ser permanentemente aprimorados em seus mecanismos de segurança, proteção, auditoria e transparência. É uma evolução natural de qualquer sistema de segurança", afirma.

A candidata Clau Camargo disse, em nota, que confia "plenamente no funcionamento legal das urnas eletrônicas e não se responsabiliza por declarações de terceiros sobre o tema."

A reportagem procurou o candidato Jeferson Modesto, mas não obteve resposta até o momento.

TSE contesta necessidade de voto impresso

Valter Campanato/ Agência Brasil TSE faz demonstração de como votar na urna eletrônica na Rodoviária de Brasília

O TSE contesta a necessidade de voto impresso.

O tribunal diz que a votação no Brasil é um processo "plenamente auditável" e que a adoção do voto impresso não é necessária nem viável.

O tribunal reforça que a urna não tem nenhum tipo de conexão com a internet ou rede de dados.

Em uma entrevista publicada em agosto de 2026 no site do próprio TSE, o secretário de Tecnologia da Informação Júlio Valente diz que, em 30 anos, nunca surgiu evidência de fraude no processo eleitoral, diferentemente do modelo de votação por meio de cédulas de papel, que existia antes.

"No modelo de votação por cédula, nós temos casos comprovados e historizados de fraudes no processo de coleta", disse.

"Quando as urnas eletrônicas foram incluídas em 1996, desde então, nós não temos nenhum caso de fraude em nenhum desses processos."

Em nota à BBC News Brasil sobre as publicações citadas na reportagem e nos levantamentos de dados, o TSE disse que "não cabe ao Tribunal antecipar interpretações sobre a norma ou se manifestar sobre casos concretos."