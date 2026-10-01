Quem é o piloto esfaqueado em voo para Israel e elogiado por ato heroico

O piloto que foi esfaqueado em um voo partindo de Dubai com destino a Israel na quarta-feira (30/09) foi identificado como o capitão indiano Smit Machchhar.

O capitão Machchhar foi atacado por outro piloto a bordo de um voo da Flydubai com destino a Tel Aviv, o que obrigou o avião a desviar para a Arábia Saudita.

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O capitão, que foi aclamado como um "verdadeiro herói" pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, foi levado para um hospital em Tabuk, cidade no noroeste da Arábia Saudita, onde permanece em condição estável, segundo a embaixada indiana em Riad.

Em uma publicação no X, Netanyahu afirmou que o capitão Machchhar "salvou a vida de 174 pessoas" e evitou "uma catastrófica tragédia aérea em pleno voo".

Segundo informações de jornais indianos, o piloto, mesmo gravemente ferido, teria lutado com o agressor e conseguido abrir a porta da cabine, permitindo que membros da tripulação intercedessem.

Nesta quinta-feira (1/10), o primeiro-ministro israelense disse que ainda é cedo demais para se dizer por que um piloto esfaqueou outro e tentou assumir o controle do avião — e se o Irã teve algum envolvimento no episódio.

O que se sabe sobre o capitão Machchhar?

O capitão Machchhar cresceu na cidade indiana de Mumbai, onde seus pais ainda moram. Ele ingressou na SpiceJet, uma companhia aérea indiana, em 2011, antes de se mudar para Dubai. Ele já era um piloto experiente quando se juntou à Flydubai em 2022.

Segundo seu perfil no LinkedIn, ele possui mais de 9.750 horas de experiência de voo, incluindo mais de 6.400 horas como piloto em comando.

Seu antigo empregador, a SpiceJet, emitiu um comunicado chamando Machchhar de "herói" que salvou "inúmeras vidas".

No ano passado, o capitão Machchhar falou sobre como começou a voar e suas experiências como piloto em um podcast chamado Bona-Fide Banter.

Ele disse que a aviação "nunca foi um sonho de infância". Quando tinha cerca de 19 anos, ingressou em um curso de gestão, planejando trabalhar nos negócios da família. Mas então se deparou com um seminário de aviação e "se apaixonou", acrescentou.

Machchhar também falou sobre como, quando veste o uniforme de piloto, se torna uma pessoa "sem rodeios" e se concentra "100% no trabalho". Mas, ao contrário de sua juventude, acrescentou, hoje em dia ele valoriza mais o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e o tempo com a família.

"Dê igual importância à vida pessoal — isso ajudará você a voar por mais tempo", aconselhou ele.

Ele também relatou desafios que enfrentou no ar, incluindo uma situação em que uma passageira entrou em trabalho de parto prematuro e a tripulação trabalhou em conjunto para garantir que o bebê nascesse em segurança.

"Em termos de aviação, tive a sorte de crescer com pessoas que me ajudaram a ser o piloto que sou hoje", disse ele, atribuindo aos pilotos mais experientes o mérito de tê-lo ensinado a lidar com situações estressantes.

Na ocasião da conversa, o capitão Machchhar disse que nenhum avião que ele havia pilotado precisou fazer um pouso de emergência. Ele havia, no entanto, enfrentado emergências médicas e pequenos problemas com a aeronave que causaram atrasos.

Ele disse que os atrasos "não eram problema meu. Contanto que você saia da aeronave [em segurança], é isso que eu quero."

Desde que a identidade do capitão Machchhar foi revelada, as redes sociais indianas têm sido inundadas de elogios, com internautas o chamando de herói. Trechos do podcast também viralizaram.

Getty Images O capitão Machchhar ingressou na Flydubai em 2022

O que aconteceu no voo da Flydubai?

O voo FZ1073 da Flydubai decolou do Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, às 7h05 no horário local (0h05 no horário de Brasília), com destino ao Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv.

O voo transportava pelo menos 150 pessoas, e Netanyahu afirmou que "quase todos" os passageiros eram israelenses.

Dados do site de rastreamento de voos Flightradar24 mostram que o avião fez uma descida rápida sobre a Arábia Saudita cerca de duas horas e meia após a decolagem, caindo mais de 5 mil metros em menos de dois minutos, por volta das 5h21.

Minutos depois, o avião sinalizou um código de emergência — código squawk 7700 — antes de mudar para o código squawk 7500, que indica um sequestro.

Às 9h40, o avião — que havia entrado brevemente no espaço aéreo jordaniano — retornou à Arábia Saudita, onde posteriormente iniciou sua descida manual para pouso.

Menos de uma hora depois, o avião voltou a transmitir com o código squawk 7700, de emergência.

Os primeiros relatos da mídia local citaram autoridades israelenses dizendo que uma briga havia começado entre dois pilotos.

Mas, após o incidente, Netanyahu confirmou relatos posteriores de que um dos pilotos havia esfaqueado o outro antes de "aparentemente tentar derrubar" o avião.

Ele disse que um passageiro israelense lhe contou que "o avião entrou em parafuso e começou a descer" antes que o passageiro e um membro da tripulação invadissem a cabine de comando e dominassem o "piloto que havia esfaqueado".

O avião foi desviado para o Aeroporto de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita, e pousou às 9h58, de acordo com dados de localização.

O piloto esfaqueado, que se encontra em condição estável de acordo com a embaixada indiana na Arábia Saudita, foi posteriormente identificado como capitão Machchhar.

Modi e Trump elogiam o capitão Machchhar

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que Machchhar "demonstrou imensa coragem e uma determinação inabalável em proteger a vida dos outros", apesar de estar gravemente ferido.

"Sua bravura ajudou a salvar centenas de vidas e evitar uma grande tragédia", escreveu ele em uma postagem no X, acrescentando que esperava uma rápida recuperação do piloto.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, S Jaishankar, elogiou a "extraordinária coragem e a notável presença de espírito do piloto, mesmo diante de grave perigo".

Em declarações à imprensa na Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "o piloto estava em péssimo estado", mas teve a sensatez de abrir a porta da cabine durante o ataque.

"Incrível, de certa forma ele foi um herói, por abrir a porta. Ele conseguiu recuar e abrir a porta."