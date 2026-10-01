Veja o que era dito sobre Lula x Bolsonaro no debate da Globo em 2022 e 2018

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) lideram as intenções de voto para as eleições de 2026 - (crédito: Adriano Machado/Reuters)

No dia do principal debate entre os candidatos à Presidência da República — o da Globo, marcado para a noite desta quinta-feira (1º/10) —, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) travam um embate acirrado.

Segundo o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, Lula, que informou à Globo que não vai comparecer ao debate, tem 40% das intenções de votos, enquanto Flávio soma 38%.

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Ainda de acordo com o Agregador, Flávio voltou a aparecer à frente de Lula em um possível segundo turno. O primeiro turno das eleições está marcado para o próximo domingo (4/10).

A perspectiva das pesquisas eleitorais agora é diferente da que foi vista nos últimos dois pleitos nos dias dos debates da Globo, realizados em 4 de outubro de 2018 e 29 de setembro de 2022.

Há oito anos, Jair Bolsonaro, então no PSL, tinha mais vantagem sobre seu principal adversário, Fernando Haddad, do PT, do que Lula tem hoje sobre Flávio.

Em 2018, no dia do debate, as pesquisas Datafolha e Ibope, que estavam entre os principais institutos daquele ano, registravam 35% e 32% das intenções de votos para Jair Bolsonaro, respectivamente. Haddad tinha 22% e 23% nas mesmas pesquisas.

A projeção se comprovou nas urnas, no dia 7 de outubro de 2018, quando Bolsonaro teve 46% dos votos contra os 29,3% de Haddad, conforme mostram o gráficos abaixo.

Já em 2022, no dia do debate, Datafolha e Quaest mostravam Lula com 48% e 46% da preferência do eleitorado, respectivamente. O petista registrou 48,4% dos votos nas urnas no dia 2 de outubro de 2022.

Jair Bolsonaro, já no PL, registrava 34% e 33% das intenções de votos no mesmo dia, no Datafolha e na Quaest, respectivamente. Ele teve 43,2% da preferência do eleitorado nas urnas, conforme mostram os gráficos abaixo.

Como estão as pesquisas em 2026

Na última terça-feira (29/09), três pesquisas foram divulgadas — VoxBrasil, Palver e AtlasIntel.

A VoxBrasil, que entrevistou 2.100 eleitores em seus domicílios, mostra Lula com 41,1% das intenções de voto e Flávio com 37,8%, no primeiro turno. A diferença está fora do intervalo da margem de erro, de 2,2% para cima ou para baixo.

Já a Palver, que ouviu 5.000 pessoas de forma online, mostra Lula e Flávio empatados com 44% cada.

A AtlasIntel, por fim, mostra Lula com 45,3%, e Flávio com 42,2%. Também feita com 5.000 eleitores de forma virtual, ela tem margem de erro de um 1% para cima ou para baixo, de forma que não há empate, embora a distância seja pequena.

Adriano Machado/Reuters Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) lideram as intenções de voto para as eleições de 2026

No Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, que compila dados de diversas pesquisas, no primeiro turno Lula tem 40% das intenções de votos, enquanto Flávio soma 38%.

Em um possível segundo turno a ser disputado entre Lula e Flávio no dia 25 de outubro, os dados do Agregador na manhã desta quinta-feira (1º/10) mostravam Flávio com 45% das intenções de voto, à frente de Lula, que tem 44%.

O Agregador, feito em parceria com a consultoria Polling Data, compila resultados das pesquisas eleitorais e calcula a estimativa de intenção de voto para os candidatos à Presidência.

São consideradas as pesquisas estimuladas, em nível nacional, registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Agregador não prevê o resultado final da eleição, mas mostra a estimativa da situação atual da opinião pública.

A estimativa de intenção de voto pode ser entendida como uma "média" das pesquisas, mas leva em conta pesos diferentes para cada levantamento.

É uma ferramenta para compreender a evolução consolidada das intenções de voto dos políticos na disputa.

Gráficos por Camilla Costa, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil