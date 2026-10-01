O que deu errado na execução de Christa Pike: é comum a injeção letal falhar nos EUA?

Maioria das execuções com injeção letal nos EUA usa uma combinação de três drogas - (crédito: Getty)

Esta reportagem contém informações que podem ser consideradas perturbadoras.

Após passar três décadas no corredor da morte por assassinato, Christa Pika estava prestes a se tornar a primeira mulher executada no Estado do Tennessee em 200 anos na quarta-feira (30/9).

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Mas o que deveria ter sido um procedimento com injeção letal resultou em duas doses e depois uma transferência de emergência para o hospital.

Randall Spivey, um dos advogados de Pike, disse na tarde de quinta-feira que ela está "em estado crítico" e acrescentou: "Não temos informações sobre o prognóstico dela nem muitas notícias sobre sua saúde no momento, mas sabemos que ela está viva no momento".

Segundo o Departamento Penal do Tennessee, "cada etapa do protocolo estabelecido e de aplicação legal do Estado, aprovado pelo Escritório do Procurador-Geral, foi seguida".

Em vez disso, os advogados de Pike disseram que as preocupações que ela tinha sobre esse método de execução "se mostraram verdadeiras".

Pike recebeu duas doses do medicamento pentobarbital. No entanto, segundo seus advogados, os medicamentos não interromperam seu ritmo cardíaco e ela ainda podia ser ouvida respirando e até roncando.

O protocolo estadual não especifica claramente o que deve acontecer se um detento permanecer vivo após uma segunda dose, segundo a agência de notícias AP.

As autoridades ainda não explicaram por que a dose administrada a Pike não foi fatal, embora especialistas médicos tenham apresentado suas próprias teorias.

Joel Zivot, professor da Escola de Medicina da Universidade Emory, que disse à BBC que foi contratado pela equipe jurídica de Pike como especialista médico, afirmou que o pentobarbital provavelmente nunca atingiu um nível no sangue suficiente para causar apneia e insuficiência cardiovascular.

"É muito provável que, como resultado do atraso no início da ressuscitação, ele sofra uma lesão cerebral", acrescentou.

O governador do Estado, Bill Lee, ordenou uma investigação independente e anunciou que a execução mais recente planejada para este ano não seguirá adiante como planejado.

May Martinez, mãe de Colleen Slemmer, que havia defendido a execução de Pike, disse à NBC News que o que aconteceu foi "um desastre."

Segundo o The New York Post, Pike havia solicitado para ser executada por um pelotão de fuzilamento totalmente feminino porque temia uma morte dolorosa por injeção letal, segundo seus advogados.

A injeção letal é o método de execução mais comum nos Estados Unidos. Também é o que mais resulta em execuções mal sucedidas ou altamente problemáticas.

Getty Maioria das execuções com injeção letal nos EUA usa uma combinação de três drogas

Coquetel de drogas ou medicamento único

A maioria dos Estados que aplicam a pena de morte por injeção letal nos EUA o faz com uma mistura composta por três drogas.

Nesse coquetel, o midazolam é comum, um medicamento sedativo da família dos benzodiazepínicos usado para deixar o executado inconsciente e evitar que sofra.

Outras substâncias, como brometo de vecurônio, são adicionadas para paralisar os músculos e cloreto de potássio para parar o coração.

Mas pelo menos 10 Estados usam uma injeção letal com um único composto, o pentobarbital. Foi o medicamento usado no caso de Pike.

O pentobarbital é um sedativo potente que desacelera funções corporais, incluindo o sistema nervoso. Médicos às vezes o usam para tratar certas condições, mas em doses altas também pode ser usado para causar a morte.

Tanto a mistura de drogas quanto o uso exclusivo do pentobarbital causaram controvérsia.

No caso deste último, seu uso em injeções letais voltou a ser questionado no ano passado, após uma revisão do governo federal dos EUA – realizada durante a presidência de Joe Biden – levantar dúvidas sobre a possibilidade de que o medicamento causasse "dor e sofrimento desnecessários".

Um sistema com falhas

Os opositores à pena de morte reagiram rapidamente à notícia.

Maya Foa, diretora executiva da organização jurídica internacional Reprieve, disse que "não podemos saber exatamente o que deu errado, pois grande parte do processo aconteceu nos bastidores; a injeção letal depende do sigilo em todas as etapas para ocultar a violência com que o Estado acaba com uma vida humana."

O chefe do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, declarou em um comunicado: "O sofrimento prolongado – físico e mental – resultante das múltiplas tentativas fracassadas de execução é abominável e cruel".

Ele acrescentou que o caso Pike mostrou que os EUA deveriam abolir a pena de morte, como a maioria dos países do mundo já fez.

As autoridades do Tennessee ainda não anunciaram se tentarão executar Pike novamente. Há precedentes históricos para autoridades que tentaram uma segunda execução contra detentos no corredor da morte.

Em 2022, mais de um terço das execuções nos EUA foram mal sucedidas ou altamente problemáticas, segundo o Death Penalty Information Center (DPIC), uma organização que fornece estatísticas e pesquisas sobre pena de morte.

Reuters Pike foi condenada à morte em 1996

Uma execução é considerada fracassada quando o protocolo estabelecido para um método específico de execução é quebrado ou violado.

Assim, segundo o DPIC, são aqueles que "envolvem problemas ou atrasos imprevistos causando agonia desnecessária ao prisioneiro, ou que refletem uma flagrante incompetência por parte do carrasco".

Exemplos desses problemas incluem, mas não se limitam a, prisioneiros pegando fogo durante eletrocução, sendo estrangulados por enforcamento (em vez de terem o pescoço quebrado) ou recebendo doses incorretas dos medicamentos usados em injeções letais.

O DPIC afirma que a injeção letal tem a maior taxa de execuções fracassadas, sem distinção em seus componentes.

Em maio passado, as autoridades prisionais do Tennessee cancelaram a execução de outro detento, Tony Carruthers, após não conseguirem encontrar uma veia adequada.

Um incidente em Oklahoma em 2014 ganhou notoriedade especial. A execução de Clayton Lockett foi suspensa após 20 minutos, após a injeção letal — composta por três drogas — não ter tido o efeito desejado quando uma de suas veias rompeu, fazendo o homem começar a se contorcer e sofrer convulsões incontroláveis.

Múltiplas causas

Nos últimos anos, os Estados têm encontrado mais dificuldade em obter alguns dos medicamentos necessários para injeções letais, já que as empresas farmacêuticas têm se oposto ao uso de seus produtos para esses fins.

Diversas organizações de direitos humanos denunciam que, devido ao fato de não ser fácil acessar as drogas e à falta de informações sobre sua origem, não é possível determinar se as drogas usadas estavam em bom estado ou não.

O Departamento Penal do Tennessee não respondeu especificamente à alegação da equipe jurídica de Pike de que o pentobarbital usado estava "degradado". As drogas podem se degradar por diversos motivos, incluindo se já passaram da data de validade e sua potência diminuiu.

Getty Images Câmara de gás utilizada para execuções no Texas

O departamento defendeu seu método de forma geral. "O químico usado no protocolo de injeção letal tem se mostrado consistentemente eficaz."

Outra razão pela qual as execuções com injeção letal falham é devido a complicações durante a realização e a colocação de acessos intravenosos.