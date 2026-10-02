BBC News Brasil fará cobertura AO VIVO no dia da eleição, com apuração e resultados do primeiro turno

A BBC News Brasil fará uma cobertura em tempo real e uma transmissão ao vivo no domingo (4/10), dia do primeiro turno das eleições de 2026.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Mais de 158,7 milhões de eleitores brasileiros estão aptos a votar no pleito que escolherá — além do próximo presidente da República — governadores, senadores, deputados federais e estaduais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na jornada para a reta final das eleições, a BBC News Brasil também acompanha as tendências das pesquisas eleitorais, através do Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil.
Domingo de eleição
No domingo, dia da eleição, a cobertura em tempo real — na página da BBC News Brasil — começa cedo, às 7h30, no horário de Brasília, acompanhando a abertura das urnas, o clima da votação e os principais acontecimentos do dia.
A votação termina às 17h no horário de Brasília. A apuração e a liberação dos primeiros resultados ocorrem logo após o encerramento da votação.
Durante a apuração, a BBC News Brasil terá um mapa com os resultados em tempo real da votação para a Presidência e para governos estaduais. Além do resultado geral, será possível ver como está a votação para presidente e para governador em cada Estado e em cada um dos 5.569 municípios brasileiros.
A partir das 16h30, a BBC News Brasil fará uma transmissão ao vivo para acompanhar a apuração dos votos em tempo real. A apresentação será das jornalistas Camilla Veras Mota, em São Paulo, e Nathália Passarinho, em Londres.
O programa também vai ter a participação da repórter Mariana Schreiber, de Brasília, com informações sobre a crise no STF e as disputas estaduais e para o Senado, e da jornalista Laís Alegretti, em Londres, sobre a evolução das pesquisas de intenção de voto até o dia da eleição.
Na transmissão, a equipe da BBC News Brasil vai entrevistar cientistas políticos, com análises sobre eleição.
A transmissão poderá ser acompanhada no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook e também na página da BBC News Brasil.
Caso nenhum candidato à Presidência obtenha mais de 50% dos votos válidos, a disputa será decidida em segundo turno, previsto para o dia 25 de outubro.
Agregador de Pesquisas atualizado diariamente
O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil segue com atualizações diárias. A ferramenta reúne as pesquisas de intenção de voto para a presidência e mostra, de forma clara e comparável, a evolução das candidaturas na reta final da campanha.
Feito em parceria com a consultoria Polling Data, o gráfico interativo compila os resultados das pesquisas eleitorais e calcula a estimativa de intenção de voto para os candidatos. Ele não prevê o resultado final da eleição, mas mostra a situação atual da opinião pública.
No primeiro turno, Lula aparece com 40% de intenção de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 38%, segundo o Agregador de Pesquisas, considerando os dados até 29/9. Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) aparecem com 4% cada, e Ronaldo Caiado (PSD), com 3%.
- Votos branco e nulo beneficiam algum candidato?
- Eleições presidenciais: o que as pesquisas diziam sobre Lula x Bolsonaro a uma semana da eleição em 2022 e 2018 — e o que dizem em 2026
- Por que cada vez menos jovens votam no Brasil — e o que explica esse fenômeno