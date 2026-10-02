PF investiga suposto plano de atacar embaixada dos EUA: o que se sabe e como o governo brasileiro avalia - (crédito: BBC Geral)

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (2/10) em São Paulo e ao redor de Brasília durante uma investigação sobre um suposto plano de atos que, segundo a PF, poderiam "colocar em risco instalações diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil".

Em nota divulgada nesta tarde, a PF disse que não foram encontrados elementos que indicassem o risco às instalações diplomáticas norte-americanas e também não foram identificados suspeitos de envolvimento com organizações criminosas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"As medidas pertinentes foram prontamente adotadas, não tendo sido verificados até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados, tampouco identificados quaisquer suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. As investigações prosseguem com a análise dos equipamentos de comunicação e mídias apreendidos e eventuais outras providências necessárias", disse a PF em nota.

A ação da PF aconteceu no mesmo dia em que as embaixadas e consulados dos Estados Unidos e Austrália foram fechadas nesta sexta-feira em todo o Brasil.

Autoridades brasileiras vinham investigando o caso, segundo duas fontes ouvidas pela BBC News Brasil em caráter reservado.

Segundo as duas fontes, representantes da Embaixada dos EUA no Brasil procuraram autoridades brasileiras entre quinta e sexta-feira e comunicaram o que foi identificado como "riscos à embaixada".

A decisão chamou atenção por ter ocorrido a dois dias das eleições presidenciais e em meio a rumores sobre a possível interferência política norte-americana sobre a disputa presidencial.

Funcionários das embaixadas e dos consulados dos dois países foram orientados a não irem aos seus locais de trabalho e os cidadãos norte-americanos e australianos receberam um comunicado informando sobre a paralisação dos trabalhos.

"Serviços consulares na Embaixada e consulados dos EUA no Brasil serão suspensos na sexta-feira, 2 de outubro, em função de preocupações de segurança. Cidadãos norte-americanos procurando assistência de emergência durante este período não devem ir à Embaixada, consulados ou outras instalações diplomáticas dos EUA", diz um comunicado da Embaixada norte-americana em suas redes sociais.

Em nota enviada à BBC News Brasil pelo Departamento de Estado norte-americano (equivalente ao Ministério das Relações Exteriores), o governo dos EUA não detalhou que ameaças teriam sido identificadas.

"A Administração Trump não tem prioridade maior do que a segurança e a proteção dos americanos (...) Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossas contrapartes brasileiras para tratar das questões de segurança", diz um trecho da nota.

Um diplomata com conhecimento do episódio ouvido pela BBC News Brasil em caráter reservado disse que, tão logo o governo brasileiro foi informado da suposta ameaça, o caso foi repassado à Polícia Federal para que fosse apurado.