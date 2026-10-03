Por que a Espanha, que construía casas demais, vive hoje uma grave crise de moradia

O despejo temporário de Maricarmen Abascal fez reviver o debate sobre a crise de moradia vivida pela Espanha - (crédito: Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images)

Nos últimos dias, o nome da aposentada Maricarmen Abascal, de 87 anos, esteve presente em muitas rodas de conversa na Espanha.

As imagens da idosa sendo retirada de maca pelos paramédicos do apartamento no centro de Madri, onde ela morou de aluguel por sete décadas, comoveram o país.

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Abascal finalmente poderá voltar para casa, depois de celebrar um acordo com a empresa proprietária do imóvel. Mas o impacto causado pelo incidente não termina por aqui.

Além de provocar uma onda de protestos, o caso voltou a colocar no centro do debate público um dos problemas que mais preocupam os espanhóis há anos, segundo as pesquisas: o acesso à moradia.

Neste sábado (3/10), milhares de manifestantes foram às ruas em toda a Espanha exigindo maior proteção aos inquilinos, após o governo não conseguir aprovar no parlamento, na sexta-feira (2/10), uma legislação emergencial sobre habitação.

Em 2024, uma em cada quatro famílias espanholas afirmava ter problemas para conseguir ou manter seu teto, segundo um relatório publicado pela Fundação de Fomento de Estudos Sociais e Sociologia Aplicada (FOESSA).

Comprar ou, conforme o caso, alugar uma moradia passou a ser um objetivo cada vez mais difícil de alcançar para milhares de pessoas na Espanha.

Atualmente, 47,3% dos jovens espanhóis com 26 a 34 anos de idade continuam morando com os pais. Eles afirmam que o principal motivo é que eles não têm condições de comprar ou alugar moradia, devido aos altos custos, informou em abril o Instituto Nacional de Estatísticas da Espanha (INE).

Mas como é possível que, em um país que, entre 1997 e 2008, chegou a construir cinco milhões de casas e apartamentos (cerca do dobro da demanda de mercado da época), existam hoje centenas de milhares de pessoas com dificuldades para ter acesso à moradia?

Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images O despejo temporário de Maricarmen Abascal fez reviver o debate sobre a crise de moradia vivida pela Espanha

Alberto Ortega/Europa Press via Getty Images A crise de 2008 atingiu fortemente o setor espanhol da construção civil, pondo fim a muitas empresas e deixando muitos projetos inacabados

A crise que mudou tudo

"A reviravolta ocorreu precisamente porque o excesso de construções registrado entre 1997 e 2007 deixou a impressão de que se havia construído demais", explica Carme Trilla, presidente da fundação sem fins lucrativos Hàbitat3, uma referência no fornecimento e gestão de moradias sociais.

A entidade trabalha para garantir o acesso à moradia digna, especialmente entre pessoas em situação de exclusão.

O mundo acadêmico compartilha da mesma opinião.

"Até 2008, fazíamos exatamente o contrário do que fazemos agora", defende Jorge Galindo, diretor de Política Econômica da Escola Superior de Administração e Direção de Empresas da Espanha (Esade).

"Naquela época, estávamos construindo praticamente duas moradias por lar criado", explica ele, "e, ao mesmo tempo, tínhamos um rio de crédito barato, que financiava tanto a construção quanto a compra e venda dessas moradias, sem nenhum tipo de critério racional."

Mas a crise financeira originada nos Estados Unidos, após a falência do banco Lehman Brothers, fez estourar a bolha imobiliária espanhola, fechando a torneira do crédito e fazendo os preços das moradias afundar, o que transformou radicalmente o setor.

"Passamos de construir quase 14 residências para cada 1 mil habitantes, o que era uma aberração, para duas a cada 1 mil, o que é outra aberração, já que, em outros países, são construídas quatro moradias para cada 1 mil habitantes", explica o professor de economia José García Montalvo, da Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona, na Espanha.

O resultado é que, hoje, o país tem um déficit habitacional de cerca de 750 mil residências, segundo dados do Banco da Espanha. Mas o organismo regulador espanhol alertou, poucos dias atrás, que este número poderá superar um milhão nos próximos dois anos, se não forem tomadas as medidas necessárias.

A solução parece estar à vista de todos: construir muito mais do que as 90 mil residências anuais edificadas atualmente na Espanha. Mas por que isso não está sendo feito?

"Porque o setor foi dizimado", responde García Montalvo.

A professora de economia Taltavull de la Paz, da Universidade de Alicante, na Espanha, usa termos parecidos. Ela indica que a crise trouxe "tremendas consequências" para o setor espanhol de construção civil.

"O setor ficou tão reduzido que existem atualmente poucas empresas construtoras", declarou ela à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. E a professora alerta que uma possível recuperação levará tempo.

Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images As construções diminuíram enquanto a população aumentava, o que provocou alta dos preços de venda e aluguel de residências

Entra em ação a lei do mercado

Mas, enquanto a construção de moradias não se recupera, outro elemento vem complicando o panorama: o crescimento da população, impulsionado sobretudo pela imigração.

"Desde 2021, a formação de lares está em alta", explica Galindo. "Agora mesmo, na Espanha, estão sendo criados 250 mil lares líquidos a cada ano, a maioria graças à migração procedente da Colômbia e da Venezuela."

"Se, na época da bolha, construíamos o dobro de moradias em relação aos lares formados, hoje construímos um terço. E essas pessoas que estão vindo morar no nosso país, contribuir para a nossa economia e fazer parte da nossa sociedade não encontram acomodações."

A combinação entre a oferta insuficiente e o aumento da demanda explica a alta dos preços das moradias disponíveis, sobretudo as destinadas ao aluguel.

"O aluguel é a primeira porta de entrada para uma pessoa que chega a uma cidade nova, seja de dentro ou fora da Espanha, ou para alguém que se emancipa", prossegue o especialista.

"Essa maior pressão da demanda, aliada à falta de oferta suficiente, explica a forte escalada dos preços."

Desde 2015, os preços das casas e apartamentos à venda ou para alugar subiram em 80%, enquanto os salários dos trabalhadores aumentaram apenas em 30% no mesmo período, segundo dados do INE.

Em algumas cidades espanholas, o preço médio do aluguel atinge atualmente o equivalente R$ 7 mil por mês, o que equivale a 98,7% do salário médio dos jovens no país.

Olmo Blanco/Getty Images O despejo da aposentada de 87 anos provocou uma onda de protestos em todo o país

O papel dos 'abutres' e dos turistas

O despejo temporário de Abascal foi resultado de um processo judicial promovido pela empresa proprietária do seu apartamento.

O caso também voltou a colocar em foco outros participantes do mercado, como os fundos de investimento e aqueles que que destinam seus imóveis ao aluguel para turistas.

"Eles têm uma parcela importante de responsabilidade, mas não estão sozinhos", reconhece à BBC o porta-voz do Sindicato das Inquilinas e Inquilinos de Sevilha, na Espanha, Jaime Jover.

"Os fundos de investimento são um novo participante que entrou com força no mercado espanhol, promovido, em grande parte, pelo governo, pois eles têm diversos incentivos fiscais."

"Seu modo de proceder aquece muito o mercado, por meio de grandes compras de moradias que são revendidas por preços mais altos depois de três ou quatro anos, sem realizar nenhum investimento de melhoria", prossegue Jover.

Mas García Montalvo duvida do seu impacto.

"Os fundos de investimento, ou os fundos abutres, como chamamos aqui, detêm uma parcela minúscula do mercado, de cerca de 5%", explica o economista. "Por isso, qual é o seu papel no mercado? Nenhum."

"Na Espanha, não existem grandes proprietários. A maior parte das residências é de pequenos proprietários que possuem uma ou duas casas alugadas."

Cerca de 2,4 milhões de espanhóis possuem casas e apartamentos alugados, segundo dados do Observatório do Aluguel.

Nos últimos anos, muitos desses proprietários optaram por alugar suas moradias a turistas ou outras pessoas por curto período. Isso reduziu o número de unidades disponíveis para as famílias, segundo destacam os especialistas consultados.

Em 2025, a Espanha recebeu 96,8 milhões de visitantes estrangeiros, um aumento de 3,2% sobre o ano anterior.

Estes dados fazem do país europeu o segundo mais visitado do mundo, depois da França, segundo a Organização Mundial do Turismo (ONU Turismo).

"O déficit de oferta não existe apenas devido à construção de menos residências, mas também porque uma parte do parque imobiliário não se destina à moradia habitual, mas ao aluguel turístico ou de temporada", destaca Trilla.

"Em determinadas zonas, esta situação exerce pressão ainda maior sobre o mercado."

OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images Os proprietários de parte das residências preferem alugá-las aos turistas que visitam a Espanha todos os anos

O que escondem os números

A falta de oferta parece ser, segundo os especialistas, a causa fundamental da crise de moradia que atinge a Espanha.

Mas esta situação gera uma dúvida. O que acontece com os 3,8 milhões de residências que, segundo o INE, estão vazias no país?

"Elas estão em regiões onde ninguém quer morar", responde Galindo.

"Essa moradias, em sua maioria, ficam em municípios de onde as pessoas se mudaram e dificilmente voltarão a ser ocupadas porque os empregos, as oportunidades e as famílias não estão mais ali."

O caso de Maricarmen Abascal também serviu para chamar a atenção para o tema dos despejos por falta de pagamento do aluguel ou da hipoteca. A imprensa espanhola noticiou que foram realizados 45 despejos por dia no primeiro trimestre de 2026.

Mas este tipo de situação vem diminuindo de forma constante desde 2021, quando foram registrados 39.096 despejos, até atingir 24.520 em 2025, segundo dados do Conselho Geral do Poder Judiciário.

O organismo também destaca que nem todos esses despejos afetaram necessariamente os ocupantes de residências. Eles também incluem instalações comerciais, locais de estacionamento etc.

À primeira vista, esta parece ser uma boa notícia, mas alguns especialistas garantem que a estatística esconde outro lado da crise.

Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images O preço das residências, seja para compra ou aluguel, aumentou em 80% desde 2015, enquanto os salários subiram em 30%, segundo dados do INE

"É estranho", afirma García Montalvo. "Parece que as coisas estão melhores, mas, na verdade, elas estão se agravando."

"Quem consegue uma moradia de aluguel? Só o primeiro? E quem é o primeiro? O nômade digital que ganham 6 mil euros (cerca de R$ 35,5 mil) de uma empresa alemã ou suíça."

"Quem são os últimos? Os imigrantes, os jovens e as famílias monoparentais, que nunca chegam a alugar", explica ele.

"O que acontece, então? Os inquilinos são cada vez mais ricos e, por isso, a estatística melhora, pois não é preciso despejar o nômade digital."

Para ele, este fenômeno também explica por que cada vez mais residências nas grandes cidades espanholas são alugadas por quartos, não como moradias completas.

"O mercado está sob tanta pressão que não são mais alugadas residências inteiras, mas em pedacinhos", lamenta García Montalvo.

Frente à onda de indignação e protestos causada pelo caso Maricarmen, o governo socialista do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou uma série de medidas, que incluem a suspensão de determinados despejos até 2030 e a prorrogação de alguns contratos de aluguel, entre outras decisões.

Mas as mudanças não foram aprovadas no Congresso.