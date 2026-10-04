Quando o resultado da eleição será divulgado e onde acompanhar a apuração do TSE em tempo real - (crédito: BBC Geral)

A BBC News Brasil vai acompanhar a apuração do primeiro turno das Eleições 2026, em 4 de outubro, com um programa ao vivo trazendo os resultados e análise em tempo real conforme os votos forem contados.

Acompanhe a apuração dos votos em tempo real na BBC News Brasil

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A partir das 16h30, a BBC News Brasil fará uma transmissão ao vivo para acompanhar a apuração dos votos em tempo real. A apresentação será das jornalistas Camilla Veras Mota, em São Paulo, e Nathália Passarinho, em Londres.

A transmissão poderá ser acompanhada no YouTube, Instagram, TikTok e Facebook e também na página da BBC News Brasil.

Veja abaixo quando esperar os primeiros números, como funciona a apuração e o histórico de horários de confirmações em eleições passadas.

Quando sai o resultado?

Não existe um horário fixo determinado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para a divulgação do resultado oficial — tudo depende da velocidade da apuração neste domingo.

O que é fixo é o horário de fechamento das urnas: pela terceira eleição seguida, todos os 26 Estados e o Distrito Federal vão votar e encerrar a votação simultaneamente, das 8h às 17h no horário de Brasília, regra adotada a partir de 2022 e que acelerou bastante a divulgação dos números em tempo real.

A votação no exterior fecha em horários variados, de acordo com o fuso de cada país — a primeira a concluir costuma ser a seção eleitoral na Nova Zelândia, que está 15 horas à frente do horário de Brasília.

O que o histórico mostra

Embora não haja hora marcada, as últimas eleições dão uma boa referência de como a noite costuma se desenrolar:

Em 2018, no primeiro turno, o resultado que definiu que Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) disputariam o segundo turno foi confirmado matematicamente às 20h48 — mas a totalização de 100% das urnas só terminou na manhã seguinte. Já no segundo turno, em 28 de outubro daquele ano, Bolsonaro foi declarado presidente eleito por volta das 19h, com pouco mais de 94% das urnas apuradas.

Em 2022, o primeiro turno também não teve vencedor: a ida de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) ao segundo turno foi confirmada às 21h30, com quase 97% das seções contabilizadas.

Já no segundo turno, em 30 de outubro, a virada foi mais dramática: Bolsonaro chegou a liderar a contagem no início da noite, mas Lula assumiu a ponta e foi matematicamente eleito às 19h56 — uma hora e doze minutos depois de reverter o placar.

A totalização de 100% das urnas, porém, só foi concluída às 00h18 da madrugada seguinte, atraso puxado por seções de voto manual em papel no exterior e por uma zona ribeirinha isolada no Amazonas.

O que está em disputa

Neste primeiro turno de 2026, seis cargos estão em jogo: presidente da República, governador (dos 26 Estados mais o Distrito Federal), senador (54 vagas, dois terços da Casa), deputado federal (513 vagas), deputado estadual (1.035 vagas) e deputado distrital (24 vagas, no caso do Distrito Federal).

Um eventual segundo turno, em 25 de outubro, definiria as disputas para presidente e para os governos estaduais que não tiverem maioria absoluta no primeiro turno.

Onde acompanhar

Além da cobertura da BBC News Brasil, os resultados podem ser acompanhados diretamente pelo site do TSE ou pelo aplicativo Resultados, disponível gratuitamente para Android e iOS, que traz a contagem por candidato, cargo, estado e também os índices de comparecimento, abstenção, votos válidos, brancos e nulos em tempo real.