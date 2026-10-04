InícioMundo
Notícias

Quem são os governadores eleitos em 2026 e quais Estados terão 2º turno: veja os resultados

Mato Grosso do Sul foi o primeiro a definir seu governador, Eduardo Riedel, do PP

Eduardo Riedel foi eleito governador do MS - (crédito: Getty Images)
Eduardo Riedel foi eleito governador do MS - (crédito: Getty Images)

Neste domingo (4/10), os 26 Estados e o Distrito Federal escolheram seus próximos governadores.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Essas são as definições até agora

Fique por dentro das notícias que importam para você!

  • Mato Grosso do Sul (MS) - Eduardo Riedel (PP)

Governador de Mato Grosso do Sul desde 2023, Riedel foi reeleito com mais de 67% dos votos. Antes de ser governador, ele foi secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica e, depois, de Infraestrutura no governo Reinaldo Azambuja. Foi eleito governador em 2022, em sua primeira disputa por um cargo eletivo.

Eduardo Riedel foi eleito governador do MS
Getty Images
Eduardo Riedel foi eleito governador do MS

Esses Estados ainda não tiveram definição:

  • Acre (AC)
  • Alagoas (AL)
  • Amapá (AP)
  • Amazonas (AM)
  • Bahia (BA)
  • Ceará (CE)
  • Espírito Santo (ES)
  • Goiás (GO)
  • Maranhão (MA)
  • Mato Grosso (MT)
  • Minas Gerais (MG)
  • Pará (PA)
  • Paraíba
  • Paraná (PR)
  • Pernambuco (PE)]
  • Piauí (PI)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Rio Grande do Norte (RN)
  • Rio Grande do Sul (RS)
  • Rondônia (RO)
  • Roraima (RR)
  • Santa Catarina (SC)
  • São Paulo (SP)
  • Sergipe (SE)
  • Tocantins (TO)
  • Distrito Federal (DF)
  • Google Discover Icon
BBC
BBC Geral
postado em 04/10/2026 18:43
x