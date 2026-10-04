Quem são os governadores eleitos em 2026 e quais Estados terão 2º turno: veja os resultados

Neste domingo (4/10), os 26 Estados e o Distrito Federal escolheram seus próximos governadores.
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Essas são as definições até agora
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- Mato Grosso do Sul (MS) - Eduardo Riedel (PP)
Governador de Mato Grosso do Sul desde 2023, Riedel foi reeleito com mais de 67% dos votos. Antes de ser governador, ele foi secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica e, depois, de Infraestrutura no governo Reinaldo Azambuja. Foi eleito governador em 2022, em sua primeira disputa por um cargo eletivo.
Esses Estados ainda não tiveram definição:
- Acre (AC)
- Alagoas (AL)
- Amapá (AP)
- Amazonas (AM)
- Bahia (BA)
- Ceará (CE)
- Espírito Santo (ES)
- Goiás (GO)
- Maranhão (MA)
- Mato Grosso (MT)
- Minas Gerais (MG)
- Pará (PA)
- Paraíba
- Paraná (PR)
- Pernambuco (PE)]
- Piauí (PI)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Rio Grande do Norte (RN)
- Rio Grande do Sul (RS)
- Rondônia (RO)
- Roraima (RR)
- Santa Catarina (SC)
- São Paulo (SP)
- Sergipe (SE)
- Tocantins (TO)
- Distrito Federal (DF)
BBC Geral
postado em 04/10/2026 18:43