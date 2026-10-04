Quem são os governadores eleitos em 2026 e quais Estados terão 2º turno: veja os resultados

Neste domingo (4/10), os 26 Estados e o Distrito Federal escolheram seus próximos governadores.

Essas são as definições até agora

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Mato Grosso do Sul (MS) - Eduardo Riedel (PP)

Governador de Mato Grosso do Sul desde 2023, Riedel foi reeleito com mais de 67% dos votos. Antes de ser governador, ele foi secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica e, depois, de Infraestrutura no governo Reinaldo Azambuja. Foi eleito governador em 2022, em sua primeira disputa por um cargo eletivo.

Getty Images Eduardo Riedel foi eleito governador do MS

Esses Estados ainda não tiveram definição: