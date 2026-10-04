Quem são os senadores eleitos em 2026: veja os resultados por Estado

Com o avanço da apuração das urnas, alguns estados já definiram os nomes que ocuparão as vagas em disputa no Senado.
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Ao todo, 54 senadores serão eleitos nesta eleição, o equivalente a dois terços da Casa.
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Até o momento, os senadores eleitos são:
Acre
Marcio Bittar (PL)
Distrito Federal
Bia Kicis (PL)
Michelle Bolsonaro
Espírito Santo
Evair de Melo (Republicanos)
Renato Casagrande (PSB)
Mato Grosso
Capitão Contar (PL)
Reinaldo Azambuja (PL)
Paraná
Deltan Dallagnol (Novo)
Filipe Barros (PL)
Paraíba
João Azevedo (PSB)
Rio Grande do Sul
Marcel van Hattem (PL)
Sanderson (PL)
Rondônia
Bruno Scheid (PL)
Dr. Fernando Máximo (PL)
Roraima
Arthur Henrique (PL)
Soldado Sampaio (PL)
Tocantins
Eduardo Gomes (PL)