Quem são os senadores eleitos em 2026: veja os resultados por Estado - (crédito: BBC Geral)

Com o avanço da apuração das urnas, alguns estados já definiram os nomes que ocuparão as vagas em disputa no Senado.

Ao todo, 54 senadores serão eleitos nesta eleição, o equivalente a dois terços da Casa.

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Até o momento, os senadores eleitos são:

Acre

Marcio Bittar (PL)

Distrito Federal

Bia Kicis (PL)

Michelle Bolsonaro

Espírito Santo

Evair de Melo (Republicanos)

Renato Casagrande (PSB)

Mato Grosso

Capitão Contar (PL)

Reinaldo Azambuja (PL)

Paraná

Deltan Dallagnol (Novo)

Filipe Barros (PL)

Paraíba

João Azevedo (PSB)

Rio Grande do Sul

Marcel van Hattem (PL)

Sanderson (PL)

Rondônia

Bruno Scheid (PL)

Dr. Fernando Máximo (PL)

Roraima

Arthur Henrique (PL)

Soldado Sampaio (PL)

Tocantins

Eduardo Gomes (PL)