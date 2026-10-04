Lucas Pavanato e Nikolas Ferreira têm votação recorde: veja lista dos 10 deputados mais votados de 2026 até agora

Lucas Pavanato (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) são os dois primeiros candidatos a bater a marca de 2 milhões de votos para o cargo de deputado federal na história da Câmara.
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Com 88% das urnas apuradas em São Paulo, Pavanato somava 2,7 milhões, enquanto Nikolas tinha 2,6 milhões com 80% das urnas apuradas em Minas Gerais.
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Eles já superaram Eduardo Bolsonaro (PL-SP), eleito deputado federal por São Paulo em 2018 com 1,84 milhão de votos, e o próprio Nikolas, em 2022, quando se elegeu pela primeira vez com 1,47 milhão.
Entre os dez deputados mais votados até agora, seis são ligados a partidos de direita e quatro a partidos de esquerda.
O PL tem quatro dos dez deputados mais votados até agora, seguido pelo PSOL com dois, e Novo, Missão, PT e PSB têm um deputado no topo do ranking cada.
Confira os dez deputados mais votados até às 19h49:
- Lucas Pavanato (PL-SP) - 2.701.065
- Nikolas Ferreira (PL-SP) - 2.600.722
- Erika Hilton (PSOL-SP) - 1.406.671
- Julia Zanatta (PL-SC) - 527.441
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP) - 515.571
- André Fernandes (PL-CE) - 504.663
- Kim Kataguiri (Missã0-SP) - 458.147
- Ana Elisa (PT-MG) - 442.947
- Jeffrey Chiquini (Novo-PR) - 423.377
- Tabata Amaral (PSB-SP) 419.251
Essa reportagem está em atualização.