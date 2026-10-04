Lula vs. Lula: onde o petista teve desempenho pior nos votos em relação a 2022 - (crédito: BBC Geral)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu participação nos votos válidos em 25 das 27 unidades da Federação em 2026, em relação a 2022, segundo os resultados parciais do TSE, com 99,74% das seções totalizadas no Brasil.

As únicas exceções foram Amapá e Distrito Federal, onde o petista teve participação maior entre as duas eleições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Goiás foi o Estado onde Lula teve maior perda de participação entre as duas eleições, passando de 39,51% para 31,06% dos votos válidos, queda de 8,46 pontos percentuais.

No Nordeste, reduto eleitoral histórico do PT, Lula perdeu participação em todos os Estados.

As maiores perdas foram no Maranhão (de 68,84% para 63,91%, queda de 4,94 pontos percentuais), Bahia (de 69,73% para 66,04%, queda de 3,68 pontos) e Piauí (de 74,25% para 70,95%, queda de 3,30 pontos).

No Sudeste, que concentra a maior parcela do eleitorado brasileiro, as maiores perdas foram em Minas Gerais e São Paulo.

Em Minas, Lula passou de 48,29% para 43,25%, queda de 5,04 pontos percentuais, com 99,51% das seções totalizadas. Em São Paulo, passou de 40,89% para 38,20%, queda de 2,69 pontos, com 99,99% apurado. Mas Espírito Santo e Rio de Janeiro também registraram participação menor para o petista.

No Sul, Lula perdeu participação em todos os Estados: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. As quedas foram de 6,56, 4,79 e 4,49 pontos percentuais, respectivamente.

No Centro-Oeste, além de Goiás, ele também perdeu participação em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As quedas foram de 5,21 e 4,36 pontos percentuais

Na região Norte, as maiores perdas foram em Tocantins (de 50,40% para 43,42%, queda de 6,97 pontos percentuais), Rondônia (de 28,98% para 25,89%, queda de 3,09 pontos) e Pará (de 52,22% para 49,84%, queda de 2,37 pontos).

A comparação considera o primeiro turno das duas eleições. Os resultados de 2022 estão completos, enquanto os de 2026 ainda são parciais em parte dos Estados.

Quanto Lula perdeu de participação nos votos em cada Estado:

Acre: 28,73% em 2026, ante 29,26% em 2022, queda de 0,53 ponto percentual. Apuração: 100%;

Alagoas: 54,72% em 2026, ante 56,50% em 2022, queda de 1,78 ponto percentual. Apuração: 99,80%;

Amapá: 45,71% em 2026, ante 45,67% em 2022, alta de 0,04 ponto percentual. Apuração: 100%;

Amazonas: 48,01% em 2026, ante 49,58% em 2022, queda de 1,57 ponto percentual. Apuração: 99,34%;

Bahia: 66,04% em 2026, ante 69,73% em 2022, queda de 3,68 pontos percentuais. Apuração: 98,57%;

Ceará: 63,19% em 2026, ante 65,91% em 2022, queda de 2,72 pontos percentuais. Apuração: 99,15%;

Distrito Federal: 38,11% em 2026, ante 36,85% em 2022, alta de 1,26 ponto percentual. Apuração: 100%;

Espírito Santo: 37,76% em 2026, ante 40,40% em 2022, queda de 2,64 pontos percentuais. Apuração: 100%;

Goiás: 31,06% em 2026, ante 39,51% em 2022, queda de 8,46 pontos percentuais. Apuração: 99,99%;

Maranhão: 63,91% em 2026, ante 68,84% em 2022, queda de 4,94 pontos percentuais. Apuração: 99,55%.

Mato Grosso: 29,18% em 2026, ante 34,39% em 2022, queda de 5,21 pontos percentuais. Apuração: 100%;

Mato Grosso do Sul: 34,68% em 2026, ante 39,04% em 2022, queda de 4,36 pontos percentuais. Apuração: 100%;

Minas Gerais: 43,25% em 2026, ante 48,29% em 2022, queda de 5,04 pontos percentuais. Apuração: 99,51%;

Pará: 49,84% em 2026, ante 52,22% em 2022, queda de 2,37 pontos percentuais. Apuração: 99,69%;

Paraíba: 61,31% em 2026, ante 64,21% em 2022, queda de 2,90 pontos percentuais. Apuração: 99,95%;

Paraná: 31,20% em 2026, ante 35,99% em 2022, queda de 4,79 pontos percentuais. Apuração: 99,99%;

Pernambuco: 63,41% em 2026, ante 65,27% em 2022, queda de 1,85 ponto percentual. Apuração: 99,78%;

Piauí: 70,95% em 2026, ante 74,25% em 2022, queda de 3,30 pontos percentuais. Apuração: 99,64%;

Rio de Janeiro: 39,42% em 2026, ante 40,68% em 2022, queda de 1,27 ponto percentual. Apuração: 99,99%;

Rio Grande do Norte: 59,74% em 2026, ante 62,98% em 2022, queda de 3,24 pontos percentuais. Apuração: 99,82%;

Rio Grande do Sul: 35,73% em 2026, ante 42,28% em 2022, queda de 6,56 pontos percentuais. Apuração: 100%;

Rondônia: 25,89% em 2026, ante 28,98% em 2022, queda de 3,09 pontos percentuais. Apuração: 100%;

Roraima: 22,86% em 2026, ante 23,05% em 2022, queda de 0,19 ponto percentual. Apuração: 100%;

Santa Catarina: 25,04% em 2026, ante 29,54% em 2022, queda de 4,49 pontos percentuais. Apuração: 100%;

São Paulo: 38,20% em 2026, ante 40,89% em 2022, queda de 2,69 pontos percentuais. Apuração: 99,99%;

Sergipe: 62,75% em 2026, ante 63,82% em 2022, queda de 1,08 ponto percentual. Apuração: 100%;

Tocantins: 43,42% em 2026, ante 50,40% em 2022, queda de 6,97 pontos percentuais. Apuração: 100%.