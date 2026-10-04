Flávio Bolsonaro vence em 8 de 10 cidades chamadas Aparecida após polêmica sobre Nossa Senhora na eleição - (crédito: BBC Geral)

Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente de Lula no primeiro turno das eleições em Aparecida (SP), repetindo a vitória de seu pai no primeiro turno de 2022 no município onde está localizado o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Com 100% de urnas apuradas, o senador teve 58,30% na cidade, contra 32,12% de Lula (PT) no primeiro turno das eleições de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No primeiro turno de 2022, Jair Bolsonaro (PL) também havia superado Lula na cidade, com 55,51% a 33,50% de Lula.

A vitória de Flávio no município do interior paulista veio mesmo após a polêmica envolvendo a santa católica que tomou o debate eleitoral na reta final da eleição que levou o senador a declarar publicamente que não pretende tirar de Nossa Senhora o título de padroeira do Brasil.

O senador venceu em oito dos dez municípios do Brasil que homenageiam a padroeira: além de Aparecida (SP), também ficou em primeiro em Aparecida de Goiânia (GO), Aparecida do Rio Doce (GO), Aparecida do Rio Negro (TO), Aparecida do Taboado (MS), Aparecida d'Oeste (SP), Boa Vista da Aparecida (PR) e Conceição da Aparecida (MG).

Lula só venceu nos dois municípios que prestam honras à santa no nome que ficam localizados no Nordeste: Aparecida (PB) e Nossa Senhora Aparecida (SE).

Em Aparecida de Goiânia (GO), Flávio venceu por 50,54% a 31,58% de Lula. No primeiro turno de 2022, Jair havia vencido Lula por 50,73% a 39,85%.

Em Aparecida do Rio Doce (GO), Flávio ganhou de Lula por 55,43% a 34,86%. No primeiro turno de 2022, Lula havia vencido na cidade por 49,27% a 44,90% de Jair.

Em Aparecida do Rio Negro (TO), houve outra virada: Flávio marcou 51,60%, ante 43,49% de Lula. Na primeira rodada de 2022, o placar foi de 55,33% para Lula e 40,19% de Jair.

Em Aparecida do Taboado (MS), Flávio repetiu a vitória do pai: venceu por 59,63% a 33,89% de Lula. No primeiro turno de 2022, Jair registrou 54,29%, ante 37,83% de Lula.

Em Aparecida d'Oeste (SP), nova vitória de Flávio: 54,61% a 40,39% de Lula. No primeiro turno de 2022, o placar foi de 49,00% para Jair, contra 46,25% do atual presidente

Em Boa Vista da Aparecida (PR), o candidato do PL ganhou com 53,60%, contra 40,32% de Lula. Em 2022, o placar foi de 45,79% a 48,18% em favor de Lula.

Em Conceição da Aparecida (MG), nova virada: Flávio ganhou com 51,92%, ante 39,37% de Lula. Em 2022, Lula havia conseguido uma vitória apertada, de 46,93% a 46,87% de Jair.

Em Aparecida (PB), Lula venceu com 71,54%, contra 24,44%. O petista, porém, perdeu participação em relação a 2022, quando venceu Jair por 74,39% a 21,06%.

Em Nossa Senhora Aparecida (SE), o placar ficou em 61,43% a 34,30% em favor do petista. Em 2022, ele havia ganhado ali por 62,65% a 32,46% de Jair.

A polêmica em torno de Nossa Senhora na eleição

A discussão ganhou força depois de um comentário feito pela jornalista Maria Cristina Fernandes em um programa ao vivo da Globonews sobre um suposto movimento envolvendo setores evangélicos para alterar o status de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida por meio de um projeto de lei.

Trechos da fala passaram a circular nas redes sociais fora de contexto e foram usados para associar o projeto a Flávio, embora a fala original não atribuísse a iniciativa ao candidato.

A GloboNews divulgou uma correção, informando que um projeto que buscava alterar o título da santa era antigo, havia sido apresentado por outro parlamentar e estava arquivado desde 2008.

Flávio também negou a associação, afirmou que não existia nenhum projeto nesse sentido e classificou a informação como falsa.

O texto no centro da polêmica foi o Projeto de Lei 2.623/2007, apresentado em 12 de dezembro de 2007 pelo então deputado federal Victório Galli, de Mato Grosso, hoje filiado ao Progressistas.

Seu objetivo era alterar a Lei nº 6.802, de 1980, para substituir a expressão "padroeira do Brasil" por "padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos".

A tramitação terminou em 2008. Segundo a Câmara, o projeto foi arquivado naquele ano. Foi esse projeto que acabou associado a Flávio na internet.

Nossa Senhora foi declarada padroeira do Brasil pelo papa Pio 11º em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio 11º.

A lei brasileira declara 12 de outubro como feriado nacional consagrado à santa.

Nesta data, o santuário dedicado à Nossa Senhora, em Aparecida (SP), recebe centenas de milhares de visitantes. Trata-se do principal ponto de turismo religioso do país.

Anualmente, cerca de 12 milhões de romeiros visitam o Santuário Nacional — que recebeu, aliás, os três últimos papas do catolicismo, João Paulo 2º, Bento 16 e Francisco.