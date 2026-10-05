8 mapas e gráficos que explicam o resultado do 1º turno da eleição presidencial - (crédito: BBC Geral)

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro, depois do 1º turno mais apertado desde a redemocratização.

Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Apenas 2,2 milhões de votos separaram os dois candidatos.

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O resultado contrariou as pesquisas eleitorais, que apontavam uma pequena vantagem de Lula na reta final da campanha.

Mas onde Flávio abriu vantagem? Como votos nulos, brancos e abstenção influenciaram no resultado? Quem foram os governadores eleitos? E como será o Senado nos próximos quatro anos de governo?

A BBC News Brasil selecionou seis mapas e gráficos que ajudam a entender o resultado das urnas e o cenário que se tenha para o 2º turno.