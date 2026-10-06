Pesquisas do 2º turno: quando é a 1ª rodada e outras datas importantes da reta final da eleição 2026 - (crédito: BBC Geral)

A primeira rodada de pesquisas eleitorais sobre o segundo turno das eleições deverá sair ainda esta semana.

O segundo turno das eleições será realizado no dia 25 de outubro — o último domingo do mês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No primeiro turno das eleições, realizado no domingo passado, Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Cerca de 2,2 milhões de votos separaram os dois candidatos.

Haverá segundo turno em pelo menos cinco Estados brasileiros, além do Distrito Federal: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

A situação no Rio de Janeiro ainda está indefinida. O Estado poderá não ter segundo turno caso os votos dados a Anthony Garotinho (Republicanos) — que obteve a terceira maior votação no primeiro turno — sejam anulados.

Ao menos cinco institutos já registraram a intenção de ir a campo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os primeiros resultados devem começar a sair a partir da quinta-feira (8/10).

Confira as pesquisas já registradas:

Datafolha : o instituto entrevista 2.520 pessoas, de 6 a 8 de outubro, com previsão de publicação do resultado já na quinta-feira (8/10), e margem de erro de até 2 pontos percentuais (p.p.) para mais ou para menos, para um intervalo de confiança de 95%.

: o instituto entrevista 2.520 pessoas, de 6 a 8 de outubro, com previsão de publicação do resultado já na quinta-feira (8/10), e margem de erro de até 2 pontos percentuais (p.p.) para mais ou para menos, para um intervalo de confiança de 95%. PoderData : vai a campo de 5 a 8 de outubro, ouvir 3 mil pessoas, com divulgação na quinta (8/10) e margem de erro de até 1,8 p.p.

: vai a campo de 5 a 8 de outubro, ouvir 3 mil pessoas, com divulgação na quinta (8/10) e margem de erro de até 1,8 p.p. Vox Brasil : vai ouvir 2.100 entrevistados, de 5 a 7 de outubro, com divulgação esperada para sexta-feira (9/10), e margem e erro de 2,15 p.p.

: vai ouvir 2.100 entrevistados, de 5 a 7 de outubro, com divulgação esperada para sexta-feira (9/10), e margem e erro de 2,15 p.p. AtlasIntel : vai ouvir 5 mil brasileiros, de 3 a 8 de outubro, com divulgação na sexta-feira (9/1) e margem de erro de 1 p.p.

: vai ouvir 5 mil brasileiros, de 3 a 8 de outubro, com divulgação na sexta-feira (9/1) e margem de erro de 1 p.p. Ipespe: o instituto vai a campo de 6 a 8 de outubro, e planeja ouvir 1,5 mil pessoas, com divulgação prevista para sábado (10/10) e margem de erro de 2,6 p.p.

Até o momento existe a previsão de três debates para os quais Lula e Flávio Bolsonaro estão convidados. Apesar de terem manifestado interesse em irem aos confrontos, os candidatos ainda não confirmaram presença.

Record e Band marcaram seus debates para o mesmo dia — com uma hora de diferença, e não está claro qual se algum deles será remarcado ou cancelado.

Os debates marcados são:

dia 11 de outubro, às 20h, na Band

dia 11 de outubro, às 21h, na Record

dia 23 de outubro, ainda sem horário definido, na Globo

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será retomada a partir de sexta-feira (9/10) e vai até dia 23.

Os candidatos que disputarão o segundo turno das eleições gerais à Presidência e aos governos estaduais e do Distrito Federal já puderam retomar suas campanhas eleitorais na segunda-feira (5/10) – 24 horas depois do encerramento das urnas.

As campanhas poderão ocorrer até a véspera da eleição, que acontece no dia 25 de outubro.

O dia 22 de outubro (quinta-feira) é o último dia para comícios e para propaganda paga ou impulsionada na internet.

O dia 23 (sexta-feira) é o último dia para propaganda gratuita no rádio e na televisão, anúncios pagos na imprensa escrita e debates em rádio e TV.

No dia 24 (sábado), às 22h, acaba o prazo para distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas.