Debates no segundo turno: datas, o que se sabe e o que falta definir sobre a participação de Lula e Flávio Bolsonaro

Durante campanha, Lula defendeu participação em confrontos apenas no segundo turno - (crédito: Getty Images)

O calendário de debates para o segundo turno da eleição presidencial começa a ser definido, com pelo menos três encontros previstos.

A BBC News Brasil apurou que Lula (PT) vai participar dos confrontos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) afirmou publicamente que irá aos debates. A campanha do senador ainda avalia quais dos encontros irá comparecer.

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Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Os dois voltam a disputar a Presidência no segundo turno, marcado para 25 de outubro.

No primeiro turno, ambos os candidatos decidiram não participar de debates. Flávio Bolsonaro era esperado no debate da TV Globo, mas acabou cancelando de última hora, atribuindo sua escolha a uma do decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) daquele dia que proibia a exibição do púlpito vazio de Lula durante a transmissão.

No fim, o próprio debate na Globo não ocorreu, já que a emissora cancelou o encontro após uma série de decisões da Justiça que afetavam as regras do evento —entre elas a que determinava a inclusão de Renan Santos (Missão) no debate.

O primeiro encontro entre os presidenciáveis está marcado para este domingo, 11 de outubro, na Record.

No domingo seguinte, 18 de outubro, será a vez do debate da Band, que contará com transmissão da TV Cultura, TV Gazeta e Jovem Pan.

A TV Globo prevê realizar o último debate em 23 de outubro, dois dias antes do segundo turno.

Band e Record haviam inicialmente marcado seus debates para a mesma data. A Band, contudo, transferiu seu encontro para a semana seguinte.

A Record ainda não se manifestou oficialmente sobre o formato, e existe a possibilidade, segundo apurou a BBC, de que o debate seja realizado em um pool de emissoras.

O que dizem Lula e Flávio sobre os debates

Getty Images Durante campanha, Lula defendeu participação em confrontos apenas no segundo turno

No primeiro turno, Lula decidiu não participar de nenhum debate. O petista vinha defendendo que os confrontos seriam mais relevantes no segundo turno, quando a disputa fica restrita a dois candidatos.

Em participação no Flow Podcast na última quinta-feira (1/10), no mesmo horário em que seria realizado o debate da Globo, Lula criticou o formato dos encontros do primeiro turno e afirmou que preferia participar de um confronto direto na etapa final da eleição.

"Eu acho que esses debates estão infrutíferos, não produzem nada e não dão sequência. E aí o pessoal fica fazendo gracinha. (...) E quando você está num debate para a Presidência da República é uma coisa mais séria."

Na segunda-feira (5/10), um dia após o resultado do primeiro turno, Lula defendeu a importância dos debates.

"Agora sim, agora é importante ter debate na televisão, porque agora é tête-à-tête. Agora é um contra um, é cada um poder explicar qual é a sua proposta", disse em reunião de campanha, que foi transmitida no YouTube.

Já Flávio Bolsonaro afirmou a jornalistas nesta terça-feira (6/10) que comparecerá aos debates contra Lula e que já queria ter enfrentado o petista durante o primeiro turno.

"Eu já queria ter participado no primeiro turno de debates com o Lula. Vou participar de debates. Eu acho que são importantes. É o que eu sempre quis, eu quero comparar os programas de governo, eu quero comparar os governos do Lula com o nosso governo, e eu tenho a convicção de que a gente vai ser vitorioso nesse debate", afirmou.

O coordenador da campanha de Flávio, Rogério Marinho, disse que a equipe ainda avalia quais dos convites recebidos seriam aceitos. Segundo ele, a definição seria divulgada até quarta-feira (7/10).

"Estamos avaliando os pedidos que foram feitos de debates. O Flávio quer debater com o presidente Lula. Ele deve apenas estabelecer quais os embates que serão feitos, já que há quatro ou cinco convites diferentes", disse o coordenador, segundo relato do jornal Valor Econômico.

A BBC News Brasil procurou as campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro para saber se os candidatos participarão dos debates, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Veja abaixo o cronograma dos confrontos até o momento.

Cronograma dos debates no segundo turno

11 de outubro: debate da Record

No fim de setembro, a Record divulgou que, em caso de segundo turno, realizaria seu debate presidencial em 11 de outubro, às 21h.

Se confirmada a data e a presença de Lula e Flávio, será o primeiro encontro frente a frente entre os dois.

A BBC apurou, contudo, que a emissora estuda alterar a data e realizar o confronto por meio de um pool de emissoras. A Record ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto após a definição do segundo turno.

No primeiro turno, a emissora cancelou o debate que havia marcado depois que Lula e Bolsonaro, então os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, afirmaram que não participariam.

Na ocasião, a Record justificou que a desistência dos dois candidatos "não ofereceria ao eleitor o confronto de ideias que ele espera".

Getty Images Flávio Bolsonaro afirmou que irá aos debates e que quer confronto direto com Lula para comparar propostas

18 de outubro: debate da Band

Inicialmente, a Band também havia marcado o debate para o dia 11, mas a emissora decidiu adiar o evento para o domingo seguinte.

Com isso, o confronto será no dia 18 de outubro, às 20h. A definição ocorreu após reuniões com representantes das campanhas da Lula e Flávio Bolsonaro, segundo a emissora.

A transmissão será realizada ao vivo na Band TV, BandNews TV, nas rádios BandNews FM e Bandeirantes, no canal do YouTube de Band Jornalismo, no Band.com.br e no Bandplay.

Além dos canais do grupo, o confronto contará com transmissão da parceria de um pool de veículos formado por TVs Gazeta, Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo Estadão.

A cobertura também trará análises em tempo real diretamente da sala digital, em parceria com o Google.

A emissora informou que está em contato com as campanhas dos candidatos para definir as regras e o formato do encontro.

23 de outubro: debate da Globo

Tradicionalmente realizado na semana da eleição, o debate da Globo está previsto para 23 de outubro, uma sexta-feira, dois dias antes do segundo turno.

A emissora ainda não confirmou oficialmente a data do encontro nem divulgou o horário de transmissão.

No primeiro turno, o debate estava marcado para 21h30, após o Jornal Nacional. O confronto, contudo, foi cancelado menos de uma hora antes devido a decisões judiciais que modificariam o formato do programa.