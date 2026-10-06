Mulher condenada à morte nos EUA está consciente após tentativa de execução fracassada, dizem advogados - (crédito: BBC Geral)

Christa Pike, condenada à morte nos Estados Unidos, está "consciente e falando" após uma tentativa de execução que falhou, segundo seus advogados.

Pike, de 50 anos, continua recebendo cuidados médicos enquanto permanece algemada no hospital, de acordo com um comunicado divulgado por seus advogados nesta terça-feira (06/10).

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Ela foi condenada à morte após ter sido considerada culpada pelo assassinato da jovem Colleen Slemmer em 1995. Mas Pike sobreviveu a duas injeções letais na semana passada e foi transferida para um hospital em Nashville, Tennessee.

Nos dias seguintes à internação, seus advogados informaram que ela estava inconsciente, enquanto a equipe médica tentava eliminar a substância pentobarbital injetada em seu corpo durante a tentativa de execução.

Os advogados de Pike disseram nesta terça-feira que sua recuperação é algo "sem precedentes na área médica".

Embora seu prognóstico permaneça incerto, "no mínimo, esperamos uma longa recuperação", acrescentaram.

A defesa de Pike afirmou que ela é a única pessoa de que se tem notícia a ter sobrevivido a uma tentativa de execução consumada nos EUA.

Autoridades ainda não esclareceram se tentarão executar Pike novamente. Também não deram uma explicação para o que deu errado.

O governador do Tennessee, Bill Lee, suspendeu todas as execuções pelo resto do ano, e o chefe do sistema prisional do estado afirmou no fim de semana que pretende renunciar ao cargo.

Pike tinha 18 anos quando ela e seu então namorado, Tadaryl Shipp, espancaram, torturaram e mataram Slemmer, de 19 anos, que eles conheceram em um acampamento de treinamento profissional para adolescentes problemáticos.