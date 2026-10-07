A emotiva partida em que Messi se despediu da seleção argentina

Depois de mais de 20 anos defendendo a camisa argentina, Lionel Messi despediu-se, nesta terça-feira (06/10), da seleção de seu país em um amistoso.

Messi marcou, de pênalti, o terceiro gol da partida em que a Argentina venceu o Benin por 3 a 0. Dessa forma, celebrou seu 126º gol pela seleção argentina, informou o jornal Clarín.

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Antes do jogo, Messi, de 39 anos, enxugou as lágrimas enquanto o ônibus que o transportava, junto com seus companheiros da seleção, abria caminho em meio a uma multidão de torcedores rumo ao Estádio Monumental de Buenos Aires, informou a agência AFP.

Os ingressos estavam esgotados, e cerca de 85 mil espectadores lotaram o estádio com gritos de incentivo e aplausos.

"Vamos nos concentrar, jogando bem, nos divertindo, com a bola, fazendo gols, vencendo. É assim que vamos aproveitar", disse Messi em seu último discurso de incentivo aos companheiros da seleção argentina, segundo o jornal La Nación.

Getty Images Messi recebeu várias homenagens na arquibancada

Pouco antes do pontapé inicial, uma camisa gigante da seleção argentina foi estendida no gramado, exibindo a palavra "Gracias" ("obrigado") sobre o número 10 da camisa do craque do futebol.

Mais uma vez, Messi surgiu diante das câmeras com os olhos marejados durante uma execução emocionante do hino nacional argentino.

A partida foi batizada de "O Último Tango", uma oportunidade para homenagear aquele que foi o capitão da seleção até agora e que é considerado por muitos o melhor jogador da história do futebol.

Messi continua com um contrato com o Inter Miami até 2028 — embora, após o falecimento de seu pai há dois meses, tenha revelado que poderia pendurar as chuteiras definitivamente antes do previsto.

Messi anunciou sua aposentadoria do futebol internacional em agosto, encerrando uma trajetória na seleção argentina que durou mais de duas décadas, com 207 partidas disputadas e um recorde de 125 gols.

Reuters Os companheiros de Messi o abraçaram após a seleção argentina vencer o Benin por 3 a 0

Sua despedida ocorreu dois meses e meio após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, em Nova Jersey, onde Messi deixou o campo aos prantos depois de passar praticamente despercebido em uma derrota tensa por 1 a 0.

"Dei tudo de mim. Não tenho mais nada a oferecer e, além disso, há grandes jogadores jovens surgindo que merecem uma oportunidade", escreveu Messi na ocasião.

Doutor Messi

EPA Messi exibiu uma camisa comemorativa com uma faixa branca no centro e os raios de sol da bandeira nacional da Argentina

Antes da partida contra o Benin, a Universidade de Buenos Aires concedeu a Messi o título de doutor honoris causa em uma cerimônia realizada na sede da Associação do Futebol Argentino (AFA).

Messi, que já falou sobre o seu pesar por não ter estudado mais, expressou seu orgulho pelo título.

"Poder dizer que sou doutor honoris causa!", brincou.

Do lado de fora da sede da AFA, torcedores estenderam uma enorme bandeira argentina com a imagem dele e a inscrição: "A alegria da minha vida".

Getty Images Os jogadores do Benin cumprimentaram o astro argentino

Neymar, seu antigo companheiro na equipe do Barcelona, ??prestou homenagem a Messi em sua conta na rede social X.

"Não é só a Argentina que te agradece; o mundo te agradece por tudo o que você fez pelo futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol", escreveu o jogador brasileiro.

Para sua última partida, Messi usou uma camisa comemorativa com uma faixa branca no centro e os raios de sol da bandeira argentina, enquanto a cidade de Buenos Aires iluminou seus principais monumentos de azul-claro, incluindo o emblemático Obelisco.

Getty Images Ao pé do Obelisco, iluminado com as cores da bandeira alviceleste, foi estendida a imagem de uma camisa com o número 10 de Messi

A despedida de Messi ocorre quatro anos após seu maior triunfo no futebol internacional, quando levou a Argentina à vitória na Copa do Mundo de 2022.

Essa conquista pôs fim a uma espera de 36 anos do país pelo terceiro título, consolidando o status de Messi como herdeiro de Diego Maradona.

Após a partida contra o Benin, a braçadeira de capitão passará para Cristian Romero.

Não está claro, no entanto, quem herdará a cobiçada camisa 10.

"Até o jogo do Leo [Lionel Messi], não daremos a camisa 10 a ninguém", disse o técnico Lionel Scaloni. "Depois disso, veremos."