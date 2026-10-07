'Entrevistei Christa Pike há 20 anos e não consigo parar de pensar nela'

A execução de Pike já havia sido objeto de uma batalha judicial de grande repercussão - (crédito: Reuters)

Duas décadas atrás, Helen Roberts conheceu Christa Pike, uma detenta do corredor da morte no Tennessee, para tentar entender a mulher por trás do brutal assassinato de Colleen Slemmer.

Aos 30 anos, Pike havia cumprido 11 anos no corredor da morte e era a mulher mais jovem a receber essa pena nos Estados Unidos quando Roberts a entrevistou como editora de uma revista de estilo de vida feminina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Pike, agora com 50 anos, enfrentou sua execução na semana passada, mas sobreviveu a duas doses letais de pentobarbital. Ela está "consciente e falando", segundo seus advogados.

Roberts, que tem acompanhado os desdobramentos do caso, refletiu sobre seu encontro conflituoso com Pike e como isso a marcou tanto como jornalista quanto como ser humano.

"Às vezes era muito difícil conciliar a mulher à minha frente com o crime que ela havia cometido", disse ela.

"Eram como duas pessoas completamente diferentes. Eu não conseguia imaginar que a pessoa que conheci pudesse ser tão horrivelmente violenta."

Coisas em comum

Roberts ingressou na prisão de segurança máxima feminina do Tennessee, agora conhecida como Centro de Reabilitação Debra K. Johnson, em Nashville, em dezembro de 2006.

"Eu nunca tinha estado numa prisão, muito menos numa prisão de segurança máxima, então estava bastante nervosa e um pouco insegura sobre como ia ser, um pouco intimidada, eu diria", recordou ela.

Roberts, de Conwy, no norte do País de Gales, trabalhava para a revista More e viajou aos EUA para a entrevista.

Após passar pelas verificações de segurança e por várias portas, ela encontrou Pike através de uma janela de vidro e fez a entrevista pelo telefone da cabine.

A diferença de idade entre elas era pequena, apenas alguns anos, e Roberts disse que tentou encarar a situação sem nenhum tipo de julgamento, mas admitiu que esperava encontrar uma "mulher muito honesta e brutal".

Mas a pessoa que ela conheceu era muito diferente.

"Eu estava na casa dos 25 anos na época", disse Roberts, acrescentando: "Eu tinha uma idade parecida [com a de Pike], mais ou menos, e havia algumas coisas em comum entre nós."

Ela se lembrou de Pike como uma pessoa muito bem arrumada, com cabelos cacheados semelhantes aos seus, e sentiu que essas pequenas semelhanças lhes davam um ponto em comum.

Pike parecia afável e "ansiosa para agradar", disse Roberts, e estava rindo, sorrindo e atenta a tudo.

"Eu não queria que ela se sentisse intimidada e, em poucos minutos, ela apareceu no parapeito da janela, do lado dela, para ficar mais perto de nós."

Reuters A execução de Pike já havia sido objeto de uma batalha judicial de grande repercussão

"Não tínhamos muito tempo... ela sabia disso, e tínhamos muita coisa para falar", disse Roberts.

"Ela foi direta ao ponto, não se mostrou defensiva, não foi difícil, nem evasiva. Para ser sincera, ela respondeu a todas as minhas perguntas de forma bastante articulada e aberta."

Ela disse que Pike manteve "muito contato visual" e "foi muito comunicativa".

"Ela estava ansiosa para responder. Só que, às vezes, ela parecia uma pessoa bastante comum."

"Não a recebi com nenhuma animosidade... ela obviamente percebeu, eu acho, que seria tudo muito tranquilo e apenas conversaríamos."

"Eu queria conhecer Christa Pike, a mulher, entender sua vida, as más decisões que ela tomou e como ela estava lidando com a vida que levava."

Christa Pike Christa Pike sofreu negligência e abusos por parte dos pais

Em 1995, Pike tinha 18 anos quando ela e seu então namorado, Tadaryl Shipp, espancaram, torturaram e assassinaram Slemmer, um jovem de 19 anos que conheceram em um acampamento de treinamento profissional para adolescentes problemáticos.

Ela acusou Slemmer de insultá-la e tentar roubar seu namorado. Dois outros moradores do acampamento testemunharam posteriormente que Pike se gabou do assassinato, e mostrou-lhes um pedaço do crânio de Slemmer.

Pike foi condenada à pena de morte em 1996, mas Shipp, que tinha 17 anos, recebeu uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional e segue ainda hoje na prisão.

Roberts disse que Pike explicou que não tinha noção da magnitude do que estava acontecendo durante o julgamento, mas gostava de ser o centro das atenções, "porque nunca tinha sido".

Quando chegou a hora de discutir os detalhes do assassinato com Roberts, Pike não hesitou.

"Não houve nenhuma emoção diferente", disse Roberts, acrescentando que Pike "foi muito pragmática em relação a isso".

"Ela já estava no corredor da morte havia 11 anos, e provavelmente já havia passado muito tempo sozinha, processando e assimilando o que tinha feito."

"Ela falava de si mesma como se fosse uma pessoa completamente diferente. Disse que perdeu a cabeça na noite em que matou Colleen. Disse que foi como uma experiência extracorpórea, que não tinha noção do que estava fazendo e que era como se alguém tivesse tomado posse dela."

Pike disse a Roberts que lamentava profundamente o que havia feito, mas que não acreditava que nada que dissesse pudesse compensar o ocorrido.

Family handout A estudante Colleen Slemmer foi torturada e brutalmente assassinada em 1995

Abusos na infância

Pike cresceu em Beckley, uma pequena cidade operária no sul da Virgínia Ocidental, e seus pais, Carissa Hansen e Glenn Pike, eram alcoólatras e a negligenciavam.

Ela disse a Roberts que não tinha "nenhum amor", além do da avó, que morreu de câncer quando ela tinha 12 anos, o que desencadeou uma fúria em Pike, juntamente com pensamentos suicidas.

"Ela foi estuprada aos 11 anos por um vizinho e novamente aos 17 por um estranho que, segundo ela, a arrastou para o bosque. Ela passou por diferentes períodos de negligência e abuso", disse Roberts.

Pike passou por várias escolas antes de ingressar no Knoxville Job Corps aos 18 anos — o que deveria ser um novo começo.

Ela disse a Roberts que tinha esperança de se tornar enfermeira.

Os advogados de Pike, que apresentaram um pedido de clemência de 226 páginas, esperavam um adiamento de última hora da sua execução, mas o pedido foi rejeitado, enquanto especialistas em direitos humanos das Nações Unidas também pediram a suspensão da execução.

"Ela ainda tinha esperança", disse Roberts, acrescentando que Pike esperava que alguém pudesse intervir e ajudá-la, "percebendo" o impacto de sua infância e de sua saúde mental em suas ações.

"Ela sabia que as duas opções eram pena de morte ou prisão perpétua, mas definitivamente queria prisão perpétua e uma morte tranquila", disse Roberts.

Roberts descreveu a última semana como "bizarra", apesar de saber que a execução estava próxima.

"Passei o dia inteiro na quarta-feira sem conseguir ficar longe dela, pensando constantemente no que aconteceria."

"Eu tinha lido que ela havia recusado sua última refeição... Não consigo nem imaginar o que ela estava pensando, como se sentia e como alguém se prepara sabendo que vai morrer."

Ela disse que acordar com a notícia de que Pike havia sobrevivido às injeções foi "como assistir a um filme de terror".

"Não consigo compreender, não consigo entender. É absolutamente bárbaro."

"E depois a ironia do Estado tentar matá-la e, em seguida, ela ser levada para o hospital para tentar salvá-la. Não faz o menor sentido."

Helen Roberts Roberts afirma que a infância da mulher "a levou a se tornar a Christa Pike de 1995 e ao crime que ela cometeu"

Na época em que Roberts entrevistou Pike, ela ficava encarcerada por pelo menos 23 horas por dia, sendo liberada apenas para uma caminhada de uma hora em alguns dias.

Ela era a única mulher no corredor da morte, então não podia conviver com os outros, mas Roberts disse que Christa tinha certa rotina, encontrando conforto na leitura, assistindo à TV e escrevendo para amigos por correspondência.

Pouco tempo depois do encontro, Roberts recebeu um cartão feito à mão por Pike, agradecendo-lhe pela forma como a tratou.

"Lembro-me que era um papel roxo em forma de borboleta, e ela tinha escrito dentro 'obrigada por ser gentil, obrigada por me tratar como uma mulher' e foi só isso", disse ela.

"Foi realmente comovente."

More Magazine O artigo foi escrito por Helen Roberts e publicado pela revista More em 2006

"Independentemente do que eu tenha dito sobre Christa Pike, de forma alguma estou minimizando o crime que ela cometeu", acrescentou Roberts.

"Ela merecia estar na prisão, claro que sim. Ela cometeu um crime, tirou a vida de outra mulher e tinha que ser punida por isso."

"No entanto, é impossível não pensar: se ela tivesse recebido ajuda quando precisou, será que teria feito o que fez?"

Ela continuou: "Não posso negar a mulher que conheci, a mulher que estava na minha frente, a conexão que criei com ela, como ela reagiu a mim e como respondeu às minhas perguntas."

"Ela continua sendo um ser humano. Não havia como eu tê-la conhecido e isso não ter me impactado."

"Acho que ela sabe que desperdiçou a vida, e acho que ela sabe que poderia ter feito coisas boas na vida, mas não fez."