O que a BBC viu na linha de frente da guerra no Iêmen, o conflito que ameaça a segurança energética do mundo

Ali permaneceu em casa sob fogo de morteiro para cuidar de suas cabras - (crédito: BBC)

"Este é o primeiro drone", disse o soldado que nos acompanhava no sudoeste do Iêmen. "Normalmente, é seguido por um ataque."

O zumbido acima de nossas cabeças ficou mais alto enquanto nos abrigávamos sob os arbustos, antes de voltarmos para o veículo e irmos embora.

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Cerca de 10 minutos depois, começaram os estrondos altos dos impactos, um após o outro, embora não estivesse claro onde eles atingiram o solo.

É difícil dizer onde começa a linha de frente nas montanhas a sudoeste da cidade de Taiz.

As forças pró-governo apoiadas pela Arábia Saudita estão lutando para repelir os combatentes houthis, que avançaram pela costa do Mar Vermelho no início deste mês, assumindo o controle de um importante gargalo para a navegação e intensificando a guerra civil no Iêmen.

Viajamos com as forças governamentais de Taiz, passando por postos de controle, até a linha onde termina o seu controle e começa a terra de ninguém, para ver os combates de perto.

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As casas estão espalhadas pelas encostas, mas muitas estão abandonadas depois que as famílias fugiram para escapar dos combates.

Há um silêncio inquietante, sem o som dos carros ou das motocicletas que passam continuamente pela cidade. Tudo o que se ouve é o balido dos animais e o som dos disparos que vêm e vão.

"Dois morteiros caíram aqui na minha propriedade", disse Ali, sentado do lado de fora de sua casa com um rebanho de cabras, a cerca de 1 km da linha de frente.

Liam Weir/BBC Ali permaneceu em casa sob fogo de morteiro para cuidar de suas cabras

Ele me contou que havia enviado seus filhos para um campo de deslocados porque eles não aguentavam mais os bombardeios e os tiros. Ele havia ficado com a esposa e as irmãs para cuidar dos animais.

"Estou apavorado", disse ele, "mas não tenho escolha, todos passaremos fome sem nossos animais e morreremos de qualquer maneira."

Ele forneceu apenas seu primeiro nome, temendo represálias caso os houthis tomem o controle da área nos próximos dias. Contatos do lado houthi nos informaram que estão consolidando tropas e se preparando para uma grande ofensiva. Quando perguntamos às forças do governo sobre isso, elas disseram estar cientes da situação e que também estão se preparando.

No posto de controle mais próximo da linha de frente, encontramos alguns combatentes que tinham acabado de retornar de posições no alto da montanha, a apenas algumas centenas de metros dos houthis em avanço. Um deles disse que os corpos de 18 soldados do governo estavam em uma área sobre a qual sua unidade conseguia atirar, mas à qual não conseguia chegar.

"Nós atiramos por cima deles, mas não conseguimos retirá-los", disse ele.

Os combates em torno de Taiz se intensificaram desde que os houthis tomaram o estratégico porto de Mokha, no Mar Vermelho, localizado a 85 km a oeste da cidade, em 10 de setembro, após o rompimento de um cessar-fogo que havia se mantido em grande parte por quatro anos.

O grupo assumiu o controle de uma faixa de território com vista para o estratégico Estreito de Bab el-Mandab – um corredor marítimo crucial que liga a Europa à Ásia. Isso contribuiu para o aumento dos preços do petróleo, à medida que cresciam os temores de novas interrupções no fornecimento da região.

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Taiz é a terceira maior cidade do Iêmen e sua capital cultural, abrigando quase 1 milhão de pessoas. Ela está localizada em uma interseção vital entre áreas controladas pelos houthis no norte do Iêmen e áreas sob controle do governo no sul, além de estar cercada por linhas de frente em várias direções.

As forças governamentais controlam o centro de Taiz, enquanto as posições dos Houthis estão a norte e a leste. Os combates mais intensos têm ocorrido nas vias de acesso a oeste, onde os dois lados disputam o terreno elevado com vista para a rota que leva ao sul da cidade. Se os Houthis assegurarem estas áreas, as forças governamentais poderão ter muito mais dificuldade em retomar Mokha.

Viajamos para Taiz partindo de Aden, no sul, onde estão sediados o Conselho de Liderança Presidencial e o governo do Iêmen, reconhecidos internacionalmente.

Cerca de 30 postos de controle ao longo da rota marcavam trechos da estrada controlados por diferentes comandantes, um sinal claro da composição fragmentada das forças que lutam do lado do governo.

À medida que nos aproximávamos da cidade, ambulâncias começaram a nos ultrapassar. Contamos pelo menos cinco em meia hora, todas a caminho do principal hospital de Taiz. Ficou claro que estávamos entrando em uma cidade no epicentro de uma batalha brutal.

Chegamos depois de escurecer. As lojas estavam iluminadas, os restaurantes lotados e as crianças brincavam nas ruas. Mas, de vez em quando, outros sons se interrompiam – o baque dos bombardeios e o estampido dos tiros vindos das montanhas ao redor da cidade.

Liam Weir/BBC Uma coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita está fornecendo armas ao governo iemenita

Taiz tem sido um importante campo de batalha na devastadora guerra civil do país. Depois de derrubar o governo de Sanaa em 2015, os houthis tentaram também tomar o controle de Taiz, mas foram expulsos da maior parte da cidade por milícias locais.

Agora, em sua mais recente ofensiva, os houthis estão fazendo uso extensivo de drones, além de outras armas.

Seu principal fornecedor externo é o Irã, que fornece armas, financiamento e assessoria militar, segundo a Arábia Saudita, países ocidentais e especialistas da ONU. O Irã, no entanto, já negou fornecer armas aos houthis e afirma que os apoia apenas politicamente.

Há muitos anos que circulam relatos persistentes de que os houthis recrutam crianças-soldados, e um soldado do governo nos disse que os enfrentou na linha de frente.

"É difícil olhar para uma criança iemenita e atirar nela. Mas aí elas apontam a arma para você e você tem que se defender", disse ele.

Os houthis assinaram um "plano de ação" com a ONU em 2022, comprometendo-se a acabar com essa prática. A BBC também conversou com adolescentes que servem nas forças governamentais.

Entretanto, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita está apoiando o governo iemenita e fornecendo-lhe armas. Os militares sauditas realizaram centenas de ataques aéreos contra posições houthis na costa do Mar Vermelho, enquanto os houthis lançaram drones e mísseis contra cidades e infraestrutura no sudoeste da Arábia Saudita.

Liam Weir/BBC News Ghana, de doze anos, ficou gravemente ferida por um morteiro enquanto pastoreava cabras.

À noite, no hospital al-Thawra, em Taiz, feridos da linha de frente eram levados para uma unidade de terapia intensiva, onde todos os leitos que vimos estavam ocupados.

Alguns pacientes eram combatentes, outros eram civis. Ghana Nabeel, de 12 anos, estava pastoreando cabras foi atingida na cabeça por estilhaços. Sua família disse que um morteiro Houthi havia caído nas proximidades.

Ela estava inconsciente, com a cabeça enfaixada e o rosto inchado e coberto de hematomas. Sua família aguardava ao lado do leito para saber como poderia ser sua vida caso ela despertasse.

Um médico me disse que a lesão danificou o cérebro dela. "Ela nunca mais será a mesma", disse ele.

Liam Weir/BBC A ONU afirma que 130 mil pessoas foram deslocadas pelos combates no Iêmen somente neste mês.

A cerca de 20 km ao sul de Taiz, no campo de deslocados de al-Monig, chegavam famílias que haviam fugido de Mokha e de aldeias atingidas pelos combates, em meio a centenas de tendas.

Fomos informados de que 200 famílias haviam chegado nos 10 dias anteriores.

Maryam Saleh (nome fictício) havia chegado uma semana antes de Mokha com o marido e cinco filhos. O mais novo tem sete anos. Maryam estava sentada tecendo um chapéu para vender e assim comprar comida para o dia.

"Caminhávamos descalços e não levávamos nada conosco, apenas nossos filhos", ela me disse.

Segundo ela, seu sobrinho foi morto por estilhaços de um morteiro enquanto fugiam. Ele caminhava atrás dela. Ela descreveu confrontos e tiros de franco-atiradores tanto à frente quanto atrás da família e disse que depois viu homens armados na montanha.

"Achamos que estava tudo acabado para nós", disse ela. As crianças gritavam e choravam, mas a família continuou caminhando.

Liam Weir/BBC Fatma Mohammed Saleh, que não consegue andar, conta que rastejou por dois dias antes de conseguir uma carona de um motociclista

Fatma Mohammed Saleh estava deitada sobre um saco de arroz vazio do lado de fora da tenda de outra família. Ela tem uma deficiência e não consegue andar, e me disse que não tinha onde dormir: "Não tenho nada... nenhum abrigo, nenhum colchão, nenhuma família. Nada."

Fatma disse que estava com seus dois filhos e os netos quando os combates chegaram à aldeia. Devido à sua dificuldade para se locomover, se a família a esperasse, poderiam todos morrer ali. Por isso, ela disse para eles pegarem as crianças e fugirem.

Ela contou que passou os dois dias seguintes rastejando para tentar fugir.

"Eu estava rastejando e as balas vinham daqui e os projéteis dali. E as balas estavam aqui, e os projéteis ali. E acima de mim era como um trovão. Eu estava rezando para Deus."

Um homem em uma motocicleta a viu e a levou até o acampamento, contou ela. Desde então, ela não vê sua família.

Em 22 de setembro, a agência da ONU para refugiados afirmou que mais de 130 mil pessoas foram deslocadas no Iêmen somente neste mês, além dos 5,2 milhões já deslocados pela guerra civil.

O comunicado alerta que outras 100 mil pessoas, como Fatma, poderiam ser forçadas a deixar suas casas nos próximos três meses.

Liam Weir/BBC Soldados do governo estiveram envolvidos em intensos combates perto de Taiz, após os recentes avanços dos houthis

Reportagem adicional de Jasmin Dyer