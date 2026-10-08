Quem é e qual o crime do primeiro militar que vai ser executado nos EUA desde a Segunda Guerra Mundial - (crédito: BBC Geral)

O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos EUA, anunciou que um ex-major do Exército americano será executado por fuzilamento, na primeira execução militar em mais de 60 anos.

Em 2009, Nidal Hasan matou a tiros 13 soldados americanos desarmados em Fort Hood, ferindo outros 32.

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O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, anunciou nas redes sociais na segunda-feira que o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, havia feito a recomendação e que o presidente Donald Trump a aprovou.

A execução está marcada para o dia 3 de dezembro em Fort Hood, no Texas, informou o secretário do Exército dos EUA na terça-feira. Será a primeira execução militar por fuzilamento desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

"Chegou finalmente o dia do julgamento de Hasan", escreveu Parnell no X.

Hasan, um psiquiatra do Exército dos Estados Unidos da Virgínia, matou 13 soldados na base no Texas em 2009 e posteriormente admitiu em tribunal ser o atirador e pediu desculpas por "quaisquer erros".

Durante seu julgamento militar em 2013, ele afirmou acreditar que estava protegendo muçulmanos e o Talebã no Afeganistão.

Os assassinatos de 5 de novembro de 2009 foram o ataque não relacionado a combate mais letal já sofrido por uma base militar americana.

O ataque ocorreu em um prédio médico lotado, onde soldados recém-deslocados aguardavam exames e vacinas.

Hasan é atualmente um dos quatro detentos no corredor da morte das Forças Armadas dos EUA.

De acordo com a lei militar, uma execução militar requer a aprovação do presidente dos EUA.

Também é necessária uma revisão em segunda instância e uma decisão final sobre sua legalidade para que o processo prossiga.

Em 1983, o Tribunal de Apelações das Forças Armadas dos EUA considerou a pena de morte militar inconstitucional, mas ela foi restabelecida no ano seguinte por uma ordem executiva do então presidente Ronald Reagan.

As execuções militares diferem daquelas realizadas em nível estatal.

A maioria das execuções nos EUA é realizada em nível estadual, com 27 Estados, as Forças Armadas e o governo federal ainda tendo a pena capital como uma opção legalmente disponível.

A execução por fuzilamento é bastante incomum. No entanto, uma execução por fuzilamento ocorreu no ano passado na Carolina do Sul, a primeira no Estado e a primeira vez que o método foi usado nos EUA em 15 anos.

Outros quatro Estados permitem o uso de pelotões de fuzilamento, incluindo Idaho, Mississippi, Oklahoma e Utah.

Trump é um defensor da pena de morte e, no primeiro dia de seu segundo mandato, em janeiro de 2025, assinou uma ordem executiva para retomar seu uso em casos julgados pelo governo federal.

Durante o governo de seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden, o Departamento de Justiça havia suspendido as execuções de condenados à morte em processos federais.

A ordem executiva assinada por Trump descreve a pena de morte como "uma ferramenta essencial para deter e punir aqueles que cometem os crimes mais hediondos e atos de violência letal contra cidadãos americanos".