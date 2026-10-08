Por que Douglas Ruas pode ganhar a eleição para governador do Rio quatro dias depois do 1º turno

O candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, teve os caminhos abertos para ser declarado o governador eleito do Estado nesta quinta-feira (8/10), após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formar maioria para anular os votos do terceiro colocado nas eleições fluminenses, Anthony Garotinho (Republicanos).
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Ruas, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), teve 49,27% dos votos válidos no primeiro turno. O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 42,76%.
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Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de mais de 50% dos votos válidos, conta que exclui os votos brancos e nulos. É aí que entra a importância dos votos de Garotinho.
Garotinho recebeu 274.411 votos, ou 3,17%. Como esses votos agora foram considerados "nulos", o cálculo dos votos válidos para os outros candidatos mudou. Assim, Ruas conseguiria chegar a 50,88% dos votos considerados e alcança percentual suficiente para vencer a eleição no 1º turno. Paes ficaria com 44,16%.
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) já havia indeferido a candidatura de Garotinho, mas sua defesa apresentou recurso ao TSE - por isso, seu nome estava nas urnas. Um dia depois da eleição, a defesa de Garotinho pediu desistência do recurso, abrindo caminho para a eleição de Ruas.
Na decisão desta quinta-feira, o TSE considerou que Garotinho não poderia pedir a anulação do recurso após a eleição.
Portanto, o tribunal julgou o recurso original. Os ministros concordaram com o TRE-RJ e consideraram que Garotinho estava inelegível nas eleições e no momento de sua filiação ao Republicanos e, portanto, não poderia ser candidato.
O ex-governador cumpre uma suspensão de direitos políticos de oito anos, resultado de uma condenação definitiva por improbidade administrativa ligada ao desvio de recursos da Secretaria Estadual de Saúde entre 2005 e 2006.
Para ser candidato, sua defesa argumentava que o prazo terminou em julho de 2026, 8 anos depois do julgamento no Tribunal de Justiça do Rio em 2018. Essa tese foi descartada pelo TSE.
O ministro relator do caso, Floriano Marques, argumentou que o entendimento do Tribunal leve em conta os prazos finas para recursos contra a condenação ou a certificação de trânsito e julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) . Isso ocorreu apenas em 11 de julho de 2025, o que fixaria a suspensão dos direitos políticos por oito anos, com término previsto apenas para 2033.
O voto do relator foi seguido pelos ministros Estela Aranha, André Mendonça e Dias Toffoli.
Por que Garotinho estava nas urnas
Apesar de estar nas urnas, a candidatura de Garotinho estava sub judice. Isso porque, em 11 de setembro, o TRE-RJ negou por unanimidade o registro de sua candidatura, mas a defesa de Garotinho recorreu ao TSE.
Dois dias antes da eleição, em 2 de outubro, o ministro Floriano Marques, relator do caso no TSE, atendeu a um pedido da coligação de Eduardo Paes e determinou que os votos em Garotinho fossem registrados como "anulados sub judice", ou seja, com a validade dependendo do julgamento do recurso.
Na noite da eleição, porém, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, decidiu que esses votos continuariam a ser considerados no cálculo dos percentuais até que o plenário do tribunal julgasse o registro - o que aconteceu só nesta quinta.
É por isso que Ruas apareceu com 49,27% oficialmente, levando a disputa ao segundo turno.
Um dia depois da eleição, na segunda-feira (5/10), a defesa de Garotinho apresentou ao TSE um pedido de desistência do próprio recurso.
Garotinho atribuiu a decisão ao resultado das urnas e afirmou: "Que agora o povo arque com as consequências".
O relator não aceitou o pedido de imediato e pediu a opinião da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), o braço do Ministério Público que atua no TSE. Na terça-feira (6/10), a PGE se manifestou a favor da desistência. O órgão afirmou ainda que, se o pedido não for aceito, o recurso de Garotinho deve ser rejeitado, o que levaria ao mesmo resultado prático.
A coligação de Paes, que antes da eleição havia pedido que os votos de Garotinho fossem considerados anulados, agora pede ao TSE que não aceite a desistência e mantenha esses votos no cálculo, o que preservaria o segundo turno. O PSOL também recorreu ao tribunal com o mesmo objetivo.