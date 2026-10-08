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Abstenção, capitais e a nova cara do Congresso: os gráficos que explicam o 1º turno de 2026

Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno à frente de Lula, em uma disputa marcada pela menor diferença entre os dois primeiros colocados desde 2002. Os dois se enfrentam no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

Abstenção, capitais e a nova cara do Congresso: os gráficos que explicam o 1º turno de 2026 - (crédito: BBC)
Abstenção, capitais e a nova cara do Congresso: os gráficos que explicam o 1º turno de 2026 - (crédito: BBC)

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão se enfrentar no segundo turno da eleição presidencial em 25 de outubro, depois do primeiro turno mais apertado dos últimos 24 anos.

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Flávio terminou a votação de 4 de outubro em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença foi de 1,87 ponto percentual, ou cerca de 2,2 milhões de votos.

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A votação de domingo trouxe a tona novas informações sobre as preferências do eleitorado neste ano — já que os brasileiros também escolheram governadores, senadores e deputados que vão compor o Congresso a partir de 2027.

Outro dado que emergiu foi a abstenção: mais de 33 milhões de eleitores deixaram de ir às urnas, um recorde no primeiro turno desde 1998.

A BBC News Brasil reuniu mapas e gráficos que mostram como o país votou: onde cada candidato ganhou, como se comportaram as capitais, o tamanho da abstenção e como ficará a composição do Congresso e dos governos estaduais.

1. Como os Estados e municípios votaram para presidente

O mapa por Estados mostra Flávio como vencedor em 15 unidades da federação. Em 2022, Lula havia vencido o pai de Flávio, Jair Bolsonaro, em 14 das 27 no primeiro turno.

Nos municípios, Flávio venceu em 52% das cidades. O mapa mostra Lula à frente na maior parte do Nordeste, e Flávio no Centro-Oeste, no Sul e em boa parte do Sudeste e do Norte.

Em relação ao primeiro turno de 2022, Lula perdeu em 713 municípios onde havia ganhado.

2. A disputa mais apertada em 24 anos

A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno foi de 1,87 ponto percentual, a menor desde 2002.

Até então, a disputa mais acirrada tinha sido a de 2022, quando Lula teve 48,4% dos votos válidos e Jair Bolsonaro, 43,2%, uma distância de 5,2 pontos.

gráfico mostra disputa apertada
BBC

Nos Estados, as diferenças entre Lula e Flávio variaram de 0,04 ponto, no Amapá, a 48,2 pontos, em Roraima. Em Roraima, Flávio teve 71,06% dos votos válidos, contra 22,86% de Lula.

Nos dez Estados com a disputa mais equilibrada, a diferença ficou abaixo de 18 pontos.

Gráfico mostra diferente percentual entre Lula e Flávio nos Estados
BBC
Gráfico compara os dez estados em que a diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro foi maior. Roraima apresenta a maior vantagem para Flávio Bolsonaro, que obteve 71,06% dos votos válidos contra 22,86% de Lula, uma diferença de 48,2 pontos percentuais. Também aparecem com amplas vantagens para Flávio Bolsonaro Piauí, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso e Acre, com diferenças superiores a 35 pontos percentuais. Entre os estados destacados, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Sergipe registram os melhores resultados de Lula, mas ainda com diferenças acima de 32 pontos percentuais. O gráfico evidencia que Roraima foi o estado onde Flávio Bolsonaro alcançou seu desempenho mais dominante em relação a Lula.
BBC

3. Como votaram as capitais

Nas capitais, Flávio venceu em 16 das 27. Nas capitais, ele obteve 15.680.918 de votos, contra 14.380.130 de Lula.

Lula ficou à frente na maior parte das capitais do Nordeste e em São Paulo, a maior cidade do país.

4. Abstenção e votos brancos e nulos

A abstenção no primeiro turno chegou a 21% do eleitorado, mesmo patamar de 2022.

Nas eleições presidenciais de 2002 a 2018, a taxa havia ficado entre 17% e 20% no primeiro turno.

Os votos brancos e nulos somaram 4,8%, pouco acima dos 4,4% de 2022. Entre 2002 e 2018, essa proporção variou de 8,4% a 10,4% no primeiro turno.

5. Governadores

Nos Estados, 20 governadores foram eleitos já no primeiro turno. O PL foi o que elegeu mais governadores até agora, com 5.

Outros cinco Estados e o Distrito Federal terão segundo turno em 25 de outubro. No caso do Rio de Janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria nesta quinta-feira (8/10) para anular os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), que ficou em terceiro lugar no pleito.

Garotinho recebeu 274.411 votos, ou 3,17%. Como esses votos passam agora a ser considerados "nulos", o cálculo de votos válidos para outros candidatos muda.

Nesse cenário, Douglas Ruas (PL), que ficou em primeiro lugar com 49,27% dos votos válidos no primeiro turno — e iria disputar o segundo turno com Eduardo Paes (PSD) — conseguiria chegar a 50,88% dos votos considerados válidos. percentual suficiente para vencer a eleição no 1º turno.

O TSE, contudo, ainda não declarou Ruas eleito governador. Eduardo Paes disse que vai recorrer à decisão.

6. A nova cara do Congresso

No Senado, estavam em disputa dois terços das 81 cadeiras, duas por Estado. A partir de 2027, a maior bancada será a do PL, com 28 senadores.

Na Câmara dos Deputados, o PL, partido de Flávio, ocupará 23% das 513 cadeiras a partir de 2027.

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BBC
Equipe Visual de Jornalismo da BBC News Brasil
postado em 08/10/2026 16:48
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