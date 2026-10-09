InícioPolítica
ELEIÇÕES

O que diziam as pesquisas para presidente logo após o 1º turno em 2018 e 2022 — e o que mostram agora

Em 2026, Flávio lidera as intenções de voto. Em 2022, preferência do eleitorado era de Lula. Já em 2018, maioria dizia que votaria em Jair Bolsonaro. Veja os gráficos na reportagem.

O que diziam as pesquisas para presidente logo após o 1º turno em 2018 e 2022 — e o que mostram agora - (crédito: BBC Geral)
O que diziam as pesquisas para presidente logo após o 1º turno em 2018 e 2022 — e o que mostram agora - (crédito: BBC Geral)

Os primeiros resultados de pesquisas de intenção de voto para presidente no segundo turno começaram a ser divulgados. No primeiro turno, realizado no último domingo (4/10), Flávio Bolsonaro (PL) terminou à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Dados da Atlas/Bloomberg divulgados nesta sexta-feira (9/10), com coleta realizada entre os dias 3 e 8, mostram Flávio com 52,8% dos votos válidos, contra 47,2% de Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na quinta-feira (8/10), na primeira pesquisa Datafolha após o primeiro turno, Flávio também apareceu à frente, com 52% dos votos válidos, contra os 48% de Lula. A coleta ocorreu nos dias 6 e 7.

Outra pesquisa divulgada nesta quinta-feira foi a do PoderData. Nela, Flávio aparece com 53% dos votos válidos, e Lula, com 47%. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 7.

Os votos válidos, vale lembrar, excluem os brancos, nulos e indecisos, assim como a Justiça Eleitoral faz na apuração, deixando de lado ainda as abstenções.

Como a situação atual se compara com o mesmo período da campanha eleitoral das últimas duas eleições, em 2018 e 2022? Veja abaixo.

Lula liderava em 2022

Em 2022, após o primeiro turno no dia 2 de outubro, foram para o segundo turno Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT.

Na primeira pesquisa Datafolha após o primeiro turno, divulgada na sexta-feira seguinte, dia 7 de outubro, Lula liderava com 53% dos votos válidos, seguido por 47% de Bolsonaro.

Um dia antes, na quinta-feira, a Genial/Quaest havia calculado 54% dos votos válidos para Lula e 46% para Bolsonaro.

A liderança de Lula nas pesquisas foi confirmada nas urnas no segundo turno, como mostram os gráficos abaixo.

Jair Bolsonaro estava à frente em 2018

Quatro anos antes, Jair Bolsonaro enfrentava, pelo PSL, Fernando Haddad, do PT, no segundo turno.

O primeiro turno daquele ano foi realizado no dia 7 de outubro. Poucos dias depois, no dia 10, uma quarta-feira, o Datafolha divulgou uma pesquisa em que Bolsonaro aparecia com 58% dos votos válidos, e Haddad, com 42%.

A primeira pesquisa após o primeiro turno de 2018 realizada pelo Ibope também mostrava favoritismo de Bolsonaro, que tinha 59% dos votos válidos, contra os 41% registrados por Haddad.

A preferência do eleitorado por Bolsonaro se confirmou nas urnas, no dia 28 de outubro, como mostram os gráficos abaixo.

O que mostra o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil

No Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, que leva em consideração as pesquisas divulgadas até quinta-feira (08/10), Flávio tinha 48% dos votos e Lula somava 44%.

A diferença entre os números do Agregador em relação às pesquisas se dá porque a ferramenta compila dados de uma série de pesquisas e mostra os votos totais, não apenas os válidos.

Isto posto, os eleitores sem candidato somam 9%. Essa categoria inclui votos brancos e nulos, aqueles que não sabem em quem vão votar ou que não responderam às pesquisas, e ainda quem disse que não vai às urnas.

Veja, abaixo, a evolução de Lula e Flávio em intenções de votos para o segundo turno nos últimos três meses. O gráfico também mostra a oscilação dos eleitores sem candidato.

Gráficos por Lais Alegretti, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil

  • Google Discover Icon
BBC
Pedro Martins - Da BBC News Brasil em Londres; Mariana Alvim
postado em 09/10/2026 10:07 / atualizado em 09/10/2026 10:21
x