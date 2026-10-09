O que diziam as pesquisas para presidente logo após o 1º turno em 2018 e 2022 — e o que mostram agora - (crédito: BBC Geral)

Os primeiros resultados de pesquisas de intenção de voto para presidente no segundo turno começaram a ser divulgados. No primeiro turno, realizado no último domingo (4/10), Flávio Bolsonaro (PL) terminou à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Dados da Atlas/Bloomberg divulgados nesta sexta-feira (9/10), com coleta realizada entre os dias 3 e 8, mostram Flávio com 52,8% dos votos válidos, contra 47,2% de Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na quinta-feira (8/10), na primeira pesquisa Datafolha após o primeiro turno, Flávio também apareceu à frente, com 52% dos votos válidos, contra os 48% de Lula. A coleta ocorreu nos dias 6 e 7.

Outra pesquisa divulgada nesta quinta-feira foi a do PoderData. Nela, Flávio aparece com 53% dos votos válidos, e Lula, com 47%. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 7.

Os votos válidos, vale lembrar, excluem os brancos, nulos e indecisos, assim como a Justiça Eleitoral faz na apuração, deixando de lado ainda as abstenções.

Como a situação atual se compara com o mesmo período da campanha eleitoral das últimas duas eleições, em 2018 e 2022? Veja abaixo.

Lula liderava em 2022

Em 2022, após o primeiro turno no dia 2 de outubro, foram para o segundo turno Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT.

Na primeira pesquisa Datafolha após o primeiro turno, divulgada na sexta-feira seguinte, dia 7 de outubro, Lula liderava com 53% dos votos válidos, seguido por 47% de Bolsonaro.

Um dia antes, na quinta-feira, a Genial/Quaest havia calculado 54% dos votos válidos para Lula e 46% para Bolsonaro.

A liderança de Lula nas pesquisas foi confirmada nas urnas no segundo turno, como mostram os gráficos abaixo.

Jair Bolsonaro estava à frente em 2018

Quatro anos antes, Jair Bolsonaro enfrentava, pelo PSL, Fernando Haddad, do PT, no segundo turno.

O primeiro turno daquele ano foi realizado no dia 7 de outubro. Poucos dias depois, no dia 10, uma quarta-feira, o Datafolha divulgou uma pesquisa em que Bolsonaro aparecia com 58% dos votos válidos, e Haddad, com 42%.

A primeira pesquisa após o primeiro turno de 2018 realizada pelo Ibope também mostrava favoritismo de Bolsonaro, que tinha 59% dos votos válidos, contra os 41% registrados por Haddad.

A preferência do eleitorado por Bolsonaro se confirmou nas urnas, no dia 28 de outubro, como mostram os gráficos abaixo.

O que mostra o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil

No Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, que leva em consideração as pesquisas divulgadas até quinta-feira (08/10), Flávio tinha 48% dos votos e Lula somava 44%.

A diferença entre os números do Agregador em relação às pesquisas se dá porque a ferramenta compila dados de uma série de pesquisas e mostra os votos totais, não apenas os válidos.

Isto posto, os eleitores sem candidato somam 9%. Essa categoria inclui votos brancos e nulos, aqueles que não sabem em quem vão votar ou que não responderam às pesquisas, e ainda quem disse que não vai às urnas.

Veja, abaixo, a evolução de Lula e Flávio em intenções de votos para o segundo turno nos últimos três meses. O gráfico também mostra a oscilação dos eleitores sem candidato.

Gráficos por Lais Alegretti, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil