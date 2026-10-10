Trump anuncia acordo com Putin para liberar diesel russo para mercado mundial

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia retribuiria o diesel com "mais terror". - (crédito: Getty Images)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Vladimir Putin concordou em liberar imediatamente 300 mil toneladas de óleo diesel da Rússia "para o mercado americano e global" — seguidas por 500 mil toneladas em novembro e mais um milhão posteriormente.

Analistas acreditam que o Departamento do Tesouro dos EUA está suspendendo as sanções às exportações de diesel russo até 7 de abril do próximo ano como parte do acordo, mas que outros ativos — como os depositados em bancos americanos — continuam congelados.

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Em sua postagem no Truth Social, Trump acrescentou que mais três milhões de toneladas de diesel russo seriam entregues "em breve", dependendo das condições de suas refinarias, que foram atacadas pela Ucrânia.

O anúncio de Trump provocou indignação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele chamou a medida de um presente para o presidente russo, que equivale a "um investimento em uma guerra que deve ser encerrada, não prolongada".

Em uma publicação nas redes sociais, Zelensky disse que a Rússia retribuiria o dano causado ao diesel com "mais terror".

"Contamos com o apoio incondicional dos Estados Unidos à nossa defesa da vida, à nossa defesa do povo ucraniano – e com um diálogo igualmente firme entre os Estados Unidos e a Rússia. Um diálogo firme, não fraco", escreveu ele.

Putin afirmou posteriormente que a Rússia — que impôs uma proibição às exportações de diesel no início deste ano — estava disposta a fornecer petróleo e derivados tanto para os mercados dos EUA quanto para os mercados globais, mas sua declaração não especificou quantidades.

Analistas, no entanto, questionam se a Rússia é capaz de fornecer essa quantidade de diesel e em que medida isso reduzirá os preços para os consumidores americanos.

'Medida desesperada'

Tim Armitage, estrategista de investimentos da Quilter Cheviot, afirmou que os números mencionados por Trump eram "relativamente pequenos".

Ele afirmou que o primeiro lote equivalia a aproximadamente 2,25 milhões de barris, e que o consumo diário nos EUA era de cerca de 3,8 milhões de barris, "portanto, não fará diferença significativa nos preços dos combustíveis nos EUA".

"É verdade que ainda haverá mais dois comunicados, mas parece ser uma medida um tanto desesperada do presidente Trump para tentar reduzir a inflação antes das eleições de meio de mandato."

A BBC perguntou à Casa Branca o que a Rússia receberá dos EUA em troca desse compromisso — mas não recebeu resposta.

O anúncio sobre o diesel é a mais recente tentativa de Trump de reduzir os preços dos combustíveis nos EUA, enquanto ele lida há meses com as consequências políticas da guerra com o Irã, que começou em fevereiro, e seu impacto nos preços globais da energia.

Esse conflito fez com que o preço dos combustíveis e, em particular, do diesel, disparasse nos EUA nos últimos meses, o que prejudicou sua imagem perante o público, que foi afetado pelos preços mais altos nos postos de gasolina e pelos efeitos subsequentes que levaram à inflação generalizada.

Getty Images O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia retribuiria o diesel com "mais terror".

O preço médio do diesel nos EUA é atualmente de US$ 6,28 por galão, abaixo do recorde de US$ 6,53 registrado no final de setembro.

Pouco depois do anúncio de Trump, o Departamento do Tesouro dos EUA emitiu formalmente uma licença temporária permitindo a entrada de diesel russo no mercado.

Putin afirmou em comunicado que conversou com Trump sobre a situação energética global na sexta-feira, acrescentando: "O lado russo confirmou sua disposição de fornecer petróleo e derivados ao mercado americano e aos mercados globais em geral."

Um negociador de Putin, Kirill Dmitriev, saudou o acordo nas redes sociais, dizendo: "A cooperação entre Rússia e EUA em diesel e energia beneficiará o mundo."

A Rússia passou este ano por duas ondas de grave escassez de combustível em todo o país, como resultado de ataques de drones ucranianos a refinarias de petróleo russas.

Segundo a Agência Internacional de Energia, estima-se que sua produção de diesel tenha caído em quase 30%.

Trump expressou seu descontentamento com esses ataques, culpando-os pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Mas Zelensky defendeu os ataques na sexta-feira, afirmando que foram uma resposta à "campanha de terror da Rússia contra o setor energético da Ucrânia, que já dura anos".

"A Ucrânia não incendiará as refinarias de petróleo russas se a Rússia não destruir nossa infraestrutura energética", disse ele.

As postagens de Trump nas redes sociais frequentemente fornecem informações incompletas sobre acordos firmados pelo presidente. Os detalhes sobre como exatamente a Rússia está fornecendo esse combustível ao mercado global, e o que ela pode receber em troca, não são claros.

Mas o acordo anunciado representa uma reviravolta notável, visto que o Congresso dos EUA promulgou recentemente uma legislação — assinada pelo próprio presidente — para autorizar novas sanções e tarifas americanas sobre nações que importam petróleo e gás russos.

O acordo com a Rússia também expõe Trump a críticas de aliados europeus e políticos pró-Ucrânia nos EUA, de que o presidente americano agora está ajudando a financiar a máquina de guerra de Moscou.

O porta-voz do governo britânico afirmou que sua posição "não poderia ser mais clara" e que continuará trabalhando com parceiros internacionais para apoiar a Ucrânia e alcançar uma paz duradoura.

"Manteremos também a pressão sobre a Rússia através do regime de sanções mais rigoroso já imposto pelo Reino Unido, aumentando o custo da agressão de Putin e apoiando os esforços para garantir uma paz justa e duradoura."

O impacto do acordo dos EUA com a Rússia sobre os preços dos combustíveis também permanece incerto. O Brent, referência global para o petróleo bruto, permanece acima de US$ 103 por barril. Antes da guerra com o Irã, o petróleo Brent era negociado a cerca de US$ 73 por barril.

Com a proximidade das eleições legislativas de meio de mandato nos EUA — que determinarão se os republicanos manterão o controle do Congresso — Trump tem buscado maneiras de aliviar o sofrimento político de seu partido.

No início desta semana, ele disse que estava "pensando em" suspender o imposto federal sobre a gasolina e também anunciou que permitiria o uso do chamado diesel com corante vermelho nas rodovias dos EUA sem a incidência do imposto federal.

Trump também pressionou com sucesso os países do G7 a liberarem 100 milhões de barris de petróleo e diesel de seus estoques para ajudar a aliviar as preocupações com o abastecimento e apoiou os apelos por uma proibição das exportações de diesel dos EUA.