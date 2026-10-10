Trump pede que Ucrânia pare de atacar refinarias russas

Líderes de 12 países latino-americanos se reuniram com Trump em março, na cúpula do Escudo das Américas, realizada na Flórida - (crédito: Casa Branca/Daniel Torok)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou, neste sábado (10/10) para que Volodimir Zelensky, presidente da Ucrânia, ordene o fim dos ataques às refinarias de petróleo russas por parte da do país.

O republicano afirmou que as investidas agravam a escassez mundial de diesel. Além disso, instou os ucranianos a substituir Zelensky. Trump declarou a jornalistas na Casa Branca que havia dito ao presidente da Ucrânia que fizesse "o que quisesse" contra a Rússia, mas que "não atacasse as refinarias".

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'É melhor ele parar', disse Trump. Em seguida, acrescentou que "é hora de a Ucrânia ter um novo presidente", que esteja disposto a aceitar pôr fim à guerra contra a Rússia.