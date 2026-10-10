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Tiroteio deixa oito mortos na Pensilvânia, nos Estados Unidos

Duas crianças estavam entre as vítimas

Bombeiros trabalham no local onde chacina aconteceu, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, Oito pessoas morreram, incluindo duas crianças - (crédito: AFP)
Bombeiros trabalham no local onde chacina aconteceu, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, Oito pessoas morreram, incluindo duas crianças - (crédito: AFP)

Um homem matou oito pessoas a tiros, incluindo duas crianças, em uma cidade do estado da Pensilvânia, no norte dos Estados Unidos, antes de aparentemente cometer suicídio, informou a imprensa local.

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Procurado pela AFP, o departamento de polícia da cidade de Erie se recusou a fazer comentários.

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A publicação Erie News Now informou que a polícia compareceu na sexta-feira (9/10), por volta das 17h, a uma residência de Erie após receber relatos de tiros e encontrou duas mulheres mortas na rua.

O suposto atirador se entrincheirou na casa enquanto os policiais cercavam o imóvel e ordenavam a saída.

Durante a operação, novos disparos foram ouvidos, segundo o Erie News Now. Quando a polícia finalmente entrou na casa, encontrou outras vítimas no interior do imóvel e nos arredores, incluindo as duas crianças.

O falecido apresentava um ferimento de bala que, ao que tudo indica, foi provocado por ele mesmo, acrescentou a publicação, que citou fontes policiais.

Em um comunicado divulgado na noite de sexta-feira, a prefeitura de Erie qualificou o fato como uma "terrível tragédia".

"Queremos assegurar à população que a situação está sob controle. O autor dos disparos está morto e, atualmente, não existe nenhuma ameaça nem perigo para a comunidade", afirma o comunicado.

Os tiroteios em massa são frequentes nos Estados Unidos, onde as armas de fogo superam amplamente o número de habitantes, e as tentativas de endurecer as restrições sobre sua posse esbarram em grandes obstáculos políticos e legais.

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Por AFP
postado em 10/10/2026 19:02
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