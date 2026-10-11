Trump anuncia trégua energética entre Rússia e Ucrânia; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (11/10) que Ucrânia e Rússia concordaram com um "cessar-fogo energético" imediato — em que os países se comprometeriam a não atacar infraestruturas de energia durante a guerra. O presidente americano não deu mais detalhes sobre o suposto acordo.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que "ambas as partes concordaram".

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Inicialmente o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse ao site de notícias americano Axios que esse cessar-fogo é "novidade para mim". O Kremlin ainda não comentou publicamente.

Mas pouco após o anúncio de Trump, Zelensky afirmou em uma publicação no X que conversou sobre o cessar-fogo com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e o secretário-geral da Nato, Mark Rutte.

Zelensky disse que a Ucrânia apoia o cessar-fogo, acrescentando que a Rússia também deve apoiá-lo.

"Estamos aguardando detalhes da parte americana", escreveu Zelensky. "Da nossa parte, a Ucrânia sempre apoia TOTALMENTE medidas para a redução da escalada, a proteção de vidas e as decisões necessárias para encerrar a guerra e garantir uma paz duradoura."

Zelensky também indicou que estaria disposto a realizar novas eleições em troca de um "cessar-fogo total" de 60 dias, depois de o presidente dos EUA ter dito, no sábado, que chegou a hora de haver "um novo líder" em Kiev.

Em ocasiões anteriores, o presidente ucraniano havia resistido aos apelos dos EUA por novas eleições, apontando as dificuldades de realizar uma votação em partes do país que são zonas de guerra ativas ou estão sob ocupação russa.

No entanto, ele insistiu que cabe aos eleitores ucranianos "escolher uma ou outra pessoa" para liderar o país.

Críticas entre Trump e Zelensky

Neste fim de semana, Trump e Zelensky trocaram críticas após os EUA anunciarem um acordo com a Rússia para liberação de óleo diesel no mercado internacional.

No sábado, Trump anunciou que o presidente russo Vladimir Putin concordou em liberar imediatamente 300 mil toneladas de óleo diesel da Rússia "para o mercado americano e global" — seguidas por 500 mil toneladas em novembro e mais um milhão posteriormente.

Em sua postagem no Truth Social, Trump acrescentou que mais três milhões de toneladas de diesel russo seriam entregues "em breve", dependendo das condições de suas refinarias, que foram atacadas pela Ucrânia.

O anúncio de Trump provocou indignação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele chamou a medida de um presente para o presidente russo, que equivale a "um investimento em uma guerra que deve ser encerrada, não prolongada".

Em uma publicação nas redes sociais, Zelensky disse que a Rússia retribuiria o dano causado ao diesel com "mais terror".

"Contamos com o apoio incondicional dos Estados Unidos à nossa defesa da vida, à nossa defesa do povo ucraniano – e com um diálogo igualmente firme entre os Estados Unidos e a Rússia. Um diálogo firme, não fraco", escreveu ele.

Em resposta, Trump disse a repórteres do lado de fora da Casa Branca que Zelensky "quer criar problemas para o mundo" ao continuar autorizando ataques a refinarias russas.

O presidente americano disse acreditar que "é hora de a Ucrânia ter um novo presidente", em resposta às críticas de Volodymyr Zelensky ao acordo de fornecimento de diesel entre os EUA e a Rússia.

"É melhor ele parar imediatamente", disse Trump, antes de sugerir que a Ucrânia deveria "ter um novo líder que possa chegar a um acordo".

Desde a invasão russa à Ucrânia em 2022, o país está sob lei marcial, o que significa que as eleições estão suspensas.

O fornecimento global de combustíveis, incluindo o diesel, foi severamente limitado pela guerra contra o Irã, iniciada pelos EUA e Israel, que levou ao fechamento efetivo do Estreito de Ormuz, por onde normalmente flui cerca de um quinto dos produtos petrolíferos mundiais.

A Rússia, um dos principais produtores, e a Ucrânia intensificaram recentemente os ataques às infraestruturas energéticas e de transportes uma da outra, pressionando ainda mais os mercados de energia.

"Dissemos: 'vocês podem fazer o que quiserem com a Rússia, mas não ataquem as refinarias', porque isso causa um problema mundial", continuou Trump.

O presidente ucraniano conversou com vários aliados no sábado para discutir os mais recentes desdobramentos, pedindo "decisões concretas para proteger vidas na Ucrânia" e a segurança europeia.

Um porta-voz do Reino Unido disse que o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, conversou com Zelensky e ofereceu sua "total solidariedade".

O porta-voz afirmou que ambos concordaram que a Rússia deveria aceitar um "cessar-fogo energético imediato" e encerrar seus ataques à navegação no Mar Negro, pois "isso liberaria imediatamente mais energia e suprimentos de alimentos no mercado global".

A notícia do acordo entre os EUA e a Rússia sobre o diesel também foi recebida com críticas pela chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, que concordou com Zelensky ao afirmar que a suspensão das sanções "fornece a Moscou mais recursos para financiar a guerra".

"Este não é o momento de aliviar a pressão sobre a Rússia, e a Europa não o fará", disse Kallas.

Ela afirmou que os ministros das Relações Exteriores europeus pretendem aprovar na segunda-feira o maior pacote de sanções contra a Rússia desde o início da invasão da Ucrânia.

O acordo com a Rússia é a mais recente tentativa de Trump de reduzir os preços dos combustíveis nos EUA antes das eleições de meio de mandato, após meses lidando com as consequências políticas da guerra com o Irã.

Esse conflito, que começou em fevereiro, fez com que o preço da gasolina e, em particular, do diesel disparasse, o que prejudicou sua imagem perante o público americano, que foi afetado pelos preços mais altos nos postos de gasolina e pelos efeitos subsequentes que levaram à inflação generalizada.

O preço médio do diesel está atualmente em US$ 6,28 por galão – um aumento em relação à média de US$ 5,94 do mês passado e de US$ 3,68 do ano passado.

Nos termos do acordo, a Rússia liberaria inicialmente 300 mil toneladas de diesel "para o mercado americano e global", seguidas por mais 500 mil toneladas em novembro.

Mais um milhão viria a seguir, escreveu Trump no Truth Social, e depois outros 3 milhões de toneladas "em um curto período de tempo" – mas ele observou que essa entrega dependerá "das condições de suas refinarias de diesel".

Nos últimos 10 meses, a Rússia sofreu duas ondas de grave escassez de combustível em todo o país devido a ataques de drones ucranianos às suas refinarias de petróleo.

A produção de diesel na Rússia caiu cerca de 30%, segundo a Agência Internacional de Energia.

Trump já havia pedido novas eleições na Ucrânia em dezembro passado, afirmando que os eleitores ucranianos deveriam ter a opção de substituir Zelensky.