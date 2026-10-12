Carros elétricos dão mais enjoo? O que pode explicar o mal-estar de alguns passageiros

Lola Baird percebeu que se sentia mal tanto em táxis elétricos quanto no carro do namorado. "Comecei a juntar as peças", diz ela. - (crédito: Lola Baird)

Lola Baird acaba de pedir ao namorado para encostar o carro. Quarenta minutos depois do início da viagem, ela se sente nauseada e vomita no chão, ao lado do veículo.

Lola, de 24 anos, nunca tinha sofrido de enjoo de movimento até que seu namorado comprou um carro elétrico há dois anos. Desde então, ela sente muita náusea quando ele a leva em viagens longas de carro, na Inglaterra.

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A situação ficou tão grave que ela até pediu para ele trocar de carro.

Lola não está sozinha. Outras pessoas disseram à BBC News que elas ou seus filhos sentem mais enjoo quando viajam como passageiros em um veículo elétrico.

Ao mesmo tempo, muitos motoristas de veículos elétricos dizem que isso não tem sido um problema.

Então, o que poderia explicar esses relatos de enjoo de movimento?

A pesquisadora Irene Di Giulio, professora sênior de anatomia e biomecânica do King's College London, cuja pesquisa inclui o tema da cinetose (enjoo de movimento), afirma que os estudos realizados até o momento sugerem que algumas pessoas experimentam cinetose mais severa em veículos elétricos do que em veículos não elétricos.

É algo que o médico Nicholas Hac, neurologista da Northwestern Medicine em Chicago, nos EUA, e especializado em tontura e vertigem, também ouviu de alguns de seus pacientes.

"Eles simplesmente percebem que são muito mais propensos a enjoar em veículos elétricos", diz ele.

"Já ouvi falar disso muitas, muitas, muitas vezes", acrescenta, dizendo que cerca de dois pacientes por mês mencionam especificamente a sensação de enjoo em veículos elétricos.

Lola Baird Lola Baird percebeu que se sentia mal tanto em táxis elétricos quanto no carro do namorado. "Comecei a juntar as peças", diz ela.

Mas a investigação sobre uma possível ligação entre enjoos e carros elétricos ainda está em fase inicial, e alguns acadêmicos afirmam que não existem provas suficientes para afirmar algo definitivo.

Bill Yates, que pesquisou sobre enjoo de movimento na Universidade de Pittsburgh, nos EUA, afirma que o conjunto de pesquisas ainda é "bastante superficial".

"Existem algumas informações anedóticas, mas ainda não foram realizados muitos estudos sérios e abrangentes", afirma ele.

'É maravilhoso dirigir... mas minha filha passa mal'

Quando Mark Quigg estava analisando opções para um carro novo no ano passado, um veículo elétrico pareceu a melhor escolha devido aos menores custos de manutenção.

Mark, de 45 anos, de Lincolnshire, na Inglaterra, diz que seu novo e reluzente veículo elétrico tem sido "maravilhoso" de dirigir, mas ele logo percebeu que o enjoo de sua filha de nove anos piorou muito dentro dele.

Antes, ela só enjoava nas viagens longas até a França durante as férias escolares, mas agora ele diz que até mesmo uma viagem de 30 minutos até a cidade mais próxima faz com que sua filha se sinta mal.

Em uma viagem recente, ele conta que sua filha chegou a vomitar, algo que nunca havia acontecido antes.

Mark Quigg Mark Quigg afirma que os carros elétricos proporcionam uma "experiência de condução maravilhosa para mim, pessoalmente, porque são muito mais silenciosos"

A cinetose não afeta todos os passageiros de veículos elétricos — muitos proprietários entraram em contato com a BBC News para dizer que eles e seus familiares não enjoam em veículos elétricos. Outros disseram que se sentem menos enjoados em veículos elétricos em comparação com carros tradicionais com motor a combustão.

Vicky Edmonds, CEO da EVA England, uma associação de condutores de veículos elétricos, afirma que o enjoo de movimento não é uma preocupação entre os seus membros.

"Isso nunca surgiu como um problema", diz ela.

Mas a fabricante chinesa de veículos elétricos XPeng, que possui concessionárias em todo o Reino Unido, já abordou publicamente a questão, dizendo às pessoas que notaram uma ligação entre veículos elétricos e enjoo em viagens que se trata de "uma pergunta pertinente e não é imaginação sua".

A empresa acrescenta que o enjoo é causado por "efeitos colaterais da forma como os carros elétricos são projetados".

O que poderia estar causando isso?

A cinetose é causada por "uma discrepância nos sinais sensoriais", diz o neurologista Hac.

Nossos corpos dependem de três principais estímulos sensoriais para perceber que estamos nos movendo: o que vemos, o que o sistema de equilíbrio do nosso ouvido interno percebe e o que as fibras do nosso corpo sentem, explica ele.

Quando um desses estímulos entra em conflito com os outros — como quando você está olhando para o celular e não vê os sinais visuais de movimento pela janela —, isso pode causar cinetose.

Pesquisas sugerem vários motivos pelos quais isso pode ser mais grave em veículos elétricos.

Especialistas explicam que os humanos se adaptaram a associar o som ao movimento em veículos. Como os veículos elétricos não possuem os sinais sonoros e as vibrações do motor aos quais estamos acostumados, que indicam quando o carro está acelerando, isso pode desencadear enjoo, afirma Di Giulio.

Outro motivo é a frenagem regenerativa, processo pelo qual, quando o motorista solta o acelerador, o motor do carro elétrico começa a funcionar como um gerador.

Isso cria resistência que desacelera o carro e também produz eletricidade que pode ser armazenada na bateria. O acelerador precisa ser solto suavemente, caso contrário, pode causar uma desaceleração brusca.

"Isso força a pessoa a talvez sentir como se estivesse balançando para frente e para trás naquele breve momento em que a velocidade do carro muda repentinamente", diz Hac.

Carolyn Le, de 24 anos, da Califórnia, percebeu isso. Ela diz que sente um enjoo "horrível" quando seu amigo a leva em seu veículo elétrico em cidades movimentadas. A frenagem regenerativa faz com que "a sensação seja de que o carro está parando o tempo todo".

Carolyn Le "É realmente horrível", diz Carolyn Le, que culpa a frenagem regenerativa por seu enjoo de movimento.

Os veículos elétricos também podem acelerar e desacelerar muito mais rapidamente do que os carros convencionais a combustão, o que, segundo Di Giulio, pode causar enjoo.

Edmonds, da EVA Inglaterra, afirma que os avanços no design de veículos elétricos os tornaram mais eficientes na moderação da aceleração, evitando que ganhem velocidade tão rapidamente.

Ela acrescenta que a associação acredita que o enjoo em veículos elétricos é causado por "outros fatores", como o estilo de condução do motorista, e não pelo próprio veículo.

Algumas características dos carros elétricos podem parecer estranhas aos motoristas no início, acrescenta Mike Hawes, diretor-executivo da associação britânica da indústria automotiva Society of Motor Manufacturers.

Ele afirma que os veículos elétricos podem oferecer uma experiência de condução diferente.

"No entanto, os condutores normalmente adaptam-se rapidamente a essas características, e muitos modelos também permitem que a frenagem regenerativa seja ajustada às preferências individuais."

Algumas pessoas são simplesmente mais propensas a enjoos de movimento, e a genética tem a maior influência nisso, de acordo com Hac, sendo que especialistas afirmam que mulheres e crianças são mais suscetíveis.

A cinetose (enjoo de movimento) geralmente atinge o pico entre os 8 e os 10 anos de idade, diminuindo posteriormente com maior exposição, afirma o professor John Golding, que pesquisou o assunto na Universidade de Westminster, na Marinha Real Britânica e na Força Aérea Real Britânica.

Como lidar com os enjoos

Com o aumento da sua popularidade, evitar veículos elétricos pode ser um desafio: o número de novos carros com emissão zero registados no Reino Unido aumentou 40,5% entre abril e junho de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025, segundo os dados mais recentes do Departamento de Transportes.

No final de junho de 2026, 5,8% de todos os carros licenciados nas estradas do Reino Unido eram veículos com emissão zero, segundo os dados. A venda de carros novos movidos exclusivamente a gasolina ou diesel deverá ser proibida a partir de 2030.

Lucinda Harrison, de 24 anos, de Londres, diz que frequentemente reserva táxis que acabam sendo veículos elétricos e tem que suportar a viagem sentindo-se enjoada, suada e com a pele pegajosa.

A ideia de viajar em um veículo elétrico a deixa apavorada, diz ela. Recentemente, até mesmo uma simples carona de cinco minutos da casa de um colega até uma estação de metrô foi suficiente para fazê-la se sentir "horrível".

Especialistas afirmam que existem diversas medidas que os passageiros podem tomar para reduzir a sensação de enjoo durante o movimento.

Olhe pela janela da frente e não olhe para o seu celular nem leia um livro.

Se possível, sente-se no banco do passageiro da frente em vez do banco de trás. Caso precise sentar-se no banco de trás, opte pelo assento do meio para que ainda possa ver pela janela da frente.

Mantenha a cabeça imóvel, apoiando-a no encosto de cabeça.

Recline o seu assento

Regule sua respiração

Abra a janela para deixar entrar ar fresco.

Tome comprimidos para enjoo de viagem, se necessário, embora estes possam causar sonolência.

Antes de uma longa viagem, certifique-se de estar hidratado, ter dormido bem e ter consumido alimentos não gordurosos.

Especialistas também afirmam que podemos nos dessensibilizar ao enjoo de movimento com a exposição prolongada. Quanto mais viagens você fizer em veículos elétricos, menor será a probabilidade de sentir enjoo, à medida que seu corpo se adapta, diz Golding.

Getty Images/Cyndi Monaghan Olhar pela janela pode aliviar o enjoo

Existem também medidas que as montadoras podem tomar para aliviar o enjoo em veículos elétricos, afirma Cyriel Diels, professor de design de mobilidade do Royal College of Art.

Essas medidas incluem softwares que suavizam a aceleração rápida, sistemas de som e vibrações sutis nos assentos para sinalizar aos passageiros que o carro está em movimento, além de frenagem regenerativa adaptativa que reduz a desaceleração repentina.

Em alguns veículos elétricos, a frenagem regenerativa também pode ser desativada.

Matt Adams, da BEAMA, que representa os fabricantes britânicos de pontos de carregamento para veículos elétricos, afirma estar confiante de que "se pesquisas futuras identificarem a causa do enjoo em viagens de carro, os fabricantes de veículos poderão responder e melhorar seus produtos".

Mas, para Lola, o que ela mais quer é que o namorado troque de carro. Ela diz que esse dia não chega nunca.