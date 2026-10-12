Morre RJ Mitte, ator de 'Breaking Bad' que usou carreira para dar visibilidade a pessoas com deficiência

O elenco de Breaking Bad recebe o principal prêmio de série dramática no SAG Awards, em Los Angeles, em 2014 - (crédito: Getty Images)

O ator americano RJ Mitte, mais conhecido por interpretar o filho rebelde do traficante Walter White na série Breaking Bad, morreu aos 34 anos.

"É com profunda tristeza que compartilhamos a trágica morte do querido ator, filantropo e apaixonado defensor dos direitos das pessoas com deficiência RJ Mitte", disse seu representante, Sean Reilly, em comunicado à BBC.

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Ele morreu em Brownsville, no Texas. A causa da morte não foi divulgada.

Mitte, que tinha paralisia cerebral, usou sua própria experiência para interpretar Walter White Jr. na série vencedora do Emmy, estrelada por Bryan Cranston e Aaron Paul. Em 2014, ele recebeu um prêmio do Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG) por seu trabalho na produção.

"Mitte trouxe autenticidade ao personagem e construiu uma plataforma de conscientização sobre a deficiência e de promoção da inclusão", acrescentou Reilly.

Mitte também atuou como embaixador da United Cerebral Palsy e da Shriners Children's, organizações que apoiam pessoas com paralisia cerebral e crianças, respectivamente.

Ele também criou a The Mitte Foundation para apoiar iniciativas filantrópicas e projetos comunitários.

Segundo Reilly, o ator usava sua visibilidade "para desafiar estereótipos e promover uma maior representatividade das pessoas com deficiência".

Getty Images O elenco de Breaking Bad recebe o principal prêmio de série dramática no SAG Awards, em Los Angeles, em 2014

Breaking Bad foi exibida pelo canal americano AMC durante cinco temporadas, de 2008 a 2013. No Brasil, a série está disponível na Netflix.

O drama, que tem um anti-herói como protagonista e foi criado por Vince Gilligan, recebeu 58 indicações ao Emmy, a principal premiação da televisão americana, e venceu 16 categorias. Entre elas, estão dois prêmios de melhor série dramática, em 2013 e 2014.

A produção é amplamente considerada uma das melhores séries americanas de televisão do século 21.

Cranston interpreta um professor de química do ensino médio no Novo México que entra para o mundo do crime para sustentar a família após receber um diagnóstico de câncer.

À medida que se aprofunda no submundo do tráfico de metanfetamina, ele se distancia cada vez mais do filho, Walt Jr., que, ao longo de boa parte da série, expressava sua insatisfação com o pai de maneira bem-humorada.

A carreira de RJ Mitte

Mitte cresceu na Louisiana e ainda era adolescente quando fez o teste para o papel que marcaria sua carreira. Em 2005, ele havia se mudado para Los Angeles para apoiar a carreira de atriz da irmã mais nova.

Ele já contou que seu primeiro teste na cidade foi para uma campanha de serviço público do Estado da Califórnia contra o uso de metanfetamina.

"Fiz o teste de Breaking Bad, que, na minha opinião, continua sendo uma campanha contra a metanfetamina, porque nada termina bem para ninguém", disse ele no podcast Joe Vulpis Podcast, no início deste mês.

O personagem de Mitte foi inspirado em um amigo de Gilligan que já morreu e tinha um quadro mais grave de paralisia cerebral. Ele usava muletas de antebraço, recurso que Mitte não precisava.

Entre os outros trabalhos do ator na televisão estão as séries Hannah Montana, Switched at Birth e Westhampton. Seu projeto mais recente foi Talking to Strangers, lançado no início deste ano.