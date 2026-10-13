'Vou sentir sua falta, filho': a mensagem de Bryan Cranston após a morte de RJ Mitte, de 'Breaking Bad'

RJ Mitte (à direita) como Walter White Jr., ao lado de Bryan Cranston e Anna Gunn na primeira temporada de Breaking Bad, em 2008 - (crédito: Alamy)

Aviso: esta reportagem faz referência ao tema do suicídio. O Centro de Valorização da Vida (CVV) dá apoio emocional e preventivo ao suicídio. Se você está em busca de ajuda, ligue para 188 (número gratuito) ou acesse www.cvv.org.br.

Os ex-colegas de elenco do ator RJ Mitte, conhecido por seu papel como o filho do chefão do tráfico Walter White na série Breaking Bad, reagiram com choque à notícia de sua morte.

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O ator americano morreu na segunda-feira (12/10), aos 34 anos, em Brownsville, no Texas.

Seu assessor de imprensa confirmou que ele tirou a própria vida, de acordo com a agência de notícias Reuters.

O jovem ator tinha paralisia cerebral e se inspirou em sua própria experiência para interpretar Walter "Flynn" White Jr. na série vencedora do Emmy.

Bryan Cranston, que interpretou seu pai na série, disse ter ficado profundamente abalado com a notícia.

Alamy RJ Mitte (à direita) como Walter White Jr., ao lado de Bryan Cranston e Anna Gunn na primeira temporada de Breaking Bad, em 2008

'Vou sentir sua falta, filho'

"Conheci RJ quando ele tinha apenas 14 anos, quando foi escolhido para interpretar Walter White Jr., um papel que desempenhou com muita alegria e entusiasmo", escreveu Cranston no Instagram.

"O garoto era bastante inexperiente quando começamos a filmar o episódio piloto em fevereiro de 2007, mas aos poucos o vimos se transformar em um ator realmente excelente", acrescentou.

Cranston elogiou o trabalho de Mitte em defesa dos artistas com deficiência e observou que ele "jamais permitiu que essa dificuldade fosse uma desculpa para qualquer coisa. Enfrentou a exigente rotina de gravações com enorme determinação".

"Todo esse potencial e essa promessa agora representam uma grande perda", escreveu o ator.

"É especialmente devastador saber que ele tirou a própria vida. Por quê?", lamentou, ao mesmo tempo em que recordou que "há apenas algumas semanas trocávamos mensagens para combinar quando poderíamos almoçar juntos".

"Não sei se aquele almoço teria mudado o futuro dele... Mas o que eu sei é que eu o amava e que aproveitei imensamente sua companhia durante todos os anos que compartilhamos na série, e mesmo depois que as luzes de Breaking Bad se apagaram", afirmou.

E acrescentou: "Vou sentir sua falta, filho".

'Para quem estiver lendo isto, você não está sozinho'

Getty Images

Em uma declaração enviada ao The Hollywood Reporter, Aaron Paul, que interpretou o personagem Jesse Pinkman em Breaking Bad, um traficante que trabalha com o protagonista, disse estar arrasado e de coração partido.

"RJ, eu te amo, meu amigo. Sentiremos sua falta", afirmou.

"E, para quem estiver lendo isto, saiba que você é amado e que não está sozinho. Lembre-se sempre disso."

Dean Norris, que interpretou o tio de Mitte, Hank Schrader, publicou que, embora "RJ não tenha interpretado meu filho na televisão, eu sempre cuidava dele quando era criança no set".

"Ele era um jovem encantador e sentiremos muito sua falta", escreveu.

Getty Images O elenco de Breaking Bad no Screen Actors Guild Awards (Prêmio do Sindicato dos Atores), em 2014

O representante de Mitte, Sean Reilly, disse à BBC: "Mitte trouxe autenticidade ao papel e criou uma plataforma para conscientização e inclusão das pessoas com deficiência."

O ator também foi embaixador das entidades United Cerebral Palsy e da Shriners Children's.

Segundo Reilly, ele criou a Fundação Mitte para apoiar iniciativas filantrópicas e comunitárias, usando sua plataforma "para desafiar estereótipos e promover uma maior representação das pessoas com deficiência".

Sua trajetória

Mitte, que cresceu na Louisiana, era adolescente quando fez o teste para o papel que o levaria à fama depois de se mudar para Los Angeles, em 2005, para apoiar a carreira de atriz de sua irmã mais nova.

Ele interpretava seu personagem em Breaking Bad com honestidade e naturalidade, fazendo piadas como um adolescente cuja condição de saúde raramente era mencionada na série.

A produção foi exibida pelo canal a cabo americano AMC durante cinco temporadas, de 2008 a 2013.

Depois de alcançar a fama rapidamente, Mitte enfrentou dificuldades para conseguir papéis mais variados e representações mais complexas de personagens com deficiência.

"Sempre que chega a temporada de premiações, esperamos ver um grupo diverso de projetos que reflitam todos nós, em corpo e mente", disse à BBC em 2021.

"Foi fantástico ver crescer a conscientização sobre a representação das pessoas com deficiência, mas às vezes os avanços acontecem aos poucos, em momentos específicos, em vez de mudanças mais profundas", afirmou.

Entre os outros trabalhos de Mitte na televisão e no cinema estão Hannah Montana, Switched at Birth, Westhampton e seu projeto mais recente, Talking to Strangers, lançado no início deste ano.

Com informações de Nardine Saad e Rebecka Pieder.

Onde buscar ajuda?

Caso você seja ou conheça alguém que apresente sinais de alerta relacionados ao suicídio, ou tenha perdido uma pessoa querida para o suicídio, confira alguns locais para pedir ajuda:

- O Centro de Valorização da Vida (CVV), por meio do telefone 188, oferece atendimento gratuito 24h por dia; há também a opção de conversa por chat, e-mail e busca por postos de atendimento em todo o Brasil;

- Para jovens de 13 a 24 anos, o Unicef oferece também o chat Pode Falar;

- Em casos de emergência, outra recomendação de especialistas é ligar para os Bombeiros (telefone 193) ou para a Polícia Militar (telefone 190);

- Outra opção é ligar para o SAMU, pelo telefone 192;

- Na rede pública local, é possível buscar ajuda também nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24h;

- Confira também o Mapa da Saúde Mental, que ajuda a encontrar atendimento em saúde mental gratuito em todo o Brasil.

- Para aqueles que perderam alguém para o suicídio, a Associação Brasileira dos Sobreviventes Enlutados por Suicídio (Abrases) oferece assistência e grupos de apoio.