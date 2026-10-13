Atriz Selma Blair é acusada formalmente de agressão após incidente com comissários em avião

A atriz americana Selma Blair foi intimada a responder a uma acusação de agressão após supostamente ter atacado comissários de bordo em um avião, segundo autoridades nos EUA.

A atriz foi investigada pelo FBI após uma suposta briga em um voo da Delta Air Lines de Los Angeles para Nova York.

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Autoridades do aeroporto disseram que atenderam a um chamado no domingo sobre uma "passageira fisicamente agressiva" durante o voo. Dois comissários de bordo ficaram feridos e um foi levado para o hospital, informou a Autoridade Portuária de Nova York.

Blair, de 54 anos — que atuou em filmes como Legalmente Loira, Hellboy e Segundas Intenções —, foi presa e levada ao hospital. Seu assessor de imprensa disse à BBC que ela "sofreu uma emergência médica que levou à suposta conduta".

"Ao aterrissar, ela recebeu atendimento médico imediato e atualmente encontra-se em condição estável", disse seu assessor de imprensa.

Segundo a CBS News, Blair foi levada ao hospital de ambulância, onde teria agredido um policial com um chute. Já no hospital, a promotoria alega que ela também agrediu uma enfermeira.

A atriz recebeu alta do hospital e foi levada para a Central de Detenção do Queens, onde se declarou inocente de duas acusações de agressão relacionadas aos supostos incidentes na ambulância e no hospital.

A CBS informou que um juiz fixou sua fiança em US$ 20 mil em dinheiro ou US$ 60 mil em garantia de fiança, com a próxima audiência marcada para 19 de janeiro.

Na segunda-feira, uma fonte da polícia federal disse à BBC que Blair havia recebido uma intimação por acusação de agressão dentro da jurisdição marítima e territorial especial dos EUA.

O incidente ocorreu por volta das 23h, horário local, a bordo do voo 938 da Delta Airlines.

Áudios do controle de tráfego aéreo obtidos pela CBS mostram o piloto solicitando atendimento médico à aeronave, relatando "sangramento nasal e algumas marcas de mordida".

Segundo a publicação, Blair teria sido contida dentro do avião pela tripulação.

Um porta-voz da Delta afirmou que as autoridades policiais foram acionadas assim que o voo pousou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, e que o incidente não afetou as operações do voo.

"A Delta tem tolerância zero para comportamentos indisciplinados ou ilegais, pois a segurança de nossos clientes e tripulantes vem sempre em primeiro lugar", afirmou a Delta Air Lines em comunicado à BBC.

Getty Images Selma Blair ficou famosa por filmes como Legalmente Loira

Esclerose múltipla

Após receber um diagnóstico de esclerose múltipla em 2018, Blair praticamente abandonou o trabalho no cinema. Anos depois, em entrevista à BBC, ela declarou que a doença "arruinou minha carreira", pois "tive que parar de trabalhar".

Antes do incidente de domingo, Blair publicou no Instagram sobre suas extensas viagens com seu cão de serviço, Scout, um labrador que ela adotou em 2021 para ajudá-la com sua condição neurológica.

"De Los Angeles ao Novo México, de volta a Los Angeles, de volta a Nova York e de volta a Los Angeles, Scout e eu estivemos ocupados. Sinto sua falta", escreveu ela ao lado de um vídeo que incluía imagens da cidade tiradas da janela de um avião.

Em 2021, ela anunciou que estava em remissão da doença.

Em 2016, ela teve outro incidente em um voo, após um acesso de fúria causado pela embriaguez, o que fez com que duas enfermeiras tivessem que contê-la a bordo.

Após o incidente, Blair pediu desculpas publicamente. Ela disse que misturou acidentalmente seus medicamentos com álcool e "cometeu um grande erro" que a fez "desmaiar" e "dizer e fazer coisas das quais me arrependo profundamente".

"Sou um ser humano imperfeito que comete erros e estou completamente envergonhada por este incidente. Sinto muito mesmo", disse ela na época.

Na ocasião, a mídia americana noticiou que a atriz gritava incontrolavelmente e que as enfermeiras tiveram que ampará-la com um travesseiro e administrar oxigênio para que ela se acalmasse.

Ela foi retirada do avião em uma maca quando o voo pousou em Los Angeles, vinda do México, e foi levada para o hospital.

Em seu livro de memórias de 2022, Mean Baby, Blair escreveu sobre ter mordido celebridades como Sienna Miller, Seth MacFarlane e Kate Moss.

Ela escreveu que mordia as pessoas quando "meu sistema fica sobrecarregado e entra em curto-circuito instantaneamente".