'De volta para o futuro'? Por que o Brexit está retornando ao debate político do Reino Unido

O debate sobre o Brexit — a saída do Reino Unido da União Europeia em 2020 — está de volta.

Durante anos, parecia que esse era o único assunto em Westminster, o centro do poder no Reino Unido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eu acompanhei tudo de perto, desde a vitória eleitoral dos Conservadores em 2015, com a promessa do partido em seu manifesto daquele ano de oferecer "um referendo direto sobre nossa permanência na União Europeia até o final de 2017".

Em seguida, houve a negociação do então primeiro-ministro, David Cameron, com a União Europeia para tentar garantir o que ele considerava um acordo melhor e, por fim, o próprio referendo no dia 23 de junho de 2016.

E isso foi apenas o começo de tudo. Depois disso, foram anos de disputas sobre o tema. Duas eleições gerais aconteceram em 2017 e 2019, e foram necessários dois primeiros-ministros depois de David Cameron — primeiro Theresa May e depois Boris Johnson — para que o Reino Unido deixasse a União Europeia às 23h da sexta-feira, 31 de janeiro de 2020.

Não é de admirar, talvez, que a essa altura, quase independentemente da opinião de cada um sobre o assunto, houvesse um desejo de falar sobre qualquer outra coisa que não esse assunto.

Os partidos políticos perceberam esse clima e, embora suas posições tradicionais sobre a União Europeia continuassem visíveis para quem analisasse a questão mais de perto, havia pouca vontade de voltar a discorrer sobre elas.

Novo premiê

Com a chegada de Andy Burnham como primeiro-ministro, isso mudou, apesar do que ele disse apenas alguns meses antes de chegar ao poder.

Ele tem se mostrado disposto a insistir repetidamente no argumento de que é hora de "encarar a realidade de que o Brexit fez mais mal do que bem" e que "o status quo não é bom o suficiente para o Reino Unido".

Ele defendeu essa ideia na conferência do Partido Trabalhista no mês passado e agora a repetiu na Câmara dos Comuns, no Parlamento britânico.

Burnham está tentando apresentar um argumento em duas frentes.

Em primeiro lugar, a curto prazo, ele quer "aprofundar" a relação do Reino Unido com a UE numa cúpula em Bruxelas no final do próximo mês. Ele insiste que esse aprofundamento estaria em conformidade com a promessa feita pelo Partido Trabalhista nas últimas eleições gerais, de que o Reino Unido diria não à união aduaneira, ao mercado único e à livre circulação.

O que nos leva ao segundo elemento de seu argumento, no médio prazo. O que o Partido Trabalhista poderia prometer em seu próximo programa eleitoral? O primeiro-ministro me disse há duas semanas que o programa poderia prometer um referendo sobre voltar à União Europeia.

Parlamento britânico Andy Burnham falou sobre o Brexit na Câmara dos Comuns, no Parlamento britânico

Na Câmara dos Comuns, ele procurou tranquilizar todos os britânicos — independentemente da opinião que se tenha sobre o Brexit.

"Este país precisa saber para onde está indo na próxima década. Não há espaço para suposições e, como eu disse, o público britânico será quem decidirá o que quer que seja decidido", afirmou.

Mas, segundo os críticos de um novo referendo, isso já foi decidido pelos eleitores há uma década.

"Eles ponderaram os argumentos e tomaram uma decisão. O mínimo que lhes é devido são políticos dispostos a defender essa decisão", argumentou Lord Frost, ex-ministro e principal negociador do Brexit em entrevista ao jornal Telegraph.

O foco das próximas cinco semanas — antes da Cúpula Reino Unido-UE em Bruxelas em 20 de novembro — é o que o governo britânico considera conquistas de curto prazo em mobilidade juvenil, alimentação e bebidas e energia.

Andy Burnham pretende argumentar que um estreitamento pragmático e de bom senso das relações com Bruxelas pode contribuir para reduzir a imigração ilegal e estimular o crescimento económico.

Ele tentou provocar a líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, por se opor a um plano que, na avaliação dele, pode contribuir para o crescimento econômico. Ela argumentou que a proposta corria o risco de requentar velhos debates, com pouca perspectiva de sucesso.

E, de forma notável, a tentativa de provocar os seus adversários foi ainda mais longe. Ele disse a um podcast que, quando chegou ao poder, perguntou se houve interferência russa no referendo do Brexit.

"Recebi uma resposta clara de que sim, houve", afirmou ele, sem dizer quem forneceu essa resposta clara ou qual era a evidência.

Na Câmara dos Comuns, seu tom pareceu um pouco mais ameno. Ele disse aos parlamentares que era "inconcebível" pensar que a Rússia não tentou interferir. Desta vez, utilizou uma dupla negação.

Seus oponentes políticos partiram para o ataque. O líder do Reform UK, Nigel Farage, foi direto ao ponto, chamando o primeiro-ministro de "mentiroso".

O ex-primeiro-ministro Boris Johnson acrescentou que fez a mesma pergunta que Andy Burnham quando se tornou secretário de Relações Exteriores, "e eles responderam que não havia evidências de qualquer interferência bem-sucedida no referendo de 2016, por parte da Rússia ou de qualquer outra potência".

O Brexit está funcionando?

Assim, retoma-se o debate sobre a diferença entre tentativa de interferência, interferência e interferência bem-sucedida.

Mas o ponto crucial é este: pela primeira vez desde que o Reino Unido deixou a União Europeia, temos um primeiro-ministro disposto a debater o Brexit sem rodeios: se está funcionando, como está funcionando, como melhorá-lo e se provou ser um fracasso.

Ao fazer isso, ele espera se conectar com o sentimento da opinião pública. Pesquisas sugerem que a maioria dos britânicos tem a percepção de que a saída da União Europeia não trouxe os resultados que muitos esperavam.

Além disso, ele espera atrair para o Partido Trabalhista eleitores pró-Europa, em sua maioria à esquerda, que mais recentemente podem ter apoiado os Liberal Democratas, os Partidos Verdes da Inglaterra, do País de Gales e da Escócia, o Partido Nacional Escocês (SNP) e o Plaid Cymru. Pelo menos por enquanto, essa é a lógica política do governo.

E quanto aonde tudo isso vai levar? Bem, essa é uma boa pergunta. Nas próximas semanas, meses e talvez anos, o debate político britânico pode ganhar um ar de De Volta para o Futuro.

Haverá uma sensação de familiaridade à medida que for retomada a conversa sobre o relacionamento do Reino Unido com seus vizinhos mais próximos.