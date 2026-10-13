Papa é operado "com sucesso" para retirada de nódulo no pulmão

Este foi o primeiro susto relacionado com a saúde do papa americano desde sua eleição para liderar a Igreja Católica, em 8 de maio de 2025 - (crédito: Filippo Monteforte/AFP)

A poucas semanas de uma viagem prevista à América do Sul, o papa Leão XIV foi operado "com sucesso" para a retirada de um nódulo no pulmão, informou o Vaticano nesta terça-feira (13). O sumo pontífice, de 71 anos, foi hospitalizado no começo da tarde no hospital Gemelli, em Roma.

"A intervenção foi concluída com sucesso, dentro do tempo previsto e conforme o planejado, e o Santo Padre retornou ao seu quarto", declarou o escritório de imprensa do Vaticano pelo Telegram.

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Este foi o primeiro susto relacionado com a saúde do papa americano desde sua eleição para liderar a Igreja Católica, em 8 de maio de 2025.

Segundo especialistas, a operação, realizada pela equipe de cirurgia torácica chefiada pelo professor Stefano Margaritora, era de baixo risco. A Santa Sé tinha estimado que a convalescença duraria aproximadamente uma semana, faltando menos de um mês para uma longa viagem do papa à América do Sul, com escalas em Uruguai, Argentina e Peru, prevista entre 6 e 17 de novembro.

No domingo, ao final da oração do Angelus, Leão XIV anunciou que exames médicos a que se submeteu tinham detectado um nódulo "em uma fase muito inicial".

"Os médicos consideram conveniente intervir e, portanto, seguindo os seus conselhos, decidi me operar para removê-lo", explicou. Foi uma transparência pouco habitual no Vaticano, que costuma controlar a comunicação sobre a saúde dos papas apesar dos esforços de seu antecessor argentino, Francisco, falecido em abril de 2025, por uma abertura maior.

O anúncio suscitou mensagens de apoio de todo o mundo, e foram feitas orações do terço na capela do hospital.

"Estou preocupado; tão jovem, não esperava por isso de jeito nenhum", declarou à AFPTV Giuseppe Purpura, um aposentado italiano de 72 anos.

Giorgia Fei, uma dona de casa italiana de 57 anos, estava "muito otimista" porque ele está "em muito boas mãos".

Robert Prevost nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, mas passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também tem nacionalidade e onde é aguardado com grandes preparativos.

Agenda cancelada

Todos os compromissos do papa foram cancelados até 20 de outubro, incluindo uma grande missa prevista para a quarta-feira no encerramento de uma assembleia mundial sobre a família, na qual será substituído pelo cardeal Luis Antonio Tagle.

A legislação da Igreja Católica não prevê mecanismos especiais em caso de doença do papa, cujo mandato é vitalício.

Leão XIV, um esportista amador que joga tênis, está hospedado em uma suíte especial situada no último andar do Gemelli, equipada com uma pequena capela, uma cozinha e uma sala de reuniões para a equipe médica.

Marco Scarci, especialista em cirurgia torácica no Reino Unido, declarou à AFP que a cirurgia do papa não se tratava de "uma operação particularmente arriscada" e que esperava que ele se recuperasse em breve, embora "possa levar até três meses para recuperar o nível de forma física anterior à operação".

Quanto à viagem à América do Sul, o professor Federico Venuta, chefe do serviço de cirurgia torácica do hospital Policlinico Umberto I, de Roma, explicou à AFP que "como regra geral, recomenda-se evitar viagens de avião durante cerca de vinte dias após essas intervenções".

Prognóstico muito bom

A maioria dos nódulos pulmonares é benigna, ou seja, não cancerosa, mas uma pequena porcentagem deles pode ser um sinal precoce de câncer de pulmão.

Os nódulos pequenos geralmente não causam sintomas, mas os maiores podem provocar dificuldade para respirar, dor torácica e tosse persistente, às vezes acompanhada de sangue.

O nódulo no pulmão do papa foi descoberto durante exames de rotina e não em decorrência de sintomas, esclareceu o Vaticano à AFP.

Esses nódulos "podem corresponder a toda uma série de lesões benignas — inflamatórias, infecciosas, autoimunes ou congênitas — ou então ser malignos", explicou o professor Venuta. Ainda que o nódulo não fosse benigno, o prognóstico seria "muito positivo", avaliou.