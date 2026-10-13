Papa Leão 14 diagnosticado com câncer: o que é adenocarcinoma pulmonar? Cinco perguntas respondidas

Antes de passar pela cirurgia, o papa Leão 14 cumprimentou uma multidão no Hospital Gemelli, em Roma - (crédito: Vatican Media)

O papa Leão 14 foi diagnosticado com câncer de pulmão após passar por uma cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito, informou o Vaticano.

O pontífice, de 71 anos, foi submetido a uma cirurgia de 90 minutos no Hospital Gemelli, em Roma, nesta terça-feira (13/10). O tecido examinado durante o procedimento confirmou que ele tem adenocarcinoma pulmonar, disseram os médicos.

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Em comunicado, o Vaticano afirmou que a operação foi bem-sucedida e que o papa retornou ao seu quarto após um breve período de observação.

Uma fonte do Vaticano disse à agência de notícias AFP que novos exames serão realizados para verificar se há algum sinal de que o câncer tenha se espalhado.

O que é adenocarcinoma pulmonar, qual a gravidade da cirurgia do papa e quanto tempo levará para ele se recuperar?

O que é adenocarcinoma pulmonar?

De acordo com o Vaticano, o nódulo foi descoberto durante um exame de rotina.

Um nódulo pulmonar é uma pequena lesão localizada, geralmente benigna. A Sociedade Torácica Americana (ATS, na sigla em inglês) afirma que menos de 5% dos nódulos pulmonares são cancerígenos. O risco aumenta com a idade, o tamanho do nódulo e fatores como o tabagismo.

Os nódulos são mais densos que o tecido pulmonar normal e aparecem como manchas brancas em uma tomografia computadorizada. Isso é comumente chamado de "sombra" ou "mancha no pulmão", de acordo com a ATS.

O tecido examinado durante a cirurgia do papa Leão 14 confirmou que o nódulo é um adenocarcinoma pulmonar, um tipo de câncer que começa nas células que produzem muco nos pulmões.

"Um exame histológico intraoperatório confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, como suspeitado nos exames pré-operatórios", disseram os médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora em um comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

O adenocarcinoma é a forma mais comum de câncer de pulmão e é particularmente frequente em pessoas que nunca fumaram. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), cerca de 50% a 60% dos cânceres de pulmão diagnosticados em não fumantes são adenocarcinomas.

Leão 14, escolhido como papa em maio de 2025, é relativamente jovem para um pontífice. Ele gosta de esportes, incluindo tênis. Não há informações de que ele fume ou que tenha sofrido problemas de saúde graves no passado.

Qual foi a gravidade da operação?

Vatican Media Antes de passar pela cirurgia, o papa Leão 14 cumprimentou uma multidão no Hospital Gemelli, em Roma

O Vaticano informou que cirurgiões removeram o lobo inferior do pulmão direito do papa usando uma técnica assistida por vídeo. Em um boletim, os médicos Luigi Carbone e Stefano Margaritora afirmaram que o procedimento foi realizado "para garantir uma remoção total" do tumor.

O tecido examinado durante a operação confirmou o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, do qual os médicos já suspeitavam com base em exames pré-operatórios.

A cirurgia durou cerca de 90 minutos, embora o papa tenha permanecido aproximadamente três horas na sala de operação. Segundo a equipe, o procedimento foi bem-sucedido e não houve complicações.

Após um breve período de observação, o papa retornou ao seu quarto no Hospital Gemelli, jantou e passou a noite acompanhado de secretários e funcionários do Vaticano.

Assim que estiverem prontos, outros resultados de exames serão divulgados, informou o Vaticano.

Quanto tempo levará a recuperação?

A recuperação da cirurgia deverá levar cerca de uma semana.

O Hospital Gemelli, formalmente chamado Policlínica Agostino Gemelli, é um hospital universitário católico ligado à Universidade Católica do Sagrado Coração.

O hospital possui uma suíte especial para papas no 10º andar que inclui uma capela privativa.

O antecessor de Leão, o papa Francisco, recebeu tratamento lá em diversas ocasiões antes de sua morte em abril de 2025, após um longo período lidando com problemas respiratórios.

São João Paulo 2º passou tanto tempo no Gemelli que apelidou o hospital de "Vaticano 3º", em referência ao próprio Vaticano e à residência papal de verão, Castel Gandolfo.

O papa ainda viajará e participará de eventos públicos?

Antes de sua internação, o papa cancelou todos os eventos públicos entre esta terça-feira e 20 de outubro.

Apesar da cirurgia iminente, Leão 14 manteve todos os seus compromissos agendados para a véspera.

De acordo com a agenda de segunda-feira (12/10) divulgada pelo Vaticano, o papa se reuniu com bispos visitantes da Argentina, Nicarágua, Japão, Nigéria e Estados Unidos.

Em uma reunião com um grupo de caridade sediado em Roma, ele falou com voz firme e clara e agradeceu pelo trabalho da organização, informou a Reuters.

Leão 14, que lidera os 1,4 bilhão de membros da Igreja Católica no mundo, tinha vários compromissos públicos agendados para esta semana, incluindo uma missa na Praça de São Pedro na quarta-feira (14/10).

O Vaticano informou que a missa será agora celebrada pelo cardeal Luis Tagle.

Está prevista também uma viagem do papa Leão 14 ao Uruguai, à Argentina e ao Peru entre 6 e 17 de novembro.

No entanto, ainda não está claro se o diagnóstico de câncer, a cirurgia e o período de recuperação afetarão a viagem, que incluiria diversos voos, deslocamentos de helicóptero e visitas a locais de grande altitude no Peru.

O papa permanecerá no cargo enquanto se trata?

O papa é a suprema autoridade terrena para os católicos e não tem um substituto que o assuma automaticamente em caso de doença.

Enquanto um papa estiver incapacitado, a burocracia do Vaticano continua a funcionar, embora as decisões que exigem aprovação papal sejam geralmente adiadas.