Debate na Band: o que se sabe sobre a participação de Lula e Flávio Bolsonaro no primeiro embate do 2º turno

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira (14/10), em vídeo publicado nas redes sociais, que irá ao debate da Band marcado para domingo (18/10), o primeiro previsto para o segundo turno da eleição presidencial. Na véspera, ele havia dito que não compareceria.

"Lula, como você é previsível, né? Bastou falar que não ia no debate da Band pra você no minuto seguinte falar que vai no debate. É claro que eu vou no debate, eu só queria que você confirmasse", diz Flávio no vídeo.

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"Eu vou tá lá pra esfregar a verdade na sua cara, o que eu já queria ter feito desde o primeiro turno e você fugiu. Toda essa campanha de medo e mentira que você tá divulgando aí pras pessoas, enganando pessoas inocentes, eu vou esfregar a verdade na sua cara, eu vou te desmentir ao vivo pra milhões de brasileiros. Te espero no debate da Band, Lula."

Na terça-feira (13/10), após um evento em São Paulo em que diretórios estaduais do MDB anunciaram apoio à sua candidatura, Flávio havia dito a jornalistas que não iria ao debate e que a participação no encontro da Globo ainda estava em análise.

"Não vou, não está previsto ir nesse debate no domingo. Estamos analisando, e quem vai dar a palavra final vai ser a minha equipe técnica, de ir no último debate [da Globo]", afirmou na ocasião.

Horas depois, Lula confirmou presença na Band em vídeo enviado à emissora. "Quero falar a todos os telespectadores e ouvintes do sistema Bandeirantes que domingo estarei no debate. Espero que meu adversário compareça para que a gente possa fazer com que o povo tenha conhecimento da diferença de programa, da diferença de candidatura. Estarei lá", disse o presidente.

Em nota à imprensa, a Band havia informado que o debate estava mantido e que, caso um dos candidatos não comparecesse, o púlpito ficaria vazio.

Getty Images Durante campanha, Lula defendeu participação em confrontos apenas no segundo turno

Em participação no Flow Podcast na quinta-feira (1/10), no mesmo horário em que seria realizado o debate da Globo, Lula criticou o formato dos encontros do primeiro turno e afirmou que preferia participar de um confronto direto na etapa final da eleição.

"Eu acho que esses debates estão infrutíferos, não produzem nada e não dão sequência. E aí o pessoal fica fazendo gracinha. (...) E quando você está num debate para a Presidência da República é uma coisa mais séria."

Na segunda-feira (5/10), um dia após o resultado do primeiro turno, Lula defendeu a importância dos debates.

"Agora sim, agora é importante ter debate na televisão, porque agora é tête-à-tête. Agora é um contra um, é cada um poder explicar qual é a sua proposta", disse em reunião de campanha, que foi transmitida no YouTube.

Cronograma dos debates presidenciais no segundo turno de 2026

Getty Images Flávio Bolsonaro afirmou que irá aos debates e que quer confronto direto com Lula para comparar propostas

18 de outubro: debate da Band

Inicialmente, a Band havia marcado o debate para o dia 11, mas a emissora decidiu adiar o evento para o domingo seguinte, após um conflito de agendas com a Record, que havia anunciado o confronto no mesmo dia.

No fim, a Record cancelou o encontro.

O debate na Band será no dia 18 de outubro, às 20h. A definição ocorreu após reuniões com representantes das campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro, segundo a emissora.

A transmissão será realizada ao vivo na Band TV, BandNews TV, nas rádios BandNews FM e Bandeirantes, no canal do YouTube de Band Jornalismo, no Band.com.br e no Bandplay.

A cobertura também trará análises em tempo real diretamente da sala digital, em parceria com o Google.

Segundo o diretor nacional de jornalismo da Band, Rodolfo Schneider, as regras e o formato do debate ainda serão discutidos com as duas campanhas e, depois de assinados, enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em entrevista à BandNews TV nesta quarta-feira (14/10), ele afirmou que já foi acordado o formato tradicional da emissora, em que os candidatos têm tempo livre para administrar e podem se confrontar diretamente.

23 de outubro: debate da Globo

Tradicionalmente realizado na semana da eleição, o debate da Globo está confirmado para 23 de outubro, uma sexta-feira, dois dias antes do segundo turno.

Segundo a emissora, o encontro ocorrerá após o Jornal Nacional e será mediado pelo jornalista César Tralli.

Além disso, a TV Globo promoverá, nos dias 15 e 16 de outubro, entrevistas ao vivo com os candidatos. Os encontros serão conduzidos pela apresentadora Renata Lo Prete e também exibidos após o Jornal Nacional.

Lula será entrevistado no dia 15 de outubro, e Flávio Bolsonaro, no dia 16. A ordem foi definida por sorteio realizado em reunião com representantes das campanhas.