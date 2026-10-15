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Aplicativo BBC News Brasil: como baixar e receber alerta de notícias e análises

Por meio do aplicativo da BBC World Service você pode escolher a BBC News Brasil para receber alertas de notícias e análises diretamente no celular.

O aplicativo da BBC World Service encontra-se disponível nas lojas de aplicativos - (crédito: Reprodução/AppStore)
O aplicativo da BBC World Service encontra-se disponível nas lojas de aplicativos - (crédito: Reprodução/AppStore)

A BBC lançou um novo aplicativo que permite acompanhar o conteúdo da BBC News Brasil diretamente pelo celular.

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No aplicativo BBC World Service, você pode selecionar a BBC News Brasil e receber alertas de notícias confiáveis, além de acessar reportagens, vídeos, análises, documentários e podcasts, tudo em um só lugar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O download é gratuito.

Aplicativo da BBC World Service
Reprodução/AppStore
O aplicativo da BBC World Service encontra-se disponível nas lojas de aplicativos

Passo a passo para baixar o app

Você também pode baixar e configurar o aplicativo seguindo os passos abaixo:

  1. Abra a loja de aplicativos do seu celular. No iPhone, acesse a App Store. Em celulares Android, como os da Samsung, abra a Google Play Store.
  2. Pesquise por "BBC World Service" na loja de aplicativos.
  3. Clique para baixar o aplicativo e aguarde a instalação.
  4. Depois de instalado, abra o aplicativo e clique em "Próximo" para iniciar a configuração.
  5. Selecione "BBC News Brasil (Portuguese)" entre as opções de serviços disponíveis.
  6. Permita o envio de notificações para receber alertas de notícias diretamente no celular.
Desenho do aplicativo
Reprodução/BBC
Selecione BBC News Brasil no aplicativo para receber as notícias e análises
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BBC
BBC Geral
postado em 15/10/2026 07:37
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