Aplicativo BBC News Brasil: como baixar e receber alerta de notícias e análises

O aplicativo da BBC World Service encontra-se disponível nas lojas de aplicativos - (crédito: Reprodução/AppStore)

A BBC lançou um novo aplicativo que permite acompanhar o conteúdo da BBC News Brasil diretamente pelo celular.

No aplicativo BBC World Service, você pode selecionar a BBC News Brasil e receber alertas de notícias confiáveis, além de acessar reportagens, vídeos, análises, documentários e podcasts, tudo em um só lugar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O download é gratuito.

Reprodução/AppStore O aplicativo da BBC World Service encontra-se disponível nas lojas de aplicativos

Passo a passo para baixar o app

Você também pode baixar e configurar o aplicativo seguindo os passos abaixo:

Abra a loja de aplicativos do seu celular. No iPhone, acesse a App Store. Em celulares Android, como os da Samsung, abra a Google Play Store. Pesquise por "BBC World Service" na loja de aplicativos. Clique para baixar o aplicativo e aguarde a instalação. Depois de instalado, abra o aplicativo e clique em "Próximo" para iniciar a configuração. Selecione "BBC News Brasil (Portuguese)" entre as opções de serviços disponíveis. Permita o envio de notificações para receber alertas de notícias diretamente no celular.